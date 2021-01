Ni Bitcoin, ni DAI: esta criptomoneda logró un máximo histórico de búsquedas en Google

La divisa está experimentando un alza histórica en cuanto a su cotización y la tendencia se traslada a los principales motores de búsqueda

La herramientas de búsquedas de término específicos de Google, Google Trends, reveló que el número de búsquedas que se están realizando actualmente en la plataforma para el término "Ethereum" está en su pico histórico más elevado, desde el interés despertado en la última corrida alcista de ETH.

El récord anterior de popularidad de la propia palabra lo ostenta la fecha del 13 de enero de 2018. En aquel entonces, la criptomoneda había alcanzado su valor más alto desde su existencia, llegando a los 1.432,88 dólares.

Trends es considerada como una "métrica popular" para medir el interés de las personas en relación con ciertos conceptos que acaparan la atención de las mismas por un fenomeno acontecido alrededor de la palabra. En este caso, el incremento en la puntuación del interés de Google Analytics para la búsqueda de un término relacionado con criptomonedas, como lo es Ethereum, estuvo siempre asociaso con un sentimiento positivo para ese activo en particular.

Caso contrario al de Bitcoin (BTC), la cual su búsqueda se mantiene sólo al 65% de su máxima popularidad acaecida el 23 de diciembre de 2017, cuando alcanzó su máximo valor, hasta el momento.

Sin embargo, la cantidad de busquedas de parte de las personas en base al Bitcoin, la criptomoneda por excelencia en el mercado, es de una proporción de aproximadamente 5 a 1, en comparación a Ethereum.

Aunque suene poco influyente, un aumento en la búsqueda de varios conceptos del mundo cripto podría generar una carrera alcista que se perpetúe a sí misma, ya que distintos inversores curiosos realizan inversiones, basandose en las analíticas, lo que podría aumentar su valor y, por lo tanto, generar más interés, lo que resultaría en un mayor número de búsquedas, convirtiendose esto en una espiral y a modo de cierta explicación con lo que esta pasando ahora con los criptoactivos.

Asimismo, Google Trends también facilita datos correspondientes al interés relativo por país. Actualmente, las naciones con mayor interés en "Ethereum" como término de búsqueda son Kosovo, Macedonia del Norte, Eslovenia, Nigeria y China. En Argentina, trepó a su punto máximo de visitas, entrado el 2021, siendo La Rioja, la provincia con mayor interés, sorpresivamente.

A continuación, se muestran algunas palabras clave relacionadas con las criptomonedas junto con su interés actual expresado como un porcentaje del interés máximo, que para la mayoría de los términos fue en diciembre de 2017 o enero de 2018:

Ethereum: 100%

DeFi: 90%

Ethereum Classic: 87%

Trading de criptomonedas: 84%

Bitcoin: 65%

DApp: 63%

Moneda digital: 60%

Vitalik Buterin: 56%

Tether: 45%

XRP: 42%

Satoshi: 42%

Contrato inteligente: 41%

Blockchain: 41%

Criptomoneda: 29%

Litecoin: 14%

Bitcoin Cash: 9%

Valor del Ether

El valor de Ether alcanzó un máximo de u$s 1,223.84 en Bitstamp el pasado jueves 7 de enero, el más alto desde enero de 2018, justo antes de que el mercado alcanzara su pico. Al momento de publicar este artículo, ETH subió un 8% y cotiza u$s 1,179. La criptomoneda subió más de un 60% durante la semana pasada, llevando su capitalización de mercado a u$s 135 mil millones.

Precio del par ETH/USD en Bitstamp . Fuente: TradingView

Al ritmo actual, Ethereum parece estar posicionado a batir su máximo anterior de u$s 1,432.88, posiblemente dentro de los próximos días. A medida que el 2021 avanza, la atracción gravitatoria de Bitcoin sobre el mercado de las criptomonedas se ha intensificado. La criptomoneda insignia acaba de alcanzar un máximo de u$s 37,150 y sigue subiendo.

Durante el último mes, Bitcoin ha subido casi un 90% gracias al creciente interés institucional y a la escasez del suministro disponible. Ether y otros activos digitales han aprovechado el ritmo del liderazgo de Bitcoin. De hecho, hay algunas pruebas que sugieren que los inversores institucionales están mirando a ETH a medida que el comercio de Bitcoin se llena de actores con bolsillos más grandes.

El Grupo CME también ha identificado un creciente interés institucional en Ethereum y ha anunciado planes para lanzar un nuevo producto de futuros de ETH el mes que viene.

A partir del 8 de febrero, los traders tendrán la oportunidad de apostar por Ethereum a través de exchanges regulados. El nuevo producto de futuros, denominado CME CF Ether Reference Rate, proporcionará a los traders una exposición más eficiente al activo digital, lo que permitirá un mayor descubrimiento de precios y, posiblemente, una mayor adopción en los círculos institucionales.