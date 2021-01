¿Cuánto pagas de impuestos si usás Mercado Libre?: la Argentina, con la mayor carga tributaria de la región

Los especialistas señalan que es el país de la región con mayor carga fiscal en el comercio digital. Los costos ocultos que se pagan al usar la plataforma

A fines de 2020, Mercado Libre anunció a los usuarios que comenzaría a cobrar el llamado "impuesto al cheque" sobre las transferencias de saldos desde la plataforma hacia una cuenta bancaria de terceros.

La noticia encendió las alarmas entre los tributaristas, ya que creen que las transferencias entre consumidores finales deberían estar exentas.

Sin embargo, lejos está de ser el único gravamen que afecta las transacciones dentro del marketplace. Más bien, los vendedores deben afrontar tributos derivados de la actividad que "castigan" al precio final que se abona al comprar por Mercado Libre.

Calculadora

La pandemia multiplicó el negocio online como nunca antes: se duplicó la facturación en los primeros meses del año, con 63% más de operaciones. No sólo los comercios que tenían su operación basada principalmente en el negocio offline se volcaron a Internet, sino que casi el 40% de los usuarios realizó por primera vez una compra por la web.

Al ser el principal jugador del ecommerce, el anuncio de la retención de un nuevo impuesto fue rápidamente tema de críticas en redes sociales. Pero, ¿cuánto de lo que se paga en Mercado Libre corresponde a gravámenes?

"En todas las compras impactan dos tipos de impuestos: aquellos que dependen en forma directa de la comercialización y lo que son costos totales de la actividad de la empresa y forman parte de la estructura", afirma Martín Caranta, socio a cargo de impuestos del estudio Lisicki Litvin, quien desglosa:

Directos: "Se relacionan con cada unidad comercializada , como el impuesto sobre los Ingresos Brutos

"Se relacionan con , como el impuesto sobre los Indirectos: "Forman parte del costo total de la actividad, pero impactan indirectamente en cada venta, como el Impuesto a las Ganancias o los Aportes a la Seguridad Social"

De este modo, Caranta afirma que en cada compra, por impuestos que dependen directamente de la venta, el consumidor final termina pagando:

21% de IVA

5% de Ingresos Brutos en promedio

1,2% en concepto del Impuesto al Débito y al Crédito Bancario

1% de Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene y

Con respecto a los costos indirectos, Caranta afirma: "El impacto en el importe final dependerá del mercado (posibilidad de trasladarlos o no al precio) y la estructura de la empresa (si tiene mayor o menor cantidad de mano de obra)".

La Argentina es uno de los países con mayor carga fiscal del mundo

Si a esto se le suman los costos por operar en la plataforma (como el 13% de comisión por venta), por cada $100 que abona un usuario por su compra en Mercado Libre, hasta $40 corresponden a impuestos y costos que se trasladan al precio.

Claro que el monto total de gravámenes dependerá de qué artículos se comercializan. Por ejemplo, algunos bienes llevan impuestos internos, como los de electrónica, que es un tributo específico que no afecta a la generalidad del resto de los productos comercializados.

En el mundo

Cuando se amplía la geografía al resto de la región, expertos comparten que los Estados tuvieron respuestas más reactivas que de planificación y previsión sobre lo que el mercado está demandando.

"Actualmente, la tributación del comercio electrónico es un punto clave en materia fiscal. Ante la explosión de esta modalidad, las legislaciones impositivas y administraciones tributarias han reaccionado en consecuencia, es decir, están un paso atrás", opina el socio de Lisicki Litvin.

El tributarista añade que Argentina es uno de los países con la mayor carga fisca de América Latina.

Esto mismo señala Jasiukiewicz, quien se mantiene en contacto con las realidades de otros países. "Los tributos varían de país en país. Argentina se encuentra dentro de los que mayor cantidad y proporción de impuestos cobra en toda la región", afirma a iProUP el country Manager de DHL Express Argentina, que acaba de iniciar sus operaciones en la región de DHL Latam eShop.

