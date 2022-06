El supermercado digital JustMart desembarca en Buenos Aires: ¿cómo funciona?

Con una fuerte apuesta en la región, el supermercado 100% nativo digital comenzó con su plan de expansión llegando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

JustMart, el primer supermercado 100% nativo digital, sigue creciendo a un ritmo acelerado: desembarcó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ya suma 86 mil descargas y cuenta con más de 20 mil usuarios registrados. La llegada a CABA demuestra el cumplimiento de su plan de expansión que tiene como siguiente paso la llegada a Santiago de Chile en agosto próximo.

Con sólo poco más de un año de vida, la startup ya recibió u$s300.000 provenientes de fondos privados y están en las últimas instancias para levantar una nueva ronda de inversión con importantes fondos de capital de riesgo. En este contexto, la ciudad de Buenos Aires es un punto neurálgico para apalancar el crecimiento y seguir consolidándose en el mercado.

"Desembarcar en esta gran ciudad nos permitió superar las 80 mil descargas y los 20 mil usuarios, números que vamos a triplicar fácilmente en los próximos tres meses, en un escenario propicio para la internacionalización de la compañía", indicó Gonzalo Aguirre Bárcena, CMO de JustMart.

Mariano Barey, Gonzalo Aguirre Bárcena y Juan Pablo Gorgas

El nuevo centro de distribución está localizado Hurlingham y, al momento, están atendiendo Ciudad de Buenos Aires y provincia zona norte hasta San Isidro. A partir de agosto, JustMart ampliará su área de cobertura a zonas norte, sur y oeste.

"Estamos muy conformes con los números alcanzados. La cantidad de descargas y usuarios registrados muestran una tendencia real de voluntad de la gente que decide hacer online las compras del supermercado. Esta tendencia, que se aceleró con la pandemia, llegó para quedarse. Todavía el tamaño del mercado es pequeño en Latinoamérica ya que el 95% de las compras se realizan en las tiendas físicas de supermercados y almacenes y el 5% restante, se resuelve de forma digital", puntualizó Aguirre Bárcena, al tiempo que proyectó que esta ecuación cambiará en los próximos años y pasará a ser de un 80% - 20% y hasta 70% - 30% respectivamente.

Expansión de JustMart: de Buenos Aires a la región

El roadmap de expansión de JustMart comenzó con el desembarco en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y continuará en Santiago de Chile en los próximos meses.

Luego, el crecimiento sigue con la llegada a Lima (Perú) y México DF para este año y Bogotá (Colombia) el próximo año.

"Una vez que tengamos presencia en esos países, empezaremos el proceso de capilaridad, es decir, en cada lugar donde JustMart tenga presencia se empiezan a abrir nuevos centros de distribución en diferentes localidades", proyecta el cofundador.

¿Cuál es la clave del éxito? Según explica Aguirre Bárcena, son varios factores los que se suman para que la gente elija comprar a través de este supermercado virtual.

Lo primero tiene que ver con el ahorro que el consumidor ve reflejado en el ticket final, que llega hasta un 30% menos comparado con las compras físicas. Esto es posible gracias a que JustMart no tiene que soportar grandes estructuras de costos que hacen encarecer el producto final. Por otra parte, otro gran diferencial radica en la entrega refrigerada ya que cuentan con un sistema de frío en cada camioneta de reparto de hasta -23 grados que asegura la cadena de frío durante todo el trayecto y la entrega en condiciones.

"En pocos años, más del 20% de las compras de supermercado serán virtuales. Y ese porcentaje es mucho en un mercado tan profundo como este. Cuando las nuevas generaciones tengan poder de compra, la compra virtual del super será lo principal", agrega el CMO de la empresa.

¿Cómo funciona JustMart?

La aplicación de JustMart cuenta con un modelo simple de selección de cada producto; ofrece la posibilidad de establecer y prefijar el día de la semana y hora para recibir la entrega. Está disponible en Google Play para Android y Appstore para Apple, al ingresar, el cliente se encuentra con el catálogo de productos y puede confeccionar su pedido completo.

En JustMart se pueden encontrar variadas marcas y productos de consumo habitual de las siguientes categorías: almacén, lácteos y frescos, congelados, bebidas, limpieza, perfumería, bebés y mascotas. Concretamente, lo que la marca ofrece es un modelo vertical que salta ineficiencias y costos desde Centros de Distribución Inteligentes ubicados estratégicamente, hacia el Consumidor. Esto permite mejorar los precios y construir ahorro, eliminando gastos e ineficiencias innecesarias.

Otra de las grandes fortalezas de esta startup es que los emprendedores que están detrás de JustMart son ex ejecutivos con una gran experiencia corporativa en logística, consumo masivo, comunicación y tecnología. Esta fortaleza fue una de las principales características que destacaron inversores privados - quienes inyectaron más de u$s300.000 desde sus inicios.

El equipo está conformado por el CEO Juan Pablo Gorgas (ex director general de Grupo Cargo Argentina, ex director general WWL Logistics Sudáfrica), COO Mariano Barey (ex gerente general en Grupo Cargo Servicios Industriales y ex gerente en Coca Cola), CMO Gonzalo Aguirre Bárcena (ex director internacional de grandes de la industria farmacéutica CFR - GL) y CTO Pablo Berti,(Founder IOTecnologías, Co-founder Geminus-Qhom).