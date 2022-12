Y lo hizo otra vez: Lionel Messi rompió un nuevo récord y tiene la foto con más "likes" en Instagram

La foto que tenía más likes en Instagram era la de un huevo de la cuenta de @world_record_egg. No obstante, Messi marcó una nueva cifra

Luego del triunfo de la Selección Argentina sobre Francia el pasado domingo, en redes se viralizó un nuevo desafío, lograr que la foto de Lionel Messi con la copa del mundo sea la foto más likeada de Instagram.

Hasta aquel momento, la foto con más likes en la red social de Mark Zuckerberg es la imagen de un huevo que posee más de 56.300.000 de likes. Este posteo fue realizo por la cuenta @wold_record_egg y fue publicado el 4 de enero de 2019.

La foto con más likes en Instagram

No obstante, la foto de Messi, al memento de redactar la nota, ya tiene más de 58 millones de likes y sigue subiendo, lo que marcó un nuevo récord en Instagram.

La foto del capitán del seleccionado argentino posee unas palabras escritas por el jugador que dicen: "Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer……".

"Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… Lo logramos!!!", expresa el astro del futbol.

Al final agrega: "VAMOS ARGENTINA CARAJO!!!! Nos estamos viendo muy pronto…".

El posteo con más likes en Instagram.

Por otro lado, actualmente la cuenta de Messi posee 402 millones de followers, lo cual la ubica en el tercer lugar de las cuentas con más seguidores. Este récord lo lidera la cuenta oficial de Instagram que posee 580 millones.

En segundo lugar se encuentra el jugador Cristiano Ronaldo, con 519. El astro de Manchester United fue la primera persona en superar la barrera de los 500 millones de seguidores en Instagram.

Otro récord en Spotify

Tras más de 36 años de espera, la Selección Argentina es nuevamente campeón mundial. La Selección derrotó en la final a Francia por 4-2 en la tanda de penales y, así, logró su tercera Copa del Mundo.

Como fue habitual en cada edición en los últimos años, un hit en particular volvió euforicos a los fanáticos argentinos y la del Mundial Qatar 2022 no fue la excepción.

Se trata ni más ni menos que de 'Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar', canción original de La Mosca que fue reversionada luego de la victoria argentina en la Copa América 2021, y que se consolidó como el hit de los hinchas y jugadores.

Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar: a cuántas reproducciones llegó el hit de La Mosca en Spotify

La canción "Muchachos", con la versión de La Mosca y la letra de su autor original, Fernando Romero, se convirtió en la más escuchada en la plataforma de streaming Spotify Argentina.

El desempeño del equipo a lo largo de la Copa del Mundo, así como la euforia generada entre los hinchas produjeron que el tema se sumara a la plataforma de streaming antes del partido con México y que en pocos días superase las 70.000 reproducciones.

Ahora, en menos de tres semanas en el servicio de música y un trofeo mundial en el medio, el hit llegó al número 1 del ranking de temas más escuchados, con unas 5.777.177 reproducciones acumuladas.

'Muchachos' el hit de La Mosca en honor a la Selección Argentina, alcanzó el primer lugar en el ranking de temas más escuchados en Spotify Argentina

De esta forma, los 5 países con mayor cantidad de reproducciones son:

Argentina

España

Estados Unidos

México

Colombia

Así, superó a otros 'bestsellers' como "La Bachata" de Manuel Turizo, "Cómo chilla ella" de YSY A, "Dos Besitos" de La Joaqui y "Quevedo: Bzrp Mussic Sessions Vol. 52" de Bizarrap y Quevedo.

Por cada reproducción, Spotify paga un aproximado de u$s0,003, por lo que la canción de La Mosca rondaría los u$s16.731,531 en ingresos netos desde su fecha de publicación. Eso sin contar los derechos que el artista recibirá por parte de SADAIC a raíz de la difusión en televisión y las diferentes emisoras.

Pesificando estos montos (con un dólar con una cotización de $300 en promedio), La Mosca embolsó hasta el momento unos $5.019.459,30, únicamente en Spotify.