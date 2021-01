Invertí en Bitcoin, Tesla, oro y dólar: cómo es el banco 4.0 liderado por un argentino que "regala" criptomonedas

Se trata de un hub de servicios financieros que permite comprar fracciones de diversos activos para invertir sin monto mínimo. Cómo funciona

El mercado de las criptomonedas está que explota. Bitcoin pasó su pico histórico en los últimos días (y luego volvió a caer), sino que el mercado total de divisas digitales ya representa una capitalización de mercado superior al billón de dólares.

En la Argentina, las monedas digitales viven un boom aparte, impulsadas no sólo por el FOMO (miedo a quedarse afuera), sino también por las trabas para acceder al dólar y una inflación endémica.

De acuerdo con cifras de los principales jugadores del sector existen cerca de 900.000 criptoahorristas en suelo albiceleste y el volumen de operaciones se cuadriplicó durante el último año. Todo un récord.

Este fuerte interés en las divisas virtuales es confirmado por el argentino Juan Pablo Thieriot, CEO de Uphold, una plataforma que permite la compraventa de criptoactivos, acciones, metales preciosos y hasta monedas fiat (dólar, euro, etc.) sin monto mínimo, en el acto y desde el celular. Y que ya cuenta con más de 40.000 usuarios a nivel nacional y 4 millones en todo el planeta.

No sólo eso. Uphold también ofrece herramientas para que los usuarios accedan gratis a divisas digitales, ya sea como ahorro o para tradear por otros activos dentro de la plataforma. Y hasta retirar el efectivo. Una apuesta perfecta para quienes todavía tienen reparos de ingresar al mundo cripto.

Cómo funciona

Uphold es una suerte de banco de activos tokenizados: el usuario puede invertir 10 dólares y comprar el equivalente digital (tokens) de:

Criptomonedas: Bitcoin, Ether, Ripple y 20 divisas. También hay cinco "estables", como los dólares digitales DAI y Tether

Dinero fiat: 27 monedas, entre ellas dólar estadounidense, euros y libras esterlinas

Metales: cinco en total, como oro, plata y paladio

Acciones de Wall Street de 50 empresas: Apple, Tesla, Google, etcétera

"Técnicamente, tenemos activos en reserva. Por ejemplo, cuando las operaciones superan el precio de una acción, compramos la próxima", confía a iProUP Thieriot, quien se mudó de muy joven a EE.UU. y hoy reside en Uruguay.

De esta forma, cada activo que adquieren lo tokenizan y lo ponen disposición de los usuarios. Según Thieriot, operan u$s387 millones de sus clientes y se puede auditar online.

Juan Pablo Thieriot, CEO de Uphold

"Tenemos reservas del 100%, contra el 11% que poseen los bancos. Esto nos protege ante una corrida: si todos los clientes retiran su dinero, no nos pasa nada", remarca.

Además de seguridad, esto redunda en dos ventajas con respecto a las plataformas de intercambio persona a persona (P2P) o casas de cambio digitales (exchanges):

Las operaciones son instantáneas : no hace falta esperar que otra persona traspase fondos

: no hace falta esperar que otra persona traspase fondos El precio es transparente, sin comisión: la ganancia está en el spread (diferencia entre puntas vendedora y compradora)

Además, la plataforma permite "fondear" la cuenta utilizando cuentas bancarias, tarjetas de crédito y billeteras de criptomonedas. Además, redes persona a persona (P2P), como Airtm o Saldo.com.ar, ofrecen la posibilidad de transferir dinero para comenzar a operar.

Otra de las funciones interesantes que posibilita la compañía son las integraciones con productos de terceros, en especial, aquellos que "regalan" criptomonedas a los usuarios como retribución a acciones que realicen en esas plataformas. Y esos activos se acreditan al instante en la billetera de Uphold.

Uphold permite invertir en fracciones de acciones de Wall Street

Uno de ellos es Brave Browser. Este navegador ofrece su Basic Attencion Token (BAT) a quienes lo usen como reemplazo de Chrome. De hecho, está basado en el mismo código fuente del browser de Google y hasta es compatible con sus extensiones.

Así, Brave muestra publicidades a través de notificaciones (hasta cinco por hora) y a cambio deposita BAT. También es posible darse de alta para recibir "propinas" de otras personas por posteos en Twitter, YouTube, páginas web y blogs.

Otro de estos proveedores es GlobalID, que premia a los usuarios por realizar un proceso de alta similar al que piden bancos y fintech, en el que hay que ingresar datos personales, selfie y fotos de documentación.

