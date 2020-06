¿El futuro es sin clientes en locales?: por qué pisa fuerte el concepto de "dark store"

No requieren ubicaciones de alto estándar: no es necesario buscar la ubicación con la mejor exposición de flujos peatonales, inmersas en esquinas principales o con alta concentración de comercios. De hecho, esos puntos que presentan los valores más altos de UF/m2 ya no son requisito para este canal, sino más bien responden a puntos con buena accesibilidad y que entreguen cobertura territorial del mercado objetivo existente.