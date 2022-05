Un día como hoy se estrenó una saga que cambió el cine de ciencia ficción

Como todos los días, estos son algunos de los hechos relevantes que sucedieron en esta misma fecha pero hace algunos años. Enterate de qué se trata

El 25 de mayo de 1977, se estrena la película de culto "Guerra de las galaxias", película del género de ciencia ficción creada por el guionista, director y productor de cine George Lucas.

La primera película de la franquicia, Stars Wars: Episodio IV - A New Hope, contó con los actores Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher y Alec Guinness.

El éxito de Guerra de las galaxias hizo que Lucas filmara dos secuelas que completaron la llamada "trilogía original": Star Wars: Episode IV y The Empire Strike Back: Episode V y Return of the Jedi: Episode VI, las cuales fueron estrenadas en intervalos de tres años.

Dieciséis años después llegó a los cines The Phantom Menace: Episode I, la primera cinta de una nueva trilogía centrada en los años previos a la anterior, Attack of the Clones: Episode II y Revenge of the Sith: Episode III, estrenadas nuevamente en intervalos de tres años.

La saga completa recaudó aproximadamente US$5.510 millones entre las seis películas convirtiéndola en la tercera franquicia de cine más exitosa de todos los tiempos, por detrás de James Bond y Harry Potter sin considerar la inflación.

El 30 de octubre de 2012, The Walt Disney Company adquirió a Lucasfilm y anunció la producción de una nueva trilogía cinematográfica, cuya primera película se estrenará en 2015.

Además...

El 25 de mayo de 2007 los geeks de España se organizan y crean el "Día del Orgullo Geek".

Según un artículo de wired.com, todo empezó en 1998, cuando Tim McEachern organizó el Festival del Orgullo Geek en Albany, Nueva York, celebración que terminó en el 2000.

Seis años después en España, un grupo de geeks se reunieron en Madrid para reclamar su derecho a ser nerds.

Según el periódico "El Mundo", los participantes se reunieron en la Plaza de Callao, donde formaron una figura humana de Pac-Man; algunos iban disfrazados de sus personajes de comic o película de ciencia ficción favoritos.

Así nació esta celebración, cuya fecha coincide con el estreno de la primera película de la saga de La Guerra de las Galaxias, que llegó a las pantallas el 25 de mayo de 1977.

Uno de los motivos de celebrar el Día del Geek es exponer sus derechos y obligaciones.

Derechos del geek:

a ser más geek, a quedarse en casa, a no tener pareja y ser virgen, a que no le guste el fútbol ni el deporte, a la asociación geek, a tener pocos amigos, a tener todos los amigos geeks que quiera, a no estar a la moda, al sobrepeso y a la miopía y el derecho de 'dominar el mundo'.

Obligaciones del geek:

a ser más geek, intentar ser más geek que otro; guardar todo el material geek; exponer su material geek como si fuera un "Museo geek", no ser geek en todo, se debe especializar en algo, ir al estreno de cualquier película geek y esperar en la cola ante un estreno preferiblemente disfrazado o con camiseta geek e intentar 'dominar el mundo'.