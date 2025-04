Bill Gates, el histórico fundador de Microsoft, reveló detalles sobre su relación con Steve Jobs, al que crítico y alabó al mismo tiempo.

El filántropo destacó que el cofundador de Apple no tenía conocimientos profundos de ingeniería ni entendía el código fuente de los productos que desarrollaba.

Gates explicó que, aunque Jobs tenía una visión excepcional para el diseño y la experiencia de usuario, carecía de habilidades técnicas avanzadas.

"No era ingeniero, no sabía lo que era el código fuente, no sabía mucho sobre el diseño de chips... aunque su capacidad para elegir personas para trabajar en esas áreas era increíble", indicó el filántropo, y reconoció la habilidad de Jobs para rodearse de expertos que materializaban sus ideas.

A pesar de estas diferencias, Gates contempla la genialidad de Jobs en el diseño de interfaces y productos. En este sentido, admitió que su intuición para crear experiencias visuales superiores era algo que él mismo envidiaba.

"Steve era muy diferente a mí. En términos de intuición para una buena interfaz de usuario y para el diseño... él las tenía todas y yo no", comentó el fundador de Microsoft.

Steve Jobs, fundador de Apple y Bill Gates, fundador de Microsoft

Bill Gates no se guarda nada y arremete contra Steve Jobs

La relación entre Gates y Jobs estuvo marcada por la colaboración y la competencia.

En los primeros años de la marca de la manzana, Microsoft desempeñó un papel clave como proveedor de software, al desarrollar aplicaciones para el Macintosh, en un proyecto donde trabajaron más empleados de Microsoft que de Apple.

Sin embargo, la rivalidad se intensificó cuando Microsoft lanzó Windows, un sistema operativo con una interfaz gráfica similar a la del Macintosh, algo que llevó a Jobs a acusar a Gates de copiar su idea.

A pesar de los desencuentros, Gates y Jobs mantuvieron una relación de respeto mutuo hasta el fallecimiento del fundador de Apple en 2011.

Gates remarcó en varias ocasiones que, aunque tenían enfoques distintos, sus diferencias ayudaron a moldear la industria tecnológica, por combinar la eficiencia del software con la visión de diseño que caracterizó a Apple