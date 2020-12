MercadoLibre permite suscribirte a HBO GO con una rebaja de hasta 45%: ¿cómo aprovechar el descuento?

Para acceder al beneficio no es necesario tener tarjeta de débito o crédito alguna. Todos los detalles para aprovechar el descuento.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del uso de plataformas de entretenimiento vía streaming a partir de la mayor cantidad de tiempo que debieron atravesar las familias en sus hogares para cumplir con las medidas de aislamiento social dispuestas por el Gobierno.

Diferentes compañías decidieron llevar adelante diferente tipos de alianzas para empezar a competir en la Argentina con Netflix, el actual líder en la categoria.

El último gran arribo al país fue el de Disney+ a mediados de noviembre pasado y generó un gran revuelo.

En ese contexto, como parte de la alianza entre Mercado Libre, el unicornio fundado por el empresario argentino Marcos Galperin, y HBO Latin America anunciada en julio pasado, los usuarios de la plataforma de comercio electrónico ya pueden suscribirse de forma directa a su par de streaming digital de HBO GO.

A partir de la suscripción, los clientes podrán disfrutar de miles de títulos premium y hasta obtener descuentos que oscilan entre el 10% al 45%, a través del programa de beneficios Mercado Puntos.

Una de las ventajas que posee esta iniciativa es que los clientes no necesitan ingresar ningún tipo de tarjeta de crédito o débito para conseguir la suscripción.

Sean Summers, CMO de Mercado Libre "Nos alegra anunciar que ya está disponible este beneficio para todos nuestros usuarios en la Argentina, México y Brasil. A través de la alianza con HBO GO buscamos seguir robusteciendo nuestro programa de beneficios y mejorando la experiencia de nuestros compradores en toda América Latina; otorgándoles la posibilidad de acceder a contenidos premium y de calidad, por un menor costo y sin necesidad de tener tarjetas bancarias", remarca Sean Summers, CMO de Mercado Libre .

¿Cómo funciona el descuento?

El monto de los descuentos está determinado por el nivel que tiene el usuario en el programa Mercado Puntos. Es decir, mientras más alto sea el nivel en el programa, mayor será el porcentaje que aplique.

La escala va desde el nivel 1, en la cual el usuario recibe 10% de rebaja en la mensualidad de HBO GO, y llega al nivel 6, en el que el costo se reduce hasta un 45%.

Esta iniciativa con HBO complementa el programa de beneficios de Mercado Puntos en el que, por medio de las compras y pagos efectuados por los usuarios de Mercado Libre o Mercado Pago, se acumulan puntos y se avanza de nivel para acceder a los beneficios del programa.

Los interesados en conocer más sobre este beneficio deben hacer clic acá.

Lo mejor de los contenidos disponibles

Los usuarios podrán registrarse y elegir entre tres formas de pago distintas:

dinero disponible en su cuenta de Mercado Pago,

tarjeta de crédito o débito,

en efectivo en la red de puntos físicos afiliados a la plataforma

Actualmente, la empresa HBO GO ofrece lo mejor del contenido exclusivo de HBO con miles de títulos de alta calidad, e incluye series y miniseries originales como Game of Thrones, Watchmen, Westworld, Chernobyl, Euphoria, Succession, The Undoing, y Lovecraft Country.

La multipremiada serie Game of Thrones, uno de los "tanques" con todas sus temporadas disponibles en la plataforma HBO GO.

Pero además, la plataforma tiene películas, documentales, especiales de HBO, y estrenos de Hollywood antes que cualquier otro servicio de subscripción.

Asimismo, el contenido original de HBO Latin America está totalmente disponible en la plataforma incluyendo títulos como Sr. Ávila, Hard, Pico de Neblina, El Negocio, además de éxitos argentinos como Epitafios y El Jardín de Bronce.

Estas producciones originales fueron reconocidas mundialmente como una de las programaciones más innovadoras de la televisión, llevándose más de 100 premios incluyendo un Emmy Internacional.

Más competencia

La firma Warner reveló días atrás que HBO Max, su plataforma de streaming lanzada en mayo en Estados Unidos, llegará a Europa y Latinoamérica en el segundo semestre de 2021.