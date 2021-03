Panorama: ¿qué está pasando con Bitcoin, el oro y el petróleo?

Informe de mercado de PrimeXBT: las acciones se recuperan mientras el Bitcoin se mantiene dentro del rango, el oro peligra y el petróleo revive

El Bitcoin parecía estar listo para volver a la acción cuando logró cruzar la marca de los u$s50.000 brevemente en la semana, pero la moneda ha tenido problemas para arrancar desde allí y parece estar estableciéndose en un rango alrededor de ese precio.

Sin embargo, no todo es negativo para los traders, ya que ha ocurrido un evento importante en la economía de EEUU, como es la aprobación de una paquete de estímulo. Además, esto ha movido el mercado de valores, mercado que claramente necesitaba un sacudón.

El paquete de estímulo servirá de refuerzo para ciertos mercados, mientras que tiene un impacto en otros de manera negativa. Los activos más parecidos a un refugio seguro, como el oro y la plata, han sentido la presión, mientras que el petróleo ha vuelto a subir.

Aún así, aunque el Bitcoin no está mostrando una dinámica positiva en este momento, hay una serie de señales prometedoras de que pronto podría volver al camino de la recuperación. Si esto va a suceder esta semana, será necesario que haya algún tipo de catalizador. Para obtener más información sobre los posibles movimientos del mercado de la semana, lea más en el informe de mercado de esta semana.

Aprueban el paquete de estímulo

Tras la aprobación por parte del Senado del paquete de estímulo, el mercado de valores experimentó un fuerte repunte el lunes. Sin embargo, la ola de ventas continuó de nuevo a mediados de semana, ya que las estadísticas de desempleo en Estados Unidos, que resultaron mejores de lo esperado, hicieron que los rendimientos de los bonos del Tesoro volvieran a subir por segunda vez, lo que hizo que las acciones cayeran aún más.

Los comentarios del jueves del presidente de la FED, Jerome Powell, no lograron salvar el mercado, ya que reiteró que aún no hay necesidad de respaldar el mercado de valores. Las nóminas no agrícolas del viernes, mucho mejor de lo esperado, confirman aún más el inicio de la recuperación. Además, el Departamento de Trabajo informó que se agregaron 379.000 empleos en febrero, contra la expectativa de solo 210.000.

Los rendimientos subieron por encima del 1,6% en el informe; sin embargo, las acciones publicaron ganancias el viernes para cerrar la semana reduciendo pérdidas. Durante la semana, Dow cerró con un alza del 1,82%, el S&P subió un 1,95% y solo el Nasdaq bajó un 2% a medida que continuaba la venta masiva de tecnología.

El dólar fue el beneficiario del repunte de los rendimientos y el DXY registró fuertes ganancias hasta el nivel de u$s92,00. Con el dólar fuerte, el oro y la plata se vieron afectados, por lo que el oro cerro por debajo de los u$s1.700 y la plata bajó un 5% a u$s25,20.

No se ve bien para el oro, ya que los precios han roto de manera convincente su tendencia alcista desde comienzos de 2019. A medida que comienza la nueva semana, los precios se han recuperado mientras que el dólar toma un respiro después del gran repunte de la semana pasada. El oro se ha recuperado por encima de los u$s1.700, mientras que la plata se cotiza cerca de los 26 después de rebotar un 2,5% en el comercio asiático. Estos parecen más un rebote técnico que un retroceso.

Por su parte, el petróleo se opuso a la tendencia y subió un 25% la semana pasada a más de u$s66. La reapertura de economías clave en todo el mundo elevó la demanda de petróleo. Además, una decisión inesperada de la OPEP + el viernes de no aumentar el suministro de petróleo para igualar el aumento de la demanda hizo que los compradores se lanzaran a comprar petróleo. Algunos expertos esperan que el petróleo supere los u$s100 por barril para finales de año.

