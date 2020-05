Conspiraciones: ¿por qué algunos creen que Bill Gates y el 5G son responsables de la pandemia de coronavirus?

No se ha vivido nunca una situación como la actual y los gobiernos se enfrentan a la creación de todo tipo de teorías oscuras y misteriosas

No se ha vivido nunca una situación como la que se está padeciendo y los gobiernos se enfrentan también a un abismo sin precedentes en el que la información llega al ciudadano de una forma cambiante y que inspira la desconfianza. No es de extrañar que surjan teorías sobre el por qué no hay una explicación científica que genere consenso y que confirmen el origen del coronavirus.

Los amantes de las conspiraciones siguen lanzando sus teorías al vuelo, y pese a que algunas de ellas puedan parecer ridículas, se están consolidando y agitando cada vez a más gente, es por eso que algunas teorías alocadas están tomando fuerza.

5G "asesino"

Una tecnología invisible y la coincidencia en el tiempo han sido motivo más que suficiente para culpar al 5G de ser el silente causante del COVID 19. Los defensores de esta teoría insostenible explican que las altas frecuencias de esta tecnología inalámbrica estarían provocando un lento y sostenido deterioro del sistema inmune de la humanidad. Es tan ridículo como imposible comprobar esta posible relación, pero esto no ha sido un impedimento para que esta teoría cobre peso hasta extremos insospechados.

Algunos han ido más allá de la protesta en las redes y en el Reino Unido ha comenzado la pira de antenas y repetidores 5G, con el consiguiente perjuicio económico en el peor momento y en una tecnología que, en su lanzamiento, todavía no se puede rentabilizar. Los "anti 5G" han comenzado a acosar a los técnicos que llevan a cabo el mantenimiento de la red. En el Reino Unido se han dado ya varios casos de asaltos a ellos al grito de "asesinos".

Las antenas 5G ¿responsables del coronavirus?

Simon Clarke, profesor de microbiología en la Universidad de Reading, ha calificado la posible relación entre el 5G y el coronavirus como "auténtica basura". Este experto niega en redondo la posible causa efecto entre la tecnología y la pandemia que nos acepta, "la idea de que el 5G disminuya el sistema inmune no se sostiene". Clarke recuerda que "las ondas provenientes del 5G son diminutas y no afectan en absoluto al sistema inmune", recordando además que "hay un montón de estudios que lo demuestran".

"¡Arresten a Bill Gates!"

El filántropo fundador de Microsoft se ha visto de la noche a la mañana convertido en el blanco de las iras de los defensores de teorías conspiradoras en torno al coronavirus. En esta ocasión, un combinado de teóricos de la conspiración, entre los que se encuentran anti vacunas, anti 5G y anti confinamiento apuntan a Bill Gates. Una teoría asegura que Gates está detrás de un complot mundial para hacerse con el control de la humanidad, un nuevo orden en el que no se escatimarán medios.

Entre ellos, por citar solo algunos, la inserción de chips o grabado de tatuajes identificativos, la reducción de la población en el planeta (de ahí virus, una tesis ya planteada en la ficción en la serie "Utopía") y hasta la acusación de querer envenenar a la población con las vacunas.

Las insólitas razones que ponen a Bill Gates en el centro de la escena

Poco ha jugado a favor del filántropo la donación altruista de 250 millones de dólares para hacer frente a la pandemia; de hecho, esta generosidad ha jugado en su contra al ser considerada, por este grupúsculo, como prueba de la involucración de Gates en este diabólico plan de hacerse con el control del planeta.

El propio creador de Microsoft ha tenido que atender a los medios en una entrevista en el que encaja con naturalidad estas acusaciones y las enmarca dentro de estos "extraños tiempos" que estamos viviendo. Lo peor es que habrá más teorías y mayor actividad de estos peligrosos grupos mientras no se ponga fin a la pandemia, según un artículo de Yahoo Noticias.