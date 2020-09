Gratis y para todos: Instalá este pack "anti aburrimiento" para ver ver películas y series en tu celular

Sólo se necesita descargar una aplicación en tu teléfono móvil con el sistema operativo Android o el iPhone con el iOS, para comenzar a disfrutar películas. Buena parte de estas aplicaciones para ver películas son totalmente gratuitas. Para ayudarte, escogimos las mejores aplicaciones para ver películas en iOS y Android que puedes descargar.

Estas aplicaciones para ver películas poseen diferentes características y posibilidades.

Sling TV, una de las aplicaciones para ver películas

Sling TV es una de las mejores aplicaciones para ver películas gratuitas para celulares y también de TV gratuita. Este programa, una de las aplicaciones para ver películas, te permite ver una variedad de programas, desde deportes y noticias hasta shows de comedia e infantiles.

Puedes usar Sling TV, una de las aplicaciones para ver películas, para recibir señales de televisión en vivo de más de 150 canales, incluyendo a ESPN, TNT, CNN, HGTV, History Channel y muchos otros.

Este programa, una de las aplicaciones para ver películas, también ofrece más de 100.000 películas y programas a demanda, así como una gama de programación para niños, como Disney Channel, Nick Jr. y Cartoon Network.

Al igual que con cualquier buena aplicación de TV, Sling TV, una de las aplicaciones para ver películas, te permite personalizar su contenido y canales en la aplicación, para guardar tus canales y programas favoritos.

Aplicaciones para ver películas: Tubi

Tubi es una de las aplicaciones para ver películas, gratuita para iOS y Android. Este programa, una de las aplicaciones para ver películas, Cuenta con una amplia selección de películas y programas, desde recién lanzadas hasta anime, dramas coreanos y series británicas. También agrega nuevos títulos y series a su selección cada viernes.

Una característica bienvenida es que Tubi, una de las aplicaciones para ver películas, le permite transmitir la pantalla a un televisor utilizando Chromecast o AirPlay, por lo que no tendrás mirando una pantalla táctil permanentemente.

Otros detalles agradables de este programa, una de las aplicaciones para ver películas, incluyen la capacidad de sincronizar tu cuenta con múltiples dispositivos, la capacidad de guardar películas y programas a partir donde los viste por última vez, y la capacidad de administrar tu propia selección personal de videos.

Si bien Tubi, una de las aplicaciones para ver películas, presenta una amplia selección de programas de TV y películas de Paramount, Lionsgate, MGM y otros estudios, algunos se han quejado de que no proporciona las películas más recientes. Sin embargo, esto es de esperarse con programa, una de las aplicaciones para ver películas. De todos modos, ofrece una lista generosa y creciente de contenido.

Vudu, una de las aplicaciones para ver películas

Vudu es una excelente alternativa ente las aplicaciones para ver películas, de forma gratuita utilizando tu teléfono inteligente y otros dispositivos. Además, programa, una de las aplicaciones para ver películas, ofrece una variada selección de programas de televisión que abarcan múltiples géneros.

La interfaz de este programa, una de las aplicaciones para ver películas, cuenta con un diseño claro y es de fácil navegación. Los programas y películas en programa, una de las aplicaciones para ver películas, están organizados según categoría, por lo que todo lo que tienes que hacer es navegar, tocar un título y ver.

Una característica destacada de Vudu, una de las aplicaciones para ver películas, que lo distingue de otras aplicaciones para ver películas, es que te permite descargar películas y programas en tu dispositivo, para que puedas ver contenido sin conexión.

Incluso puedes usar en programa, una de las aplicaciones para ver películas, su función Disc to Digital para escanear las cajas de DVD que posees y descargarlas en tu teléfono inteligente.

Sin embargo, aunque Vudu, una de las aplicaciones para ver películas, ofrece una amplia gama de contenido con esas características, también cuenta con películas por las que debes pagar.

