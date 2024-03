The Flock, la plataforma de talento on demand en la que apostó Max Cavazzani, Founder y CEO de Etermax, crece y llega al mundo Endeavor.

Tras un exhaustivo proceso de selección, fue elegida para participar de la nueva edición de su programa ScaleUp 2024, orientado a compañías jóvenes que buscan acelerar el crecimiento de su negocio.

ScaleUP es el plan de Endeavor, la organización, liderada por Julia Bearzi, que identifica y apoya a los emprendedores de jóvenes compañías que están innovando en tecnología, crecen exponencialmente y tienen el potencial para posicionarse como:

referentes de su industria

conquistar nuevos mercados

escalar a nivel global

Por tal motivo, formar parte del programa de ScaleUP es parte de la estrategia de expansión global de The Flock, como solución integral para contratar y gestionar el mejor talento tecnológico remoto validado de profesionales independientes de Latinoamérica y conectarlo con el mercado de los Estados Unidos.

"Estamos muy orgullosos de tener el respaldo de Endeavor con su plan de alto impacto para formar parte del ScaleUP 2024, junto a los founders de Koibanx, Tapi, Janis y Workia", destaca Ramiro González Forcada, fundador y CEO de The Flock.

Sin duda, es un reconocimiento al potencial de la empresa y nos permitirá escalar nuestros procesos a la vez que nos va a ayudar a amplificar el crecimiento, al darnos acceso a los más destacados emprendedores, conectarnos con inversores y brindarnos la guía de los mejores mentores", destaca.

The Flock, la plataforma de talento on demand fue elegida por Endeavor para sumarlo a su programa ScaleUp2024

Y añade: "Sin duda, la participación de The Flock en el programa ScaleUP representa una oportunidad soñada para nuestra empresa".

"No solo ofrece respaldo financiero, sino también acceso privilegiado a un programa que nos va a permitir aprender de la mano de quienes ya están a donde nosotros queremos estar porque han superado los desafíos que actualmente enfrentamos en The Flock", completa.

La participación en el programa ScaleUP sella el compromiso continuo y la dedicación de The Flock con la innovación y la excelencia en el ámbito de la gestión de recursos humanos en el mundo digital.

The Flock consiguió el apoyo de una pieza clave de un unicornio argentino

"¡Qué orgullo me da ver a los argentinos volar alto! Mis más sinceras felicitaciones a Koibanx, Tapi, Janis, Workea y The Flock, las 5 startups argentinas elegidas por Scale Up by @EndeavorArg como las que más prometen para 2024", posteó Guibert Englebbiene, co-founder de Globant.

Y agrega: "Como presidente y mentos de Endeavor Argentina, desde donde apoyamos a empresas tecnológicas jóvenes a desarrollarse y conquistar nuevos mercados, me da una alegría enorme ver a cinco compañías argentinas quedaron seleccionadas por Scale Up by Endeavor".

"Estamos cumpliendo un rol fundamental en el crecimiento de startups, identificando a emprendedores talentosos y animándolos a expandir sus negocios y ofrecer sus servicios a nivel mundial", remarca.

Guibert Englebbiene, cofounder del unicornio Globant, felicitó a The Flock y a las otras startups elegidas por Endeavor para sumarse al programa ScaleUp 2024

"Mis más sinceras felicitaciones a Koibanx, tapi, Janis, Workia, y The Flock por sus éxitos y que vengan muchos más", completa