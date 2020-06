Este conocido supermercado ya trabaja con sus propios dark stores: ¿cómo funcionan?

Con relación a la consulta acerca de si la gente volverá nuevamente a comprar a las tiendas o adoptará nuevas formas de consumo, una vez que se arribe a una nueva normalidad, el sondeo arrojó que, mayoritariamente, se verá un distanciamiento social autoimpuesto de por lo menos 6 a 9 meses, por miedo a los rebrotes.

"Si bien se espera que la recuperación del consumo se dé recién en diciembre, para las fiestas, se presume que en el verano la mayoría de las personas se aislarán y lo pasarán en sus casas", señaló.

En este contexto, Suárez destacó el concepto de "dark store".¿Qué son exactamente? Se trata de tiendas en zonas de mucha demanda, que no están destinados al consumidor, sino al picker, una nueva figura creada por el e-commerce.

"Son una especie de microdepósitos que se abastecen diariamente y que, en función de conocer el consumo de esa zona, se planifica que ítems son necesarios para satisfacer este tipo de entregas".

Coto también espera reconvertir algunas de sus sucursales, sumando la opción funcional de dark stores para dar soporte su negocio digital, cuyas ventas vienen triplicándose desde el arranque de la cuarentena, gracias una fuerte inversión en infraestructura logística, tecnológica y de personal, en función a una demanda que aumentó exponencialmente en un lapso muy corto de tiempo.

"Lo implementaremos en zonas que, por su ubicación, pueden ofrecer un plus con el servicio online además del actual servicio de tienda física. Así, en lugar de dar un servicio de cercanía, se puede ampliar hasta varias cuadras a la redonda a través de apps de delivery", advierten desde la cadena. Estas tiendas oscuras están separadas del salón de ventas

Como muestra de este boom, en Coto afirman que además de la cantidad de personal shoppers –empleados de Rappi que efectúan las compras– que poseen en sus sucursales creció casi cuarto veces en dos meses y ampliaron las cajas exclusivas acelerar los repartos desde la plataforma de delivery.

eCommerce: boom sin precedentes

El gerente comercial de la consultora especializada Nielsen, Facundo Aragón, pronosticó que el consumo se podría ver afectado de manera considerable en los próximos meses, debido a que la gente tendrá menos dinero para gastar ante la falta de trabajo por la cuarentena.

Además, dijo que el ecommerce en productos de limpieza e higiene y lo hecho en casa se instalará en los hábitos de consumo, y consideró que cuanto más dure el aislamiento social por la pandemia de coronavirus, más cambiará el consumidor a futuro.

Según Aragón, se está ante "un consumidor distinto, eso es un hecho. Hay gente que ya probó la venta eCommerce y se queda consumiendo en esa vía, gente que no tenía la habitualidad de consumir productos de higiene y quizás ahora vuelque dinero a eso".

"Mucha gente volverá a su costumbre anterior pero probablemente mucha gente haya cambiado a su nueva cotidianeidad, seguramente tenga un impacto en el consumidor y que de alguna manera cambie. Seguramente cuanto más dure esto, más se va a volver lo cotidiano y más cambie el consumidor a futuro", sostuvo.

El ecommerce experimentó un boom sin precedentes en tiempos de cuarentena

Al profundizar sobre el rol del ecommerce, Aragón dijo que "está teniendo crecimiento sobre una base muy baja y de alguna manera lo que terminó pasando es que si bien la gente intentó volcarse, se saturó el sistema y eso no le permitió crecer lo que hubiese crecido. Las páginas quebraban o no daban abasto con las entregas, el sistema no estaba preparado para un boom tan de golpe. Luego se fueron acomodando y ahora de alguna manera es más fácil comprar que al principio, pero obviamente la primera experiencia de muchos no fue la mejor".

En este contexto, el titular de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (Cace), Alberto Calvo, afirmó que el comercio electrónico avanzó en los últimos dos meses lo que en situaciones normales, sin aislamiento social, le hubiera llevado dos años.

En una entrevista con Télam, Calvo consideró que este año el sector reflejará una proporción de dos dígitos en el comercio total, debido a la digitalización forzada por la situación de aislamiento.

Señaló que de cara a los próximos meses, así como hay empresas que se preparan para un consumidor que tiene descuentos en su salario, también es esperable que el aislamiento genera la necesidad de "darse un gusto".

"El comercio electrónico viene creciendo a pasos acelerados, pero en tres o cuatro semanas avanzó lo que no hubiera podido hacer en un par de años. El aislamiento hizo despertar a la demanda de una manera forzosa y eso acelera todos los procesos. Hay que adaptarse mucho a eso desde el lado del oferta", afirmó.