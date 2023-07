Estas son 4 principales dificultades a la hora de ser tu propio jefe

Desarrollarte profesionalmente en tu propio tiempo ofrece flexibilidad y libertad, pero también puede incapacitarte para disfrutar del tiempo libre

Para muchas personas, una de las principales ventajas del trabajo autónomo es tener el control sobre cómo gastar el tiempo. Sin embargo, a menudo esto conlleva un sentimiento de culpa por el tiempo de ocio que pasan sin trabajar y que, teóricamente, podrían usar en ganar dinero.

Como resultado, las personas que trabajan de manera independiente pueden ser propensas a largas jornadas laborales, límites laxos en cuanto al equilibrio entre el trabajo y la vida personal, y una sensación persistente de que nunca realizan lo suficiente.

A continuación, te mostramos 4 dificultades que se pueden presentar a la hora de ser tu propio jefe.

Adicto al trabajo

"Trabajar por mi cuenta me ha ayudado a ganar más dinero y a hacer un trabajo satisfactorio que me apasiona", expresó una periodista independiente.

"También me he convertido en una adicta al trabajo, que aprieta las horas facturables los fines de semana y empuja su hora de acostarse para tachar una cosa más de la lista de tareas pendientes", añadió.

Shannon Loys, una diseñadora gráfica independiente de 35 años del estado de Carolina del Norte, en Estados Unidos, indicó que la culpa es más pronunciada cuando realiza algo que disfruta.

Ser tu propio jefe tiene sus ventajas pero tambien presenta muchas dificultades

"Creo que sucede cuando estás haciendo algo que no se siente justificable", resaltó. "Algo solo por diversión es probablemente lo más desencadenante. No me siento culpable cuando estoy doblando la ropa; es cuando estoy tratando de hacer un pasatiempo".

El valor del tiempo

Una gran faceta de ser tu propio jefe con éxito es conocer el valor de tus horas. La culpa surge, según expresó Loys, porque cuando pasas el tiempo haciendo algo por lo que no te pagan, no puedes evitar sentir que perdés dinero.

"Te vuelves realmente bueno en saber cuánto vale tu tiempo en términos de dólares", apuntó la diseñadora.

"Soy tejedora, pero no recuerdo la última vez que retomé mi proyecto de tejido, porque podría pasar tres horas tejiendo, pero también soy muy consciente de cuánto dinero podría ganar en tres horas. Cada vez que eliges un pasatiempo sobre el trabajo, lo estás eligiendo sobre el dinero", añadió.

Sin embargo, investigadores canadienses descubrieron que las personas que pensaban todo el tiempo en términos de dinero eran más impacientes cuando usaban parte de ese tiempo para hacer algo que se suponía que era placentero.

Exceso de trabajo

También, por supuesto, hay un montón de trabajadores por cuenta ajena que tienen un exceso de trabajo. Los datos de marzo de 2023 del Pew Research Center muestran que muchos trabajadores renuncian al tiempo libre por el bien de su trabajo.

La encuesta a casi 6.000 trabajadores de Estados Unidos, incluidos unos 5.100 que no trabajan de manera independiente, destacó que mientras el 62% de las personas considera que el tiempo libre es un beneficio importante del trabajo, casi la mitad se toma menos tiempo libre del que le permiten sus empleadores. Muchos trabajadores renuncian al tiempo libre por el bien de su trabajo

Sin embargo, cuando más tiempo trabajando equivale a más ingresos (algo que no sucede cuando los empleados son asalariados), la ecuación trabajo-ocio es cada vez más complicada.

"Para los trabajadores autónomos esta presión puede amplificarse aún más", explicó Toni Frana, experto en oportunidades laborales en el sitio FlexJobs.

"Debido a que a menudo no pueden depender de un ingreso estable o temen perder proyectos frente a competidores potenciales, es común que se sientan culpables por alejarse de su trabajo", detalló.

Agotamiento

Como era de esperar, una investigación liderada por Sabine Sonnentag, de la Universidad de Mannheim, en Alemania, muestra que desconectarse mentalmente del trabajo tiene enormes beneficios para atenuar el estrés y mejorar el bienestar mental.

Otro estudio realizado en 2020 y publicado en el Journal of Occupational and Environmental Medicine reveló que las personas que trabajan por cuenta propia tenían muchas más probabilidades de agotarse que los empleados tradicionales .