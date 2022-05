Startup argentina en EEUU recibió u$s 80 millones de inversión: cuál es y qué modelo de negocios tiene

Belong es una startup de alquileres de mediano y largo plazo fundada por el argentino Alejandro Resnik. La plataforma captó ahora una inversión de u$s80 millones.

"Es una apuesta a nuestra visión de un mundo donde el acceso a la vivienda funcione de forma distinta", dijo Resnik a Ámbito.

Belong fue fundada en 2018 y actúa como una plataforma que conecta a propietarios con inquilinos, utilizando big data, inteligencia artificvial y ciencia de datos.

Entre sus servicios están el ayudar a cerrar los contratos de alquiler, el mantenimiento de las viviendas, y pago al dueño haya o no abonado el inquilino.

La empresa tuvo una nueva ronda Serie C en la que lograron obtener u$s80 millones. "esta nueva inversión es una apuesta a nuestra visión de un mundo donde el acceso a la vivienda funcione de forma distinta", indicó su CEO, y agregó que es una "una reconfirmación de la confianza de los inversores que nos acompañaron desde el inicio de nuestro proyecto".

De la ronda participaron empresas como Andreeessen Horowitz (A16z), GGV Capital y Battery Venture.

"Belong resuelve un problema del sistema de vivienda en EEUU y el resto del mundo. Es difícil alquilar, es difícil operar y es difícil ser dueño de una casa. Es difícil acceder a la vivienda propia", afirmó Resnik.

Por eso además sumaron nuevos servicios que permitiría a los usuarios el acceder a su propia vivienda: "con cada pago de alquiler separamos una porción como ahorro para que aquellos que alquilan puedan convertirse en propietarios".

Además "una porción de lo pagado se reserva para que los propietarios puedan comprar una nueva casa y ponerla en alquiler", y de esta manera "sacar a los inquilinos del ciclo perpetuo de alquiler y ayudamos a los propietarios a convertirse en pequeños y medianos inversores".

Corporations are owning an increasingly larger proportion of the housing stock in the USA. At Belong, we are putting homes back in the hands of real people. We announced today our $80M Series C raise to make meaningful progress towards a different future — Ale Resnik (@AleResnik) May 20, 2022