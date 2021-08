Bomba: Messi se va de Barcelona apenas un día después de la salida de su primera colección de NFT

La noticia surgió en España y rebotó de inmediato, con fuerza, en todos los rincones del mundo. Lionel Messi, el capitán de la Selección Argentina, continuará su carrera lejos de Barcelona, de España, pese a la reciente llegada de su amigo Sergio Kun Agüero a la entidad catalana.

La cuenta oficial de Twitter confirmó a media tarde la noticia, inesperada por buena parte del ambiente futbolístico

LATEST NEWS | Leo #Messi will not continue with FC Barcelona — FC Barcelona (@FCBarcelona) August 5, 2021