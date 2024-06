La Selección Argentina, junto con Socios.com, presentó una exclusiva serie de coleccionables digitales denominada "El Tejido de los Campeones".

La misma, explican sus desarrolladores a iProUP, "celebra el glorioso pasado, el exitoso presente y el prometedor futuro de la Albiceleste a través de algunas de las equipaciones más icónicas que vistió el equipo a lo largo de su historia"

Al respecto, Gilbert Camilleri, Chief Marketing Officer de Socios.com y Chiliz, subrayó que esta serie de coleccionables "combina tres de las cosas que más gustan a los fanáticos del fútbol: los triunfos, los momentos icónicos y el coleccionismo".

"Además, estas nuevas piezas conectan el mundo físico con el digital al añadir utilidad física a los activos digitales y añaden un elemento más de interés en el torneo para los aficionados, quienes serán recompensados por hacer lo que siempre hacen en este tipo de torneos: apoyar a su equipo", sumó el experto.

???? The glory of the past. The shine of the present. The vision of the future.???? Get ready for an epic journey through time!???????????? ???????????????????????? ???????? ????????????????????????????????????: ???????????????????????? ????????????????.$ARG pic.twitter.com/0doKfVEIza — Socios.com (@socios) June 7, 2024