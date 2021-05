¿Acoso laboral?: luego de su divorcio, Bill Gates podría estar en problemas

Los 2 presuntos intentos de infidelidad, y otros más recientes, crearon en ocasiones un entorno laboral incómodo que salió a la luz recientemente

Al parecer, Bill Gates "persiguió" a varias mujeres en su oficina mucho después de casarse con Melinda en 1994, pero fue la exposición de sus vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein lo que realmente sacudió su matrimonio, según publicó el New York Times. El medio detalló dos casos en los que el magnate preguntó torpemente a mujeres que trabajaban para él en Microsoft y en la Fundación Bill y Melinda Gates si estas querían verse fuera del trabajo con él.

Estos dos presuntos intentos de infidelidad a su ex esposa, y otros más recientes, crearon en ocasiones un entorno laboral incómodo, y la vida personal de Gates se convirtió en foco de chismes entre algunos de sus empleados. En uno de los caso, tras una presentación de una empleada de Microsoft en 2006, Gates, entonces presidente de la compañía, le envió un correo electrónico a la mujer para invitarla a cenar.

"Si esto te hace sentir incómoda, finge que nunca sucedió", escribió Gates en el correo electrónico a un ex empleada

La polémica

"Si esto te hace sentir incómoda, finge que nunca sucedió", escribió Gates en el correo electrónico a un ex empleada según New York Times. La mujer estaba incómoda y fingió que Gates nunca la invitó a salir. Unos años más tarde, otra mujer, que trabajaba para la fundación filantrópica de los Gates, contó al mismo medio que el magnate la invitó a salir durante un viaje de trabajo a Nueva York y le dijo: "Quiero verte. ¿Quieres cenar conmigo?".

La mujer recordó que se sintió incómoda y que no le respondió. Algunos ex empleados y empleados actuales de Gates han comentado con el citado medio que no veían el comportamiento de Gates como la de un depredador, y señalaron que no presionó a esas mujeres para que se sometieran a sus insinuaciones.

Lo que no está claro es cuánto sabía Melinda sobre el comportamiento en la oficina de su esposo. Luego, en 2019, la relación de su esposo con Epstein fue expuesta, y se hizo público que Bill había compartido tiempo y lugar en múltiples ocasiones con el delincuente sexual condenado, incluido varios vuelos en su llamado jet privado "Lolita Express" y una reunión nocturna en casa de Manhattan de Epstein.

Fuente: La Vanguardía.

"La fan" de Apple que trabajó Microsoft

"Irreparable". Con esa única palabra se definió el divorcio del año. Los protagonistas son quizás una de las parejas más famosas del planeta: Melinda Ann French y Bill Gates quiénes, tras 27 años, acaban de anunciar su separación.

Más tarde, pusieron en las redes un comunicado en el que decían: "Después de mucho pensarlo, y de trabajar mucho en nuestra relación, hemos decidido terminar nuestro matrimonio".

Tiempos mejores

Melinda no es cualquier mujer. Se trata de una de las mujeres más influyentes en el planeta y acaba de convertirse en la dueña de la fortuna más grande del mundo, después de que esta semana, y división de bienes mediante, le trasfirieran $2,4 billones, una suma nada despreciable tratándose que su exmarido es Bill Gates, una de las cuatro personas más ricas del mundo.

Estuvo casada 27 años con el cofundador de Microsoft. Pero su vida no fue la de una ama de casa, lejos estuvo de serlo. Con 56 años de edad, Melinda es la mujer más poderosa en el mundo de la filantropía, según la revista Forbes.

En el año 2015, cuando la revista la distinguió como una de las mujeres más empoderadas del mundo, según The Sun, y frente al atril mencionó que "al tener a su primera hija, Jenn (25), fue la primera vez que se sintió sola en el matrimonio". Señal de advertencia que Bill dejo pasar o prefirió hacer caso omiso.

Después llegaron Rori (21) y Phoebe (18) que esta semana, fueron noticia por ser los hijos no incluidos en el testamento. Ya que con el fin de llevar su amor por la filantropía hasta lo más profundo, ambos conyuges tomaron la decisión de donar su fortuna a entidades benéficas, y ayudar a los más necesitados.

Aunque, para no sentirse desilusionados, los niños (ahora adultos o rondando la mayoría de edad en el caso de Phoebe), recibirán la módica suma de u$s10 millones cada uno. Algo es algo.

Melinda tiene 56 años y su nombre se transformó en sinónimo de las obras benéficas. Y fue con el cargo de cofundadora de la Fundación Bill y Melinda Gates que recibió el premio de la revista Forbes.