"Como el ejercicio de KYC (conozca a su cliente) es el mismo para el onboarding en bancos y fintech, el usuario deja su información y determina a qué entidades los comparte cuando quiere obtener una cuenta", indica Thieriot.

Así, las empresas ahorran en implementaciones, que suelen ser muy costosas, y retribuyen al usuario con sus propios tokens, quien a su vez evita tener que repetir el procedimiento.

Finalmente, está disponible BlockRewards, en el que los usuarios responden encuestas o prueban aplicaciones, obteniendo recompensas en criptomonedas que pueden tradear en Uphold.

Banco cripto

"Como plataforma financiera, vamos a llegar a ser un banco sin ser un banco. Ya estamos ofreciendo lo ellos no te ofrecen: acceso a Bitcoin, oro, decenas de monedas extranjeras y giros a todo el mundo sin costo", dispara Thieriot.

Pero no sólo eso. El ejecutivo remarca que durante 2021 lanzarán en Argentina una tarjeta de débito Mastercard, que ya funciona en el exterior, con la cual "vas a poder pagar con dinero fiat o cualquier criptomoneda, y el comercio recibirá los fondos en divisa local".

"Sentado en la mesa de un restaurant, puedo enterarme de que Bitcoin subió 25% hace media hora y lo puedo gastar en el momento. Al comercio no lo importa. Del otro lado, estamos efectuando una venta de criptomonedas, que lo hacemos 24/7. Todas nuestras ganancias vienen de convertir activos", indica Thieriot.

Además, gracias a su alianza con partners, Uphold planea devolver el 3% de los fondos que se gasten con ese plástico, una suerte de programa de fidelización propio. La tarjeta, además, apunta a satisfacer las demandas de un tipo de usuario prioritario para la empresa: quienes utilizan pagos transfronterizos.

"Mucha gente no puede creer que permitamos efectuar transferencias entre personas (P2P) gratis. Si tu primo está en Estados Unidos y necesitás u$s200, te los puede enviar en dos segundos Y el pago de honorarios a freelancers es algo que tenemos muy presente", remarca.

El panel de Uphold da acceso a la principales criptomonedas

Asimismo, a través de las integraciones con plataformas de terceros, potenciarán su portfolio de servicios similares a los que ofrecen los bancos, como créditos, fondos comunes y hasta participar en inversiones de riesgo.

"Esas empresas tokenizarán lo que hacen y se democratizará el acceso. También calificarán a los usuarios para que accedan a préstamos", remarca el ejecutivo.

De hecho, el sitio ya permite usar la plataforma Linqto que permite invertir en startups utilizando los fondos (cripto o fiat) de la cuenta de Uphold. Y apostar, también sin monto mínimo, en empresas que están en una etapa temprana de su negocio, pero que ya demostraron cierto potencial.

Otra de las integraciones que analizan incluir serán las finanzas descentralizadas (DeFi), en la que en un contrato inteligente hace de intermediario entre usuarios que prestan fondos y quienes necesitan capital, ofreciendo servicios que generan cierta renta de manera 100% automatizada.

Sin embargo, mientras buscan el partner adecuado, Thieriot asegura que "hoy hay dos estrellas: Tesla y Bitcoin", a las cuales se puede apostar muy fácilmente a través de su plataforma y sin monto mínimo.

Uphold ofrece varias integraciones de terceros, como algunas plataformas que ofrecen criptomonedas por realizar ciertas acciones

En este sentido, asegura que la criptomoneda líder será mejor que los metales preciosos –opción preferida de los inversores a la hora de resguardarse de las crisis– en el futuro inmediato.

"A diferencia del oro o el petróleo y otras commodities, Bitcoin tiene cero elasticidad del lado de la oferta. Si sube el oro, de u$s1.800 a u$s5.000, muchas minas que no eran rentables antes se ponen a producir. Pero en Bitcoin solo se pueden producir 6,5 monedas por bloque. No importa la demanda, no se puede apurar la oferta", remarca.

Según Thieriot, esta característica de Bitcoin es "muy fascinante" y las grandes empresas e inversores a nivel internacional se están dando cuenta del poder de las criptomonedas.

"El mundo se está convirtiendo en Argentina: EE.UU. está imprimiendo más dólares que en el resto de la historia y existe un alto riesgo de devaluación. Ya no son millenials los usuarios de Bitcoin, también hay compañías como Square y Microstrategy", advierte.

Así, las barreras entre los activos tradicionales y los criptográficos van borrando sus límites. La revolución de las divisas digitales permite representar y fraccionar en digital cualquier bien y bajar la barrera de entrada para un mundo financiero más democrático. La internet del valor ha llegado.