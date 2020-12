Tiembla Uber Eats: por qué DoorDash, la app de comida en la que invirtió Amazon, puede "explotar" en la bolsa

Se espera que el debut de DoorDash sea uno de los más importantes del año, algo que podría poner en problemas a otras apps de alimentos

El fin de año se está dibujando bastante positivo para la bolsa de valores, gracias a los debuts de varias startups de gran valor. Entre ellas, se destaca la plataforma de delivery DoorDash. De acuerdo con Bloomberg, la empresa ya dio a conocer los detalles de su Oferta Pública Inicial (IPO). Se espera que la marca logre reunir tres mil 100 millones de dólares. El precio de sus títulos estarán en el rango de entre 90 y 95 dólares, y se posicionarían 33 millones.

La empresa busca cotizar 3000 millones próximamente

Lo anterior representa un incremento sustancial del precio entre 75 y 85 dólares, para una recaudación de u$s 2.800 millones, que había planificado DoorDash a finales de noviembre. De alcanzar sus objetivos, se espera que su IPO sea una de las más grandes que se ha visto en Estados Unidos (EEUU) a lo largo del año. Se espera que su debut en la bolsa sea este nueve de diciembre. Es decir, apenas un día antes de la oferta de Airbnb, otra de las más esperadas.

DoorDash ya tiene planes muy concretos para los fondos que piensa recolectar en la IPO. La marca aseguró que se utilizarán los recursos en "capital de trabajo". Incluso sugirió que podría usar los ingresos para la adquisición de tecnologías e incluso plataformas rivales. A pesar de este detalle, negó que hubiera ya una negociación específica con otra marca para una fusión o compra. Su debut se hará en el New York Stock Exchange (NYUSE), bajo el símbolo DASH.

¿Quién es DoorDash?

Esta plataforma de delivery está generando mucha expectativa porque, como otras compañías en el sector, ha tenido un 2020 notable. Es cierto que DoorDash no tiene una presencia tan extendida como otras rivales de la industria, como podrían ser Uber Eats o Did Food. Pero de acuerdo con TechCrunch, sí se ha disparado su negocio en los últimos trimestres. Entre el último trimestre de 2019 y el tercero de 2020, las órdenes crecieron en más del 100 por ciento.

A eso se debe sumar que DoorDash entrará a la bolsa en un momento en el que muchos de los inversionistas están deseosos de IPOs de gran calibre. Según CNBC, hay "fuerte apetito" por acciones tech. Este fenómeno sería, en gran parte, el responsable de que la empresa haya aumentado sus expectativas para su debut. Y podría verse potenciado si Airbnb, Roblox y Wish, que también saldrán a la bolsa en las próximas semanas, tienen buenas perspectivas.

Sin embargo, esto no significa que no tenga algunos problemas que podrían afectar en parte su atractivo en la bolsa. De acuerdo con Business Insider, ha tenido que lidiar con muchas de las mismas quejas de explotación a colaboradores externos que han soportado sus rivales. A finales de noviembre, tuvo que pagar u$s 2.500 millones a las autoridades de Estados Unidos (EEUU). Lo anterior, después de una demanda en donde se le acusó de robar las propinas de repartidores.

¿Cómo podría afectar su debut a Didi Food, Uber Eats y otras?

La llegada a la bolsa de DoorDash podría ser un escenario negativo para sus rivales. Hay que recordar que agentes como Uber, la líder a escala global, no ha tenido buenos resultados en sus finanzas desde que debutó. Cierto, su unidad de entrega de alimentos está creciendo de una forma inusitada. Sin embargo, mientras tenga problemas en su vertiente de taxis y otros tipos de entregas, es posible que pueda perecer ante un rival más pequeño pero redituable.

También es importante mencionar que DoorDash puede ser una amenaza para la industria por sus nexos con Amazon. La retailer online de Jeff Bezos es una inversionista en la plataforma de delivery que debutará la próxima semana. Algo que podría sugerir una eventual compra o fusión de los negocios en el largo plazo. Este miedo es tan real, que los reguladores no habían aprobado la inversión por temores de competitividad, aunque tuvieron que ceder este agosto, informó el sitio Merca2.0.