Aplicaciones para ver películas: Crackle

Desarrollado por Sony Pictures Television, Crackle es una de las aplicaciones para ver películas más conocidas. Este programa, una de las aplicaciones para ver películas, cuenta con una gran selección de películas gratuitas en géneros como comedia, drama, acción y suspenso. Y como la mayoría de las aplicaciones para ver películas, también te permite ver programas de televisión, tanto nuevos como antiguos.

Una de las características únicas de este programa, una de las aplicaciones para ver películas, es su Spotlight Channel, que presenta programas y películas recomendados por el equipo de Crackle.

Esta es una excelente manera de descubrir contenido del que no habías oído o que no le has dado una oportunidad antes, mientras que la función Ver más tarde de este programa, una de las aplicaciones para ver películas, te permite guardar una lista de programas para seguir próximamente.

Como la mayoría de las aplicaciones de películas gratuitas, Crackle, una de las aplicaciones para ver películas, muestra anuncios. Sin embargo, si te registras, puedes hacer que sean menos frecuentes, lo que resulta en una experiencia más limpia.

Viki, una de las aplicaciones para ver películas

Si eres un amante de la televisión y el cine asiáticos, como Corea, China o Japón, entonces Viki, una de las aplicaciones para ver películas, puede ser la aplicación de teléfono inteligente de película perfecta para ti.

La selección de contenido de este programa, una de las aplicaciones para ver películas, desarrollada por Rakuten rebosa con una amplia gama de dramas de TV asiáticos, películas, programas de estilo de vida y de variedades. Si no hablas coreano, chino o japonés, este programa, una de las aplicaciones para ver películas, te proporciona subtítulos en más de 200 idiomas.

Una gran característica es que te da la oportunidad de chatear con otras personas mientras disfrutas tus programas y películas. Esta es una forma fantástica de conocer a fanáticos con gustos similares, además de brindarle a Viki un ambiente de comunidad del que carecen otras aplicaciones de películas gratuitas.

Si bien Viki, una de las aplicaciones para ver películas, es de descarga gratuita y ofrece una amplia selección de contenido con esas características, también cuenta con un servicio de suscripción que elimina los anuncios y te otorga preferencia antes que los demás a programas catalogados como Viki Originals y Viki Exclusives. El costo de esta membresía parte en los u$$4 por mes.

Aplicaciones para ver películas: SnagFilms

SnagFilms es una de las aplicaciones para ver películas, para los amantes de los documentales y del cine independiente. Puede no atraer a las masas, pero complacerá a quienes les gustan sus películas esotéricas y de nicho.

Este programa, una de las aplicaciones para ver películas, ofrece más de 5,000 películas independientes, documentales y programas de televisión. Si quieres impresionar a tus amigos con tu conocimiento del cine oscuro, entonces SnagFilms es la aplicación para ti.

La app, una de las aplicaciones para ver películas, es muy fácil de usar y navegar, y te permite transmitir la pantalla de tu teléfono inteligente a tu televisor principal.

Además, en este programa, una de las aplicaciones para ver películas, puedes guardar títulos para verlos más tarde, sincronizar tu cuenta en múltiples dispositivos e incluso te permite compartir tus programas y películas favoritas a través de Facebook y Twitter. SnagFilms, una de las aplicaciones para ver películas, es completamente gratuito y tiene una calificación 4.5 de 5 en la App Store de Apple.

Algunos usuarios de Android de este programa, una de las aplicaciones para ver películas, se quejan de que no siempre funciona correctamente, aunque otros notan que cualquier problema desaparece después de que registrarse con una cuenta.

Si tenés ganas de ver películas gratis, pero no querés o no podés invertir en un servicio de streaming, tenés más opciones que no implican conformarte con lo que encontrés en las señales de televisión abierta. Hoy existen muchas alternativas que podés aprovechar para ver películas gratis.

En la siguiente lista están los mejores sitios para ver películas gratis y de forma legal.

