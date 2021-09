Estos argentinos fueron elegidos por el G20 como "líderes en ciudades inteligentes y movilidad"

Moova, el Airbnb de la logística que resuelve entregas de última milla, es el único representante de Argentina para la categoría Green and Smart Mobility

Moova, el Airbnb de la logística que resuelve entregas de última milla, fue seleccionada para exponer ante el G20 Innovation League, un evento organizado por la Presidencia italiana del G20, que se realizará el 9 y 10 de octubre en Sorrento, Italia. El fin del mismo es conectar fondos de capital de riesgo y empresas emprendedoras con base tecnológica seleccionadas por los países miembros.

En el encuentro participarán startups de los países miembros en la categoría Startups that are facing the main humankind challenges (empresas que están enfrentando los principales retos de la humanidad, en español).

"Latinoamérica es una gran oportunidad y la pandemia acentuó muchísimos cambios. Espacios al aire libre y ampliaciones de veredas, obligatoriedad de circulación en espacios abiertos, la gente optando por moverse en bici en lugar de taxis, y muchos otros ejemplos. No es una necesidad para el futuro, es hoy", asegura a iProUP Tony Migliore, fundador y CEO de la compañía.

Tony Migliore es CEO y fundador de Moova.

Además, explica que "es inminente que la movilidad urbana y el transporte público y privado sean parte de la agenda política y debate de la región". Cabe destacar que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (ECLAC) estima que el 60% de la población mundial va a estar urbanizada y la cantidad de vehículos en la calle se va a duplicar para 2030. Asimismo, el CEPAL Latinoamérica y el caribe es una de las regiones más urbanizadas del planeta, el 81% de la población vive en ciudades y el 56% conmuta diariamente en transporte público.

"Mientras que, en algunos países y regiones más desarrollados, como los Estados Unidos y la Unión Europea, el porcentaje de personas que pueden teletrabajar alcanza el 40%, en América Latina y el Caribe, este porcentaje llega tan solo al 21%, lo que constituye una fuente adicional de desigualdad. Eso significa que la coyuntura desigual en LATAM desafía permanentemente la reducción de vehículos en la calle",agrega.

Desafíos presentes y futuros

En el G20 Innovation League se debatirán los desafíos, oportunidades y puntos de vista de 5 categorías en total: Artificial Intelligence, Cleantech, Green and Smart Mobility, Healthcare y IoT and wearables.

El evento hará foco en conversaciones respecto al rol de la innovación para el beneficio de la humanidad, y cómo apalancarse de la cooperación internacional e inversiones en tecnologías innovadoras, para resolver los desafíos más grandes de la sociedad.

Moova fue seleccionada como única representante argentina para la categoría Green and Smart Mobility. Además expondrán otras compañías internacionales con carácter disruptivo con propuestas de vehículos eléctricos, lockers inteligentes, sistemas de radares avanzados, movilidad compartida y de tecnología de control y aislamiento de ruidos y vibraciones.

"Tenemos un equipo de data science, operaciones, tecnología y colaboradores externos profesionales en sustentabilidad que nos ayudan a medir todo lo que hacemos y tomar decisiones en función de ello para colaborar con el foco sustentable", explica Migliore.

La empresa busca solucionar y optimizar las entregas de última milla.

Moova resuelve entregas de última milla innovando con un sistema de optimización que permite perfeccionar las rutas y el proceso de entregas, ahorrar tiempo y costos logísticos, y reducir la cantidad de vehículos en las calles.

Para hacerlo utiliza algoritmos que resuelven el TSP (traveling salesman problem) donde en pocos segundos en forma exacta logra medir la cantidad de puntos promedio que se dan en los recorridos. La tecnología que posee la plataforma asegura la ruta más eficiente, y también da la libertad a los moovers de rearmarlas según su propia decisión.

"Estamos evaluando muestras significativas del apego a la ruta. Estimamos porcentajes de flota con emisiones reducidas (esto es GNV, BioMetano, envíos en bicicleta). Actualmente estamos analizando la implementación de distintos modelos de beneficios a vehículos sustentables y distancia total del recorrido marcado antes de incorporar más envíos, entre otras cosas", explica Marcos Detry, co-founder y CTO de Moova.

Y añade: "Estamos viendo grandes avances en la región sobre todo en países como Uruguay y Chile en el desarrollo estructural e incentivos concretos para fomentar la transición hacia una logística más sustentable. En mercados más sólidos en políticas sustentables ya se empieza a ver una tendencia muy marcada a movimientos hacia envíos con emisiones reducidas favoreciendo el uso de entregas a pie y bicicleta en entornos urbanos con una alta densidad poblacional. Incremento en el uso de vehículos eléctricos para todo lo referido a primera y última milla. Utilización de GNC y GNV como posibles estrategias de reducción alternativa a otros combustibles como el diesel y nafta".

"Queremos ser resilientes ante la realidad ambiental y el impacto en la vida cotidiana de las personas. Nos comprometemos con la agenda internacional trabajando por una movilidad urbana segura y sostenible con sistemas eficientes que nos permitan trabajar en la calidad de vida ciudadana", asevera.

Crecimiento

En el año 2021, mientras continúa con su crecimiento sostenido en el negocio de last-mile, Moova tuvo un 300% de crecimiento en la venta de licencias de su tecnología a compañías logísticas, posicionándose como líderes en SaaS logístico en LATAM.

"Es un gran honor haber sido seleccionados por el G20 Innovation League para esta categoría. Nuestro desafío es sumar a Latinoamérica a la agenda internacional de las ciudades del futuro, de las ciudades inteligentes. Sabemos que somos parte del cambio, y sentimos una gran responsabilidad para con ello: re imaginamos la logística por un mundo sustentable", afirma Migliore.

Respecto al negocio, su CEO comenta que su negocio funciona a través de un Panel de control operativo con tecnología de ruteo, donde proporcionan una plataforma de tecnología y una aplicación móvil para la optimización de rutas y flotas. Además, permite el acceso fácil y rápido a una red en crecimiento de "Moovers" que ejecutan de manera experta entregas de última milla desde las fábricas o centros de distribución a los minoristas o directamente a los consumidores.

"Los clientes acceden a entregas más rápidas, eficientes, y económicas, justamente porque se aprovecha la misma capacidad logística ociosa en lugar de tener que afrontar costos fijos de nuevas unidades. Se bajan los costos logísticos, y se traslada la baja a los clientes. Un mundo que parece ideal, pero es real y funciona: en Moova estamos dándole forma a la logística del futuro", explica.

La empresa, creada en el año 2018 por los argentinos Antonio Migliore y Marcos Detry recibió una primera inversión, con capital de los propios fundadores de la compañía, familiares, amigos y círculo cercano, dentro de los cuales se encuentra Alec Oxenford.

En 2020 recibió una inversión de Movile (Brasil), FJ LABS (US) y fondos regionales ALAYA Capital, Matterscale Ventures, Kalei Ventures y Murchison VC alcanzando u$s5.800.000 de financiamiento. Además ya está presente en Argentina, México, Chile, Uruguay, Perú y Guatemala, y desembarcará en Colombia en las próximas semanas.