Netflix mejora su Plan Premium con audio 'cinematográfico': cómo es la función y cómo aprovecharla

El gigante del streaming eligió a AMBEO 2-Channel Spatial Audio para actualizar el sistema de sonido de los usuarios premium de su plataforma. Los detalles

Netflix anunció una serie de funciones completamente nuevas para usuarios de su plan premium, incluido el audio espacial de su plataforma.

Luego de la polémica generada el año pasado sobre las cuentas compartidas en su servicio , el aumento en los costos de sus planes y la posibilidad de incluír publicidad en algunos de estos, la marca busca ofrecer importantes beneficios a los usuarios premium.

En este contexto, la firma llegó a un acuerdo con un gigante del audio para ofrecer una experiencia de alta calidad, en términos de sonido.

Netflix prepara su plan Premium que promete audio 'cinematográfico'

A partir de ahora, los miembros del plan Premium que usen un sistema estéreo experimentarán audio cinematográfico inmersivo en más de 700 títulos, con su hardware ya existente.

El 'audio espacial', la nueva herramienta que incorpora el gigante de streaming, funciona con la tecnología AMBEO 2-Channel Spatial Audio de la marca alemana Sennheiser.

Desarrollada en asociación con Netflix, esta herramienta ofrece una experiencia inmersiva a través de altavoces estéreo, al tiempo que respeta la intención creativa del sonido envolvente original o la mezcla inmersiva.

Netflix incorporó una función de audio para ofrecer una experiencia inmersiva a sus usuarios premium

Así, los usuarios de Netflix no necesitarán ningún hardware adicional para experimentar este nuevo beneficio.

"Estamos muy complacidos de que Netflix haya ampliado su asociación con Sennheiser y haya elegido implementar nuestra innovadora experiencia de audio espacial de 2 canales AMBEO en su catálogo", remarcó al respecto Renato Pellegrini, gerente de Pro Labs, AMBEO Immersive Audio.

Netflix refuerza sus pistas de sonido Premium

Además del contenido mezclado para Dolby Atmos®, el catálogo de audio espacial de Netflix también incluirá contenido envolvente adicional.

"Como característica completamente nueva, el renderizador de audio espacial para 2 canales AMBEO ahora también puede procesar mezclas envolventes, desbloqueando enormes catálogos de contenido disponible en estos formatos", comentó Pellegrini.

Y agregó: "para los usuarios del plan Premium de Netflix, esto significa que podrán disfrutar más de su contenido favorito de manera inmersiva, sin importar cómo lo vean", agregó.

Como una empresa que cuenta con muchos ingenieros de mezcla y (re) grabación entre sus clientes, Sennheiser es una marca dedicada a optimizar la calidad del audio.

Netflix aclaró que, a partir de ahora, más de 700 títulos podrán escucharse con pistas de audio 'cinematográfico'

Netflix: cómo probar las nuevas pistas de audio inmersivo

Los usuarios del plan Premium de Netflix ya pueden experimentar el AMBEO 2-Channel Spatial Audio en cientos de los títulos más populares de la plataforma.

Algunas de las series y películas más populares que incorpora la funcionalidad son:

Stranger Things

The Watcher

Wednesday

Knives Out: Glass Onion

Además, Netflix confirmó que planea agregará títulos adicionales próximamente como You, Your Place or Mine, y Luther: The Fallen Sun.

Te puede interesar Las nuevas Becas Manuel Belgrano 2023 otorgan hasta $57.000: cuáles son los requisitos para anotarse

Para obtener una lista actualizada del contenido disponible en audio espacial, los usuarios de Netflix pueden simplemente ingresar 'Audio espacial' en el campo de búsqueda de Netflix o buscar el nuevo ícono de audio espacial.