Películas gratis en Sony Crackle, Crackle o Crackle Plus

Conocido en el pasado como Crackle, este sitio de streaming gratuito ha experimentado muchos cambios de nombre. Inicialmente controlado por Sony, ahora es una empresa conjunta entre Sony y Chicken Soup for the Soul Entertainment (CSS).

Esa asociación creó una nueva entidad llamada Crackle Plus, y se creía que también se convertiría en el nombre del servicio de transmisión. Sin embargo, una mirada al sitio y está claro que la simplicidad ha ganado: se llama Crackle.

Como sea que lo llames, el servicio incluye películas gratis de seis servicios de transmisión de CSS compatibles con anuncios (Popcornflix, Popcornflix Kids, Popcornflix Comedy, Frightpix, Españolflix y Truli), así como algunas películas gratis y programas de televisión de Sony.

Encontrarás una buena cantidad de éxitos como Speed, The Transporter y Close Encounters of the Third Kind, y una generosa cantidad de películas gratis B oscuras pero interesantes. Crackle es un gran recurso, aunque las interrupciones constantes de los anunciantes pueden aburrir rápidamente.

Películas gratis en Vudu

Vudu, propiedad de Walmart, es más conocido por su servicio de streaming con suscripción, pero la plataforma también tiene una sección de contenido gratuito. Títulos como Batman Begins, Terminator 3 y The Cabin In The Woods son buenos ejemplos de lo que te encontrarás.

Seguirás necesitando una cuenta de Vudu, pero puedes crear una gratis. La aplicación Vudu ya es compatible con muchas plataformas, como Roku, Apple TV, consolas de juegos y más. Además, hay una aplicación para la mayoría de los dispositivos móviles.

Entre las películas gratis disponibles en Vudu se encuentra Batman.

Películas gratis en YouTube

YouTube es el servicio de videos más grande en línea y, probablemente, ya utilices el sitio para ver videos divertidos o para tus canciones favoritas. Pero YouTube también tiene una considerable colección de películas gratis. Por supuesto, la mayoría de estas son lista B, pero hay algunas de calidad que no aparecerán a menos que las busques directamente.

Si estás buscando un título en particular, especialmente uno antiguo, vale la pena realizar una búsqueda rápida para ver si alguien lo ha publicado. No siempre son subidas por los dueños de los derechos y muchas están divididos en episodios y listas de reproducción.

Encontrar películas gratis en YouTube se ha vuelto más difícil últimamente, ya que más propietarios de derechos están optando por ofrecer sus películas para arriendo a través del servicio.

YouTube también tiene niveles de suscripción como YouTube Premium y su servicio de transmisión de TV en vivo, YouTube TV. Aún así, encontrarás mucho que ver, especialmente si sus estándares no son demasiado altos con respecto a la calidad de la transmisión.

En YouTube se pueden ver películas gratis.

Películas gratis en Pluto TV

Aunque no es un servicio tan conocido como los anteriores, Pluto TV es digno de mención. No solo cuenta con películas "on demand", sino que también se trata de un servicio de transmisión de televisión en vivo totalmente gratuito.

Si bien los canales varían, están enfocados en las películas, y Pluto TV cuenta con canales de películas en vivo. Ofrece canales de películas de uso general y el resto se centra en categorías específicas. Por lo general, tiene bastante variedad.

Pluto ofrece un catálogo de películas gratis.

Películas gratis en Kanopy

Kanopy no solo es de uso gratuito, sino también completamente libre de anuncios. Sin embargo, hay una especie de trampa: para registrarte para ver películas gratis a través de Kanopy, necesitarás una tarjeta de una biblioteca local o library card.

Originalmente fundada en 2008 en Australia como una herramienta educativa, Kanopy ahora ofrece una fuente de más de 30.000 películas a través de sus asociaciones con más de 200 bibliotecas públicas. Aunque se concentra en documentales independientes, allí encontrarás todo tipo de películas gratis.

