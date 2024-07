Desde hace unos años, la economía circular y de triple impacto empezó a ganar protagonismo. No solo por las crisis económicas que requieren de poder reutilizar equipos u objetos recuperados, sino porque además es una actividad económica en sí y tiene un impacto positivo en materia de sustentabilidad.

Dentro de este modelo de gestión de negocios nació Green Computer, una empresa de triple impacto que se dedica a la venta y alquiler de equipos informáticos reacondicionados, y que viene creciendo duplicando su facturación año a año. Ya en el último ejercicio facturó 600 mil dólares, pero esperan cerrar este año superando el millón de dólares.

¿Cómo funciona? "El modelo de negocio se basa en la adquisición de equipos usados, reacondicionamiento y posterior venta o alquiler, ofreciendo tecnología de calidad a un costo reducido", asegura a iProUP Daniel Jaimes, CEO & cofundador de Green Computer.

Este tipo de negocios tiene beneficios para todos, porque implica que una gran parte de la sociedad, incluso empresas (lo hicieron pensando especialmente en las Pymes) y entidades educativas puedan acceder a dispositivos que tienen un óptimo funcionamiento, pero antes fueron descartados por sus antiguos dueños.

"Todos nuestros dispositivos pasan por un riguroso control de calidad y son puestos nuevamente en el mercado en condiciones óptimas de funcionamiento. Al hacerlo, promovemos la economía circular, reducimos los residuos electrónicos y contribuimos a cerrar la brecha digital", explica Jaimes.

Green Computer: el origen de la empresa

Green Computer es una Empresa B certificada con un modelo de negocios de impacto ambiental, específicamente de "conservación de recursos".

La empresa está certificada como de triple impacto: no sólo el negocio, sino también ambiental y social

¿Qué significa esto? Las Empresas B son las que tienen modelo de triple impacto, es decir, tienen en cuenta la esfera social, ambiental y de negocio. No dejan de tener como objetivo la rentabilidad pero no es el único.

"Al prolongar la vida útil de los dispositivos informáticos, contribuimos a la reducción de residuos electrónicos y evitamos la fabricación de nuevos dispositivos para el mismo uso", indica Jaimes.

Cada equipo reciclado equivale a la compensación de 150kg de Co2 (dióxido de carbono). "En 2023 procesamos más de 10 toneladas de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs) y compensamos más de 300 toneladas de Co2", suma el emprendedor.

Pero las Empresas B también hacen foco en lo social y en este punto está el inicio de este negocio. "Cómo adolescente de bajos recursos me costó mucho tener mi primera notebook, pero una vez que la tuve pude aprender un montón de cosas, entre ellas programar. Eso me abrió un mundo de oportunidades que me permitieron mejorar mi calidad de vida y ser quien soy hoy", recuerda Jaimes.

Y pone datos que dan más valor a la actividad de Green Computer: en Argentina, cuatro de cada 10 hogares no tienen acceso a una computadora, eso significa que muchos jóvenes no tienen esas oportunidades.

"Es por eso que nuestro propósito es democratizar el acceso a la tecnología a través del consumo eficiente de equipos informáticos", afirma su directivo.

Por año se descartan 62 millones de toneladas de residuos tecnológicos, equivalentes a u$s91.000 millones

Y agrega: "Gracias a la variedad de gamas que ofrecemos nuestro público es amplio, desde el estudiante que necesita una notebook para empezar la facultad, hasta empresas que requieren dotar a su personal de equipos informáticos especializados".

La la tercera pata son los resultados económicos. "En 2023 facturamos u$s600.000, y fue recién nuestro tercer año de operaciones y el primero como empresa formalmente registrada.

"Venimos creciendo más de 2x anualmente. Por lo que este año esperamos superar los 5.000 dispositivos recuperados y 1 millón de dólares facturados", anticipa el CEO.

Oportunidades que se multiplican

En 2023 Green Computer recuperó más de 2.000 dispositivos, siendo aproximadamente el 70% notebooks y el resto computadoras, monitores, servidores y celulares.

"Llegamos a estos equipos mediante el servicio de ITAD (es la abreviatura de IT Asset Disposition, es el proceso de disposición de equipos informáticos antiguos y obsoletos) que ofrecemos a grandes empresas, el que consiste en recuperar el valor de los equipos informáticos en desuso de una manera rentable, segura y responsable con el medio ambiente", detalla Jaimes.

Entonces, las compañías pueden optar por obtener una oferta por sus equipos, ofrecerlos a sus empleados a un precio exclusivo o donarlos. "Los acompañamos en cualquier escenario, garantizándoles la seguridad de los datos mediante el borrado digital de los equipos con software especializado", refuerza el directivo.

Los equipos reacondicionados se pueden adquirir por la mitad de precio de uno de similares características

Y no solo las organizaciones ganan obteniendo una oferta económica por equipos de los que se quieren deshacer. También los compradores tienen ventajas al comprar los dispositivos renovados.

"Los equipos reacondicionados suelen ser entre un 30% y un 50% más baratos si se los compara con un equipo nuevo de las mismas características. Además, debido a nuestro variado stock, son adquiridos en la misma medida por particulares y empresas", aclara Jaimes.

Pero todavía hay más, las computadoras también se pueden alquilar, por un monto súper accesible. "Cuesta aproximadamente el 10% del de venta, siendo una alternativa rentable para proyectos específicos y temporales", indica Jaimes, quien señala que muchas empresas que deben agrandar sus equipos por un tiempo determiado acuden a esta solución.

"Además, existe el Leasing Operativo que es un tipo de alquiler, pero pensado para periodos más largos o permanentes. Los precios de ambas modalidades incluyen servicio técnico gratuito", complementa Jaimes.

En un momento de recesión económica, la alternativa de Green Computers les ofrece a los vendedores (quienes se iban a descartar de los equipos) tener una ganancia que no esperaban y a los compradores acceder a dispositivos por precios accesibles, que de otro modo no podrían directamente equiparse.

La acción de Green Computer es importante si se tiene en cuenta el valor económico que tienen los equipos que se descartan. Según un informe de la ONU, en 2022 se produjeron 62 millones de toneladas de residuos tecnológicos, lo que significa un 82% más de lo que se descartó en 2010. Si se tienen en cuenta sus componentes, representa u$s91.000 millones.