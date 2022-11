Cómo actualizar WhatsApp Plus caducado

Cada vez más personas deciden instalar esta versión alternativa de la app de mensajería de Meta. Cómo actualizarla y contar con la última versión

La aplicación WhatsApp Plus es una de las más demandadas por los usuarios, ya que se trata de una alternativa con más funcionalidades que la original, propiedad de Meta.

Si bien no es una extensión oficial, se trata de una app que posee múltiples funciones novedosas y características personalizables.

Sin embargo, quienes apuesten por esta versión, se exponen a un riesgo clave: su uso puede provocar el bloqueo perpetuo de la aplicación insignia de mensajería.

Cómo se actualiza WhatsApp Plus una vez que se vence la app

Cuando la versión de WhatsApp plus caducó, lo mejor es actualizarla para acceder a las nuevas características, funcionalidades y corrección de errores.

Para actualizar WhatsApp Plus caducado se deben seguir los siguientes pasos:

En el teléfono Android, ir a Configuración> Aplicaciones .

. Luego buscar WhatsApp Plus.

Presionar en la opción Desinstalar .

. Reiniciar el teléfono.

Copiar la última APK de WhatsApp Plus en el almacenamiento del teléfono usando cualquier método.

en el almacenamiento del teléfono usando cualquier método. Usar el administrador de archivos e ingresar en la ubicación del archivo y tocar para comenzar la instalación de la aplicación. Si aparece algún error, se debe asegurar que la depuración USB esté activada en Configuración.

WhatsApp Plus vs WhatsApp original: las principales diferencias

A pesar de contar con otras funciones, una de las principales diferencias es que no cuenta con un sistema de cifrado de extremo a extremo, por lo que se considera insegura en todo sentido.

Esto porque se trata de un MOD, es decir, una extensión del software que modifica la versión original proporcionando mayores herramientas para el usuario.

¿Cuáles son los riesgos de WhatsApp Plus?

Si bien es atrayente por su cantidad de funciones, WhatsApp Plus tiene sus riesgos. Uno de ellos es que tu número de teléfono sea bloqueado de la aplicación de mensajería instantánea oficial.

Además, no cuenta con un de los puntos fuertes de WhatsApp: el cifrado "de extremo a extremo". Es decir, no tiene el mismo nivel de seguridad frente a un posible hackeo.

En tanto que la informalidad de la versión Plus hace que sus sistemas de resguardo de datos no sean sumamente fiables, ya que no cuenta con cifrado de extremo a extremo.