Películas gratis en Top Documentary Films

Si te gustan los documentales, Top Documentary Films es, sin lugar a dudas, el mejor sitio. No todas las selecciones son de larga duración, pero un buen documental no tiene por qué ser extenso: algunos de los mejores están por debajo de los 60 minutos.

Con una biblioteca de más de 3.000 títulos, el sitio tiene un diseño simple y directo, y clasifica todos los filmes según el tema, lo que hace que sea muy fácil encontrar lo que te interesa.

Películas gratis en Archive.org

Seguramente, querrás ver las películas gratis recién lanzadas y, si bien no hay nada de malo en eso, no deberías ignorar todas las excelentes cintas antiguas que ofrece Internet.

Archive.org presenta un tesoro de viejas realizaciones de las que probablemente nunca hayas oído hablar, así como un puñado que tal vez reconocerás.

Películas gratis en Open Culture

El sitio ofrece cientos de clases online gratuitas en las que puedes inscribirte, miles de libros electrónicos sin costo y horas de conferencias de destacadas personalidades. También tiene muchas películas gratis.

Aquí encontrarás de todo, desde proyectos dirigidos por Hitchcock hasta historias del Oeste, así como filmes en blanco y negro. El sitio incluso alberga algunos de los primeros cortos de directores como Quentin Tarantino y Stanley Kubrick. Open Culture puede ser difícil de navegar, pero con más de 1.000 películas gratis disponibles, definitivamente vale la pena.

Películas gratis en Big Five Glories

Si el nombre de Big Five Glories parece un poco cursi, es porque la gente detrás del proyecto pasó su tiempo compilando cientos de películas gratis de entre los años 20 hasta los 50, época también conocida como la "Edad de Oro" de Hollywood. Esta plataforma es perfecta si tu idea de un fin de semana divertido se trata de dar marcha atrás en el tiempo para disfrutar de varias películas gratis clásicas.

Películas gratis en Retrovision

Retrovision es otro sitio de dominio público que presenta cientos de películas gratis clásicas de diferentes épocas. La palabra "clásica" podría estar pendiente a interpretación, puesto que incluso hay algunas aquí que se produjeron tan recientemente como el año pasado.

Además, no todas los largometrajes son de alta calidad, pero Retrovision es un sitio bien diseñado que permite a los usuarios filtrar según el género. También hay una sólida colección de programas clásicos de televisión.

Películas gratis en Shocker Internet Drive-In

La web de Shocker Internet Drive-In parece haber sido creado en los 90, pero es un gran recurso. El sitio se actualiza cada semana con clásicos de terror "destacados", que luego están disponibles para su descarga gratuita como archivos WMV en el "Snack Bar".

El sitio es una pequeña y divertida cita con el pasado, con presentaciones semanales enmarcadas en un disco digital. Los usuarios también pueden comprar copias en DVD de cualquier película por solo tres dólares. Si extrañas los viejos tiempos de Internet cuando era más como el Salvaje Oeste y todo estaba menos pulido, esto podría ser para ti.

Cómo encontrar películas gratis

La desventaja de que haya tantos servicios disponibles es que todo lo que realmente cuesta encontrar la película que tenemos en mente. Por suerte, mientras tengas un teléfono inteligente tendrás acceso a una herramienta que puede ayudarte.

La aplicación de TV de Apple, que está disponible en iOS, así como la cuarta generación de Apple TV y Apple TV 4K, te permite buscar en más de 50 servicios de transmisión diferentes. Para los usuarios de Android, la aplicación Google Play Movies & TV ofrece una funcionalidad similar, aunque la cantidad de servicios conectados es menor.

Los dispositivos Roku también incluyen búsqueda entre servicios, aunque en este caso la mayoría de lo que encuentres estará disponible para compra o para alquilar o estará en un servicio que requiera una suscripción.

De cualquier manera, si bien estas herramientas no pueden garantizar que encuentres la forma de ver lo que está buscando de forma gratuita, puede ser un buen lugar por donde comenzar.