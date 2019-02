Latin America Createch Competition: estas son las tres startups argentinas que llegaron a la final

El emprendimiento ganador, que se conocerá este mes, viajará a Londres con una agenda de negocios personalizada y participará de eventos internacionales

Tres startups argentinas se encuentran entre los finalistas de la Latin America Createch Competition 2019, y febrero es el mes en que se definirá el emprendimiento ganador que viajará a Londres.

Organizado por el Departamento de Comercio Internacional del Reino Unido, en asociación con la empresa argentina Globant Ventures, el ganador podrá acceder a dos importantes eventos internacionales (London Tech Week y Createch 2019) y a una agenda de negocios personalizada, que incluirá visitas a algunos de los clusters creativos más importantes, como MediaCity en Manchester.

En la competencia participaron cerca de 80 startups representando a ocho países de América Latina. Se trata de empresas que trabajan sobre Medios Digitales, Animación, Gaming o Tecnologías Inmersivas, y que buscan aumentar su escala de negocios e internacionalizarse. Un jurado conformado por expertos internacionales seleccionó a los 15 finalistas, en base a su tecnología, creatividad, innovación y potencial de crecimiento y éxito en el mercado británico.

Los finalistas son VRTIFY (Argentina), 3dar (Argentina), Brandtrack (Argentina), DUAIK Entertainment (Brasil), PushStart (Brasil), Signia Digital (Brasil), Below The Game (Colombia), LookApp (Colombia), Speaking with Julis (Colombia), TinyBytes Games (Chile), Tribu Monsta (Chile), Valcine (Chile), Güinect S.A.P. I. de CV (México), Seashell Studio (México) y Yeltic (México).

El proyecto ganador tendrá la posibilidad de instalarse en el Reino Unido con los gastos de registración y servicios de secretariado y contabilidad cubiertos por un año.

Actualmente, las industrias creativas del Reino Unido –que incluyen empresas de publicidad, marketing, arte, cine, televisión, radio, museos y galerías, entre otras- tienen un valor cercano a 92.000 millones de libras (más de 120.000 millones de dólares), emplean a dos millones de personas y crecen a un ritmo entre dos y tres veces superior al del resto de la economía.

El caso de las empresas argentinas

VRTIFY: utiliza las oportunidades que ofrecen las tecnologías de realidad virtual, aumentada, mixta y 360 para desarrollar una tecnología que transforma los contenidos digitales en una experiencia inmersiva disponible en cualquier plataforma digital.

Cuentan con más de 5000 horas de conciertos en vivo y videoclips en realidad virtual y aumentada y están integrados con plataformas como Spotify y Deezer.

3DAR: es un reconocido y premiado estudio de creación de contenido especializado en animación 3D, acción en vivo y postproducción para las industrias de la publicidad y el cine.

Además de contenidos propios, cuenta con clientes internacionales como Sony, Cartoon Network, Fox, Nespresso y Adidas entre muchos otros.

Brandtrack: la empresa ofrece tecnología para potenciar la experiencia de compra a través de una selección musical personalizada y un software musical para pequeñas y grandes empresas.

Basados en las características de la marca y el perfil de sus consumidores, y una combinación de arte y ciencia (ventas y el tiempo de permanencia), sus DJs seleccionan las canciones que mejor se adecúen a la experiencia deseada para cada espacio. Musicalizan más de 2000 cadenas de tiendas en América Latina, Estados Unidos y Europa.