Al comparar los principales costos, el ranking latinoamericano se conforma de la siguiente manera:

IVA : Argentina está segunda con el 21% , sólo detrás de Uruguay (22%) y delante de Chile y Colombia (19%), Brasil (17%), México (16%) y Paraguay (10%).

: , sólo detrás de Uruguay (22%) y delante de Chile y Colombia (19%), Brasil (17%), México (16%) y Paraguay (10%). Ganancias : la alícuota máxima es del 30% para las empresas, segunda a nivel regional detrás de Brasil (34%) y delante de Uruguay (25%)

: la alícuota máxima es del detrás de Brasil (34%) y delante de Uruguay (25%) Seguridad social : los empleadores argentinos pagan casi 35% , contra el 32,2% de Brasil; 30% de Uruguay y 21,6% de Chile

: los empleadores , contra el 32,2% de Brasil; 30% de Uruguay y 21,6% de Chile Carga fiscal: Argentina lidera con el 106%, superando por amplio margen a Brasil (65%), Uruguay (42%) y Paraguay (35%)

Entre personas

El entramado de impuestos cambia cuando las ventas y compras se dan entre usuarios, algo muy frecuente en sitios de subasta como Mercado Libre o eBay, por nombrar algunos.

"Cuando la transacción es efectuada entre particulares, no impactan esos impuestos. Me refiero al caso de un individuo que vende por Internet un producto electrónico que ya no usa, o el cochecito del bebé que ya creció, entre otros ejemplos", aclara Caranta.

Los impuestos (IVA, Ingresos Brutos, Ganancias) gravan la actividad o el resultado de la misma si el sujeto es "habitualista". Es decir, si se dedica a la venta de artículos. Es decir, cuando hace del comercio su profesión.

"Es por eso que la venta de bienes que habían sido adquiridos para uso personal no está alcanzada por esos tributos. La excepción es el impuesto al Cheque si se usa una cuenta corriente, ya que la caja de ahorros está exenta", completa.

Por lo tanto, si una persona no está inscripta en AFIP pero realiza 10 o más ventas (por más de $50.000 en Mercado Libre), la plataforma le retendrá 10,5% de IVA y 2% de Ganancias en todos los cobros.

El Impuesto Mercado Pago

Desde Mercado Pago indicaron que desde noviembre retienen el impuesto al cheque por las transferencias a cuentas bancarias de terceros los siguientes contribuyentes:

Responsables Inscriptos en IVA y Ganancias, a la tasa de 1,2%

Monotributistas, con alícuota de 0,5%

Consumidores finales, también al 1,2%

Mipyme: exentas

El especialista Marcos Zocaro afirma a iProUP que el impuesto a los débitos y créditos bancarios quizá sea uno de los más distorsivos de la economía. También recuerda que fue instaurado en el 2001, en medio de la crisis económica que afectaba al país.

"Si bien no fue instituido como de emergencia, se presentó como temporal y se prometía su eliminación en 2002. Sin embargo, hoy sigue existiendo", enfatiza Zocaro.

Asegura que el impuesto al cheque alcanza tanto a personas físicas como empresas, siempre que envíen dinero desde Mercado Pago a cuentas bancarias de terceros. "La transferencia desde mi caja de ahorro en Mercado Pago a una cuenta bancaria propia no paga el impuesto", precisa el experto.

La nueva Central de Transferencias de Mercado Pago retiene el impuesto al cheque para los envíos de fondos a CBU de terceros

Además, remarca que "las transferencias a cualquier CVU quedan exentas. Por ejemplo, si se manda dinero de Mercado Pago a nuestra cuenta en Ualá o cualquier fintech que posea CVU".

En tal sentido, si las dos partes tienen cuenta en Mercado Pago, conviene hacer la operación entre las cuentas del unicornio y que después el destinatario saque el dinero a su propio banco.

Además, desde la firma de Marcos Galperín anunciaron que en caso de ser monotributistas, habrá que indicar en la plataforma que se está inscripto al régimen para acceder a la alícuota de 0,5% (en lugar de 1,2%).

Así, comprar en Mercado Libre puede suponer el 40% de su precio a costo local. La Argentina saca a relucir –también en el comercio online– su chapa de "campeón" en el mundial de países más gravosos del mundo.