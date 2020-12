Volando con Mercado Libre: mirá en directo cómo funcionan los aviones logísticos de la empresa

El CEO de la empresa de ecommerce retuiteó el trabajo de un youtuber mexicano que mostró por dentro los detalles de su nueva red logística

Mercado Libre ahora tiene su propia flota de aviones en Brasil y México para entregar las compras realizadas a través de su plataforma.

Meli Air está formado por cuatro aviones operados por diferentes aerolíneas que ayudarán al unicornio argentino a reducir los tiempos de entrega de paquetes en ese país, además de mejorar los tiempos de entrega en la compra de productos almacenados en sus centros de distribución de São Paulo y Bahía.

"Queremos tener la mejor logística de Brasil y aumentar el número de entregas en 24 horas. La expansión consistente y robusta de nuestra red logística es decisiva para mantener la excelencia en el servicio y la satisfacción del consumidor final, tanto para vendedores como compradores de nuestra plataforma ", aseguró Leandro Bassoi, vicepresidente de Mercado Envíos Brasil, el brazo logístico del gigante tecnológico.

"Además de mejorar la experiencia de compra en Brasil, esperamos que la flota contribuya a incrementar el reconocimiento visual de la marca asociado a los atributos de confianza y eficiencia logística", agregó el ejecutivo.

El video

El CEO de Mercado Libre, Marcos Galperin, publicó en la red social Twitter un video en el que el youtuber mexicano Berth-Oh da cuenta de cómo funcionan los aviones específicos operados por transportistas de cargo en Brasil y México con los que entregan productos en 24 horas.

Las imágenes muestran un centro logístico en México en el que se recibe y se almacena la mercadería que compran los usuarios y que se distribuye en cuatro jets de carga bajo estrictos protocolos de seguridad que incluyen rayos X.

Según expone el youtuber en el video, los productos llegan en cajas de cartón que se clasifican y se cargan en la aeronave según el peso y mediante una importante logística para llegar a destino en menos de 24 horas. "Las cajas se suben al avión y se aseguran con una estructura de carriles y ruedas que trasportan la mercadería. Se divide por zonas, según el peso, para balancearlo", detalló Beth-Oh.

Asimismo, detalla que la estructura logística dio lugar a la contratación de 6.000 puestos de trabajo en México.

Cabe recordar que Mercado Libre está recurriendo a los aviones para enviar sus productos a un ritmo más rápido a medida que las ventas por internet siguen creciendo en la región. La compañía cuenta con aviones específicos operados por transportistas de cargo existentes en Brasil y México, con cuatro jets en cada país, a medida que su impulso logístico continúa ganando terreno.

La empresa utilizaba espacio de carga en vuelos de pasajeros, pero esta nueva estrategia le permite operar rutas con más flexibilidad, por ejemplo, al realizar envíos durante la noche.

Los ejecutivos de la compañía viajaron el año pasado a varios países de Asia para estudiar empresas similares, tales como Alibaba Group Holding Ltd y JD.com. Su modelo se parece al de Amazon.com Inc., pero también tiene algunas similitudes con la red de Alibaba en China, dijo Ariel Szarfsztejn, vicepresidente senior de la compañía. La compañía con sede en Seattle tiene 60 aviones en Norteamérica y opera en 30 aeródromos, según un informe de Jet Fuel Intelligence.

"No estamos copiando y pegando soluciones, estamos aprendiendo a construir la mejor solución para las necesidades de América Latina", dijo Szarfsztejn. "Por lo general, se ve este tipo de soluciones en países grandes con demandas distributivas".

Además, se detalla que la empresa viene invirtiendo "fuertemente" en su red logística desde hace tres años y que, desde 2019, se comenzó con una estrategia de alianzas comerciales con varias aerolíneas. Ahora, para fortalecer esa red suma cuatro aviones dedicados que volarán los siete días de la semana,indicó Infobae.

Galperín compartió este informativo video sobre cómo funciona su flota de aviones

Una inversión clave

El anuncio responde a la inversión más reciente de Mercado Libre para expandir su red logística en el mercado más lucrativo para la empresa. La primera aeronave llegó justo a tiempo para el BlackFriday, la jornada de descuentos online que batió récords de envíos en suelo carioca.

En solo un semestre, el comercio electrónico brasileño ha crecido a niveles no vistos en los últimos 20 años. Según una encuesta de Ebit / Nielsen, realizada en sociedad con Elo, los ingresos por ventas online aumentaron un 47% en el primer semestre, totalizando 38.800 millones de reales. En total, se realizaron 90,8 millones de pedidos entre enero y junio de 2020.

El pico se produjo entre el 5 de abril y el 28 de junio, cuando la mayoría de las ciudades brasileñas estaban tomando medidas para frenar la circulación de personas. Asimismo, el número de pedidos creció un 70% en comparación con 2019.

Desde 2019, la firma de Marcos Galperin ha reforzado su asociación con aerolíneas brasileñas. Incluso, durante la pandemia, ayudó a mantener viva la industria de carga al enviar grandes volúmenes de compras por vía aérea.

En 2020, Mercado Libre prevé invertir 4 mil millones de reales en Brasil, el monto más alto jamás invertido hasta la fecha en ese país. Asimismo, en 2021 se espera que esa cantidad sea aún mayor.