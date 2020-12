Un gigante del delivery debuta en Wall Street: ¿cuánto valen sus acciones?

Este precio supone una valoración por encima de los u$s 30.000 millones y se convertiría en uno de los mayores estrenos del año en Wall Street

Sin duda en el contexto de la pandemia por el coronavirus, los deliveries cumplieron un rol sumamente importante. Por su parte, la aplicación de repartos de comida a domicilio DoorDash, una de las más utilizadas de Estados Unidos, comenzará a cotizar en bolsa este miércoles con un precio por acción de unos u$s 102, muy por encima de lo previsto.

Este precio supone una valoración por encima de los u$s 30.000 millones para la empresa, fundada en 2013 y con sede en San Francisco (California), y se convertiría en uno de los mayores estrenos del año en Wall Street, según adelantaron el martes varios medios estadounidenses.

La salida

DoorDash había anunciado previamente que preveía vender acciones a un precio de entre u$s 90 y u$s 95, pero el interés de los inversores parece haber hecho subir esa cifra.

Según el canal financiero CNBC, que cita a fuentes anónimas dado que los detalles de la operación todavía no son públicos, la compañía vendió este martes a inversores acciones a un precio de u$s 102 dólares en la previa del inicio de su cotización en la Bolsa de Nueva York.

Ese fuerte aumento de la facturación, que coincide con la etapa de confinamientos en EE.UU.

Asimismo, The Wall Street Journal también citó esa cifra como la esperada de cara al estreno bursátil, que consolidará a DoorDash como la principal empresa del sector de la comida a domicilio en Estados Unidos.

La firma ingresó u$s 1.916 millones en los primeros nueve meses de 2020, más del cuádruple de los que logró en el mismo periodo de 2019, según indicó en documentos preparatorios para la salida a bolsa dirigidos a la Comisión del Mercado de Valores (SEC, en inglés).

Ese fuerte aumento de la facturación, que coincide con la etapa de confinamientos en EE.UU. y la opción salvavidas para los restaurantes de ofrecer su comida a domicilio durante los meses de paralización, le permitió reducir sus pérdidas acumuladas desde los u$s 534 millones en los primeros nueve meses de 2019 hasta u$s 149 millones.

Esas cifras parecen haber disparado el interés de los inversores, pues con el precio previsto de salida a bolsa DoorDash doblaría la valoración que se le dio en su última ronda de financiación privada, en junio.

La salida de Airbnb

Airbnb ya ha puesto precio a sus acciones para salir a Bolsa. Cada título de la plataforma de alquiler de alojamiento costará entre 56 y 60 dólares lo que supone valorar la empresa en hasta 42.000 millones de dólares. Esto es un precio más alto de lo que estaba previsto en principio, lo que demuestra que hay interés entre los inversores.

El aumento del precio supone también un incremento del valor total de la compañía, pues en principio se valoraba en unos 35.000 millones de dólares, y permitirá a la empresa tecnológica recaudar unos 3.100 millones de dólares.

La plataforma de alquiler vacacional, que ha logrado recuperarse tras unos meses difíciles al inicio de la pandemia, oferta casi 52 millones de acciones, que comenzarán a cotizar el próximo jueves.

En principio, el estreno en los parqués de una plataforma digital que ha cambiado hábitos de consumo en el alojamiento turístico estaba prevista antes, pero se ha ido retrasando hasta casi finales de este 2020. La operación financiera está dirigida por dos de los grandes bancos de inversión de Wall Street, Morgan Stanley y Goldman Sachs. Airbnb cotizará en el parqué tecnológico Nasdaq.

El salto al parqué del jueves fue anunciado por Airbnb hace más de un año. No obstante, la firma no dio los pasos formales hasta el pasado agosto. La covid-19 ha podido trastocar los planes de la empresa, pero no los ha cancelado finalmente a pesar de que la pandemia ha supuesto un gran golpe para el sector en el que opera esta firma, el turismo.