Rebote de corte duración para el BTC a medida que los inversores tradicionales lo respaldan

Tras la recuperación del mercado de valores el lunes y el informe positivamente sesgado de Citigroup sobre el BTC, el precio del Bitcoin se recuperó con fuerza por encima de los u$s50.000 al comenzar la semana. Muchos expertos también han ofrecido predicciones muy positivas sobre la criptomoneda de referencia a lo largo de la semana y el CEO de un exchange de criptomonedas puso un precio objetivo de u$s1 millón para el BTC en los próximos 10 años.

Otro crítico de los criptoactivos de mucho tiempo también se ha rendido y se ha unido al club BTC. Kevin O'Leary, el inversor de Shark Tank, que hace solo 2 años llamó basura al BTC, ha agregado BTC a su cartera.

Mientras tanto, MicroStrategy, acérrimo comprador de BTC, adquiere otros 530 BTC o u$s25 millones en 2 tramos de 328 y 205 BTC. MicroStrategy ahora posee 91.064 BTC a un precio promedio de u$S24.119.

Además de MicroStrategy, algunos otros grandes compradores también adquirieron en el dip, y se detectaron grandes cantidades de BTC que se fueron de Coinbase Pro, que solo sirve a corporaciones institucionales o grandes. El precio promedio de las compras ronda los 48.000 dólares.

Uno de esos inversores es el fabricante chino de aplicaciones para selfies, Meitu, que cotiza en Hong Kong. Meitu acaba de revelar que adquirió el viernes 5 de marzo 380 BTC y 15.000 ETH, por un valor de alrededor de u$s40 millones durante el dip.

Más BTC fuera de circulación sugieren la existencia de compradores a largo plazo

Los saldos de BTC en los exchanges han mostrado una fuerte disminución después de la liquidación del 22 de febrero, lo que sugiere que los compradores que adquirieron en el dip correspondiente han estado eliminando estos BTC de los exchanges para su almacenamiento.

Entre el 23 de febrero y el 2 de marzo, hubo una disminución del 2% de BTC en los exchanges. Esto corresponde al retiro de 52.900 Bitcoins (u$s2.700 millones) de los exchanges, lo que intensifica una tendencia a la baja de un año a medida que se eliminan más BTC de los intercambios para el almacenamiento a largo plazo.

Ahora solo quedan alrededor de 2,3 millones de BTC en los exchanges, la cantidad más baja desde julio de 2018, cuando el Bitcoin valía alrededor de u$s7.400. El BTC pasó luego a generar una ganancia de 180% a u$s19.500 en los 5 meses siguientes.

Según los datos, el Bitcoin retenido en los intercambios en la mayor parte del tiempo aumentó entre agosto de 2014 hasta marzo de 2020. Pero en marzo de 2020, esta tendencia histórica cambió de rumbo y el BTC ha estado fluyendo principalmente fuera de los exchanges desde entonces.

Esto sugiere un cambio en el sentimiento de los compradores de BTC del trading especulativo a la inversión a largo plazo, como lo demuestran los grandes compradores corporativos como Square y MicroStrategy que compran BTC como moneda de reserva. Es poco probable que estos compradores vendan su parte de BTC.

Aumento de nuevos usuarios este año

Con el aumento en el precio y el interés en las criptomonedas desde la pandemia, cada vez más usuarios nuevos ingresan al criptoespacio y se detectan más usuarios individuales nuevos en la cadena de bloques.

Las nuevas entidades de la cadena de bloques BTC aumentaron drásticamente desde principios de este año y el crecimiento neto de las entidades mostró un fuerte crecimiento desde mediados de enero.

Se espera una consolidación de precios a corto plazo a medida que se produzca el tira y afloja

A corto plazo, el precio de BTC puede experimentar cierta presión por encima de u$s50.000 como se demostró la semana pasada. Cuando el precio de BTC superó los u$s52.000 nuevamente después del rally del lunes, se vio nuevamente a las ballenas depositando BTC en los intercambios, lo que redujo el precio nuevamente a menos de u$s50.000, lo que sugiere que estas ballenas han vendido BTC después de que los precios alcanzaron los u$s52.000.

