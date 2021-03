Iphone Palermo: así funciona la primera tienda de venta de iPhone "con criptomonedas"

Se trata del primer lugar que conjuga toda la experiencia de la venta online con las criptomonedas. Un lugar para ideal para los amantes de la tecnología.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 puso a miles de inversores en la búsqueda de nuevas herramientas de inversión para poder resguardar sus ahorros. Las criptomonedas aparecieron como una variante válida y, a partir del renovado interés, la mayoría de las criptodivisas consiguió marcar nuevas marcas históricas en el transcurso de los últimos meses.

Iphones Palermo,Leandro Olvias y Manuel Olivas. Màs informaciòn: @iphone_palermo

En ese contexto, en pleno barrio porteño de Palermo surgió Iphone Palermo, la primera tienda en aceptar la moneda AIrUSD.

Leandro Olivas, su fundador, trabaja junto a su padre, Manuel Olivas. Se trata de dos generaciones que recién se inician en el mundo de las criptomonedas, pero ya comercializan productos en todo el mundo desde sus oficinas ubicadas en Puerto Madero.

"Se llama Iphone Palermo porque cuando comencé lo hice desde mi casa en el barrio de Palermo, pero crecimos como empresa de manera rápida y nos trasladamos a una oficina del Puerto Madero, en donde vendemos lo último de Iphone. Aunque, siempre, con cita previa", cuenta Olivas, en diálogo con iProUP.

Los orígenes

El crecimiento del negocio no fue aleatorio, sino comenzó luego que Olivas conociera a Gastón Levar, representante argentino de AIRTM. "Cuando nos conocimos, Gastón me decía que las criptomonedas eran lo último. Me costó un tiempo entender pero gracias a iniciarnos en las criptomonedas la empresa comenzó a crecer. Hasta mi papá se sumó y tiene la suya que se llama: Iphone Belgrano, hicimos como una comunidad con nombre de diferentes barrios. Las ventas están subiendo por vender con cripto", recuerda Olivas.

Por su parte, Levar remarca que en la Argentina "aún sigue habiendo muchos servicios y productos que se adquieren en dólares". "El sistema monetario argentino no permite hacer esa clase de transacciones con libertad. Soluciones como Airtm son propicias para poder cobrar o pagar en dólares, vinculándolos con la moneda local de cada país. El argentino que tenga pesos y necesita hacer un pago en dólares lo puede hacer sin problemas", explica en diálogo con iProUP.

Codiciado

Asimismo, Iphone Palermo busca hacer llegar sus productos al usuario local, que antes percibía en muchos casos como "inalcanzables" los productos Apple. "El objeto de deseo y el símbolo de emprendurismo está muy ligado a la tecnología en la Argentina. El gamer necesita tener buenos equipamientos, que son todos importados, y en el país es muy difícil poder acceder a estos productos, por la cantidad de trabas que hay. Y AiRTM y Iphones Palermo puede ser un puente", remarca Levar.

Además, el representante Argentino de AIRTM explica: "vinimos a solucionar un problemática que en Argentina, que son las tiendas que venden en dólares y AIRTM funciona como una pasarela de pagos,. en donde puedo, en vez de ir a obtener dólares físicos, compro dólares digitales con cualquier método de pago y acerco a los dos mundos. Es decir, la persona que necesita cobrar en dólares, y esa persona que tiene pesos y no puede cobrar en dólares. De esta forma, lo hace de manera ilimitada. Sin límites, ni restricciones", detalla.

Aquellos emprendedores que quieran iniciarse en el mundo de las criptomendas, pueden inscribirse en el sorteo exclusivo para lectores de iProUP, ganar hasta u$s1.000, y tener una posibilidad única de comenzar a invertir y experimentar en criptos.