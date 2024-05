Los teléfonos móviles continúan evolucionando, incorporando cada vez más funciones que los convierten en herramientas versátiles para el trabajo y el entretenimiento. Sin embargo, las pantallas pequeñas pueden ser un inconveniente cuando se desea compartir contenido con otros.

Y si bien existen numerosas aplicaciones que permiten conectar el celular a un proyector o una televisión inteligente, facilitando la transmisión de la pantalla del teléfono, es fundamental aclarar que los teléfonos móviles no pueden proyectar directamente en la pared a menos que cuenten con un proyector integrado.

Aunque hay aplicaciones que prometen proyectar la pantalla del celular utilizando la cámara y la linterna, su uso no es recomendable debido a los riesgos que presentan porque pueden dañar los dispositivos y representar una amenaza de robo de datos por parte de ciberdelincuentes. Además, estas apps no están reguladas y no se pueden descargar a través de App Store o Google Play Store, lo que implica la necesidad de utilizar un APK y enfrentar posibles peligros.

Cómo proyectar el celular en la pared: el truco viral con algo que tenés en casa

En redes sociales pueden encontrarse diferentes videos que brindan respuesta a esta poblemática y utilizan objetos muy singulares, como un vaso.

A continuación te compartimos algunos ejemplos que lograron viralizarse:

Otra opción que no para de sumar reproducciones en TikTok:

Celulares con proyector: una innovación que no despegó

Los celulares con proyector no fueron simplemente una idea experimental. Similar a los teléfonos plegables actuales como los Samsung Galaxy Z Fold y Flip y los Motorola Moto Razr, varias compañías lanzaron estos dispositivos al mercado.

Dos ejemplos notables fueron el Samsung Show en 2009 y el LG eXpo. El Show producía una imagen de 480x320 píxeles con 10 lúmenes y un tamaño de hasta 50 pulgadas. El eXpo ofrecía una imagen de 40 pulgadas y 6 lúmenes con la misma resolución.

En los años siguientes, más empresas intentaron lanzar teléfonos con proyectores integrados, pero el último gran esfuerzo fue el Galaxy Beam 2 de Samsung en 2014, que ofrecía una imagen de 800x480 píxeles con 20 lúmenes. Sin embargo, este fue el final del camino para los teléfonos con proyector de la marca surcoreana.

A pesar de que se lanzaron dispositivos similares en años posteriores, estos provienen de compañías menos conocidas y rara vez tienen disponibilidad global. Por ejemplo, el Blackview Max 1, lanzado en 2018, estaba destinado principalmente al mercado chino, aunque también se distribuyó en otras regiones.

Sin embargo, como producto de grandes marcas, los teléfonos móviles con proyector integrado han desaparecido del mercado convencional.