Por lo tanto, podemos concluir que las ballenas de generaciones anteriores están vendiendo BTC a alrededor de u$s52.000, mientras que las ballenas de nueva generación están comprando a u$S48.000 o menos. Este tira y afloja puede hacer que el precio de BTC se consolide hasta que la situación de rendimiento haga que los activos de riesgo se vendan y se calmen. Los datos en cadena aún apuntan hacia una apreciación de precios a medio y largo plazo. Por lo tanto, si se retiran u$s53.000, es un buen augurio para el precio de BTC.

La correlación del precio de BTC y el mercado de valores de EEUU también se encuentra en un máximo de 5 meses, lo que significa que cualquier liquidación en el mercado de valores sobrevaluado arrastrará directamente el precio de BTC, lo que luego afectará el precio de todas las demás criptomonedas. Por lo tanto, vigile el movimiento del mercado de valores para determinar la dirección de las criptomonedas hasta que la correlación disminuya a cero o negativa. Actualmente se sitúa en el 40%, una cifra elevada .

Bajan las tarifas de gas de ETH tras la caída en el uso de DeFi

Con los precios enfriándose, las tarifas de ETH también han vuelto a su rango normal. Desde el 23 de febrero, las tarifas han disminuido en un 65% el costo promedio cayendo a 131 Gwei el 3 de marzo y los datos muestran que en ciertos momentos del día, las tarifas pueden caer por debajo de los 70 Gwei.

La caída de la tarifa se puede atribuir al hecho de que la demanda de DeFi ha caído desde la corrección del mercado. Los datos muestran que el volumen de operaciones en DEX ha disminuido desde que alcanzó un máximo de u$s4.350 millones el 23 de febrero y la métrica de crecimiento diario de 24 horas de DEX ha bajado un 50% en marzo.

Sin embargo, no espere que la tarifa en la red ETH caiga drásticamente ya que el aumento en la popularidad de los tokens no fungibles (NFT) ha creado una nueva demanda para el uso de la cadena de bloques ETH, lo que puede evitar que las tarifas caigan aún más.

Mientras tanto, algunas buenas noticias para el ETH han llegado en forma de una fecha para la implementación de la actualización EIP1559. Esta actualización incorporará el mecanismo de quemado de BASEFEE que tiene como objetivo quemar las tarifas de transacción que de otro modo se pagarían a los mineros.

Esto reduce el suministro de ETH que, según los expertos, aumentará el precio de ETH con el tiempo porque reduce el suministro. Se ha programado que esta actualización entre en funcionamiento en julio de este año.

Grayscale Premiums da un giro

Según los informes, Grayscale agregó 174.000 tokens a sus posesiones de LTC en el último mes. Este recorrido elevó sus pertenencias totales de la altcoin a 1,44 millones. Después de esta adquisición, que representa el 80% de todos los LTC que se extrajeron en febrero, el valor total de las tenencias de Grayscale de la altcoin es ahora de poco más de u$s248 millones.

Sin embargo, desde que el ETH Trust de Grayscale cotizó en negativo a su NAV a finales de febrero, su BTC Trust también ha comenzado a cotizar con descuento, lo que sugiere que los clientes de Grayscale han vendido sus acciones de GBTC. Esto no tiene que significar necesariamente que sean bajistas en BTC o ETH, pero podría estar cambiando a una oferta de precio más razonable para mantener el BTC, ya que Grayscale es extremadamente costoso, y hay más opciones para el inversor, ya que muchos más productos relacionados con BTC y ETH ingresarán al mercado este año.

Con la aprobación del proyecto de ley de estímulo por parte del Senado el sábado, el estímulo de u$s1,9 billones está confirmado en un 95% y llegará al escritorio del presidente Biden antes del 14 de marzo, para que la ayuda se distribuya a mediados de marzo.

Esto puede dar algo de respiro al comienzo de la semana, pero como la ley de estímulo ha sido descontada en gran medida por los mercados, es posible que el efecto no sea duradero y todos los ojos todavía estarán puestos en el movimiento de rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años de referencia para determinar la dirección de todos los mercados.

La opinión sigue dividida en cuanto a si se trata de una caída para comprar o de que se avecinan más correcciones, y algunos expertos dicen que la FED actuará pronto para calmar los mercados. Mientras que otros expertos son muy pesimistas y predicen una gran corrección del mercado