Un traspié de Satellogic tras debutar en Wall Street: cuánto bajaron sus acciones en su segundo día en el Nasdaq

Satellogic, la empresa espacial que busca democratizar el acceso al espacio y que ya puso en órbita más de 10 nanosatélites, debutó en Wall Street este 26 de enero de 2022, quedando a un paso de ser el doceavo unicornio argentino tras la inversión recibida para su salida a bolsa.

Sin embargo, no todo es color de rosa para la startup nacional: en menos de 24 horas de su arribo al NASDAQ, sus acciones se derrumbaron hasta un 25%, a u$s6,05, después de tocar su máximo de u$s9,25 el mismo día de su debut.

La caída, de todas formas, se hizo extensiva a múltiples empresas trasnacionales, con el índice Dow Jones cayendo un 0,2%. Otras tecnológicas perdieronn hasta un 10%.

La compañía fundada por Emiliano Kargieman y Gerardo Richarte, llegó a rozar una valuación de u$s1.000 millones, dejándolo a un paso de su título de unicornio, pero su capitalización de mercado descendió y ahora ronda los u$s681 millones.

Satellogic, que emplea a 320 personas a nivel mundial y espera doblar duplicar su equipo de trabajo en 18 meses, se suma a empresas argentinas de renombre como Mercado Libre, Globant y Despegar en el Nasdaq.

Satellogic había anunciado su salida a la bolsa de Nueva York en julio pasado a través de una fusión con la firma CF Acquisition Corp. V de Cantor Fitzgerald (o SPAC), lo que finalmente se concretó. Cotiza en Nasdaq bajo el símbolo SATL.

Con su salida a Bolsa, el grupo recibirá una inversión adicional de unos u$s262 millones, que incluye ingresos de una cuenta fiduciaria de la SPAC (Special Purpose Acquisition Company, por sus siglas en inglés) y una colocación privada de u$s100 millones encabezada por SoftBank y la propia Cantor Fitzgerald, entre otros.​

Tune in now for the opening bell ceremony as @Nasdaq introduces Satellogic and CEO @earlkman to celebrate this new era for #EarthObservation #nasdaqlistedhttps://t.co/JvEEz8XHpZ pic.twitter.com/OzrUWrRb3U — Satellogic (@Satellogic) January 26, 2022