La historia se vuelve a repetir: los millonarios vuelven a ganar con la caída de Bitcoin

Luego de marcar una nuevo récord y superar los u$s40.000, Bitcoin está cambiando de manos rápidamente después de su caída a $32,000 y una vez más, solo los millonarios están ganando, según muestran los datos.

Las estadísticas de Glassnode que rigen los saldos de las billeteras al 11 de enero revelan que los principales inversores que están "comprando la caída" son aquellos con un saldo superior a 1000 BTC, $36 millones de dólares.

Addresses with more than 1k $BTC continue growing at the expense of all others–even as this most recent downturn is taking effect. While you were selling, whales were gobbling up your Bitcoin... pic.twitter.com/cWszH3W9um — Elias Simos (@eliasimos) January 11, 2021