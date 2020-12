A 10 años del ultimo mensaje de Satoshi Nakamoto, el presunto creador del Bitcoin

Se le atribuye el nombre de Dorian Prentice Satoshi Nakamoto, padre del Bitcoin y el concepto de criptomonedas. Pero no hay imágenes fiables ni siquiera rastro. Nadie sabe si murió o si acaba de nacer.

Su última instrucción indicó que aún faltaba "más trabajo por hacer". El vacío sobre su figura data del 12 de diciembre de 2010, cuando se compartieron unas instrucciones precisas para evitar el colapso de su invento. "More work to do", en referencia a la protección interna para evitar los temidos ataques DDoS (denegación de servicio).

En los apuntes, explicó que había "añadido algunos límites DDoS, eliminando el modo seguro", pero que su "mejora no es absolutamente resistente", al tratarse de una "medida temporal después del error de desbordamiento de la versión 0.3.9", en base a lo que indicaba el mensaje.