Innovación: así funciona el primer robot social latinoamericano que llega a Silicon Valley

Los emprendedores a cargo de este proyecto necesitan captar inversionistas, aliados y partners del mundo tecnológico para seguir avanzando

Un nuevo emprendimiento latinoamericano arribó a Estados Unidos, específicamente al Silicon Valley, donde se encuentran las principales empresas tecnológicas del planeta.

Se trata de Sima Robot, uan iniciativa chilena que fue en busca de nuevas formas de financiamiento.

Virginia Días (educadora) y Felipe Araya (ingeniero), sus fundadores, aseguraron que "necesitamos sumar partners tecnológicos para la nueva placa madre de nuestro robot, lo que le permitirá mejorar sustancialmente sus prestaciones y tipos de servicios, tanto a niños como adultos mayores”.

Sima robot funciona a través de una aplicación descargable para cualquier smartphone Android, dispositivo que luego se "coloca" dentro del cuerpo del robot, permitiendo su funcionamiento e interacción social.

Esto lo habilitará para escuchar, moverse y -sobretodo- enseñar, brindando una experiencia lúdica, que utiliza el juego como aprendizaje.

En conversación con AETecno, los fundadores de SIMA cuentan sus sensaciones y contextualizan respecto a llegar a Silicon Valley, el proyecto Sima Robot y el estado de la robótica en Latinoamérica.

-¿Cómo se dio en concreto la idea de llegar a Sillicon Valley a mostrar el proyecto?

-Felipe: Se da en el marco del 1er Diplomado de Emprendimientos educativos de la Universidad Diego Portales, donde al final del mismo, todos los emprendimientos educativos debían presentar su propuesta de valor en una competencia de pitch. Luego, los tres mejores participantes fueron llevados a Silicon Valley, a visitar colegios y algunas de las aceleradoras más importantes del mundo.



-¿Cuáles serían las nuevas características que el modelo futuro de Sima pretende incorporar a su desarrollo si es que el financiamiento se logra?

-Felipe: Nuestra razón de ser, es hacer la robótica social una herramienta activa para el desarrollo de las personas, por eso hicimos un robot de compañia (de acompañamiento) que en esencia es un profesor, para docentes, para padres y para ancianos.



Queremos perfeccionarlo para entrar en nuevos mercados y poder competir de tú a tú con otros productos y convertirlo en una herramienta educativa que pueda ser utilizado en cualquier país y en cualquier idioma.



-¿Qué otro país de Latinoamérica ha tenido un desarrollo más o menos parecido al de Chile en términos de robótica?

-Felipe: En Latinoamérica se hacen cosas bastante interesantes en robótica, aunque sólo dentro de las universidades. Brasil, México y Chile son los principales actores en esta área.



Sin embargo, a nivel industrial no se innova mucho, más bien se limita a implementar tecnologías. Es por eso que lo que nosotros hacemos es tan importante, debido a que estamos fundando una industria que no existe en la región.



-¿Qué sensaciones les deja el llegar a Silicon Valley a mostrar su trabajo y buscar apoyo monetario?

-Virginia y Felipe: Nos sentimos felices, desde que empezamos a desarrollar a SIMA hemos visto a Silicon Valley como el epicentro de la innovación. Creemos que SIMA Robot merece estar en ese ecosistema, ya que es una innovación altamente disruptiva. No posee casi ningún equivalente en el mundo y con una razón de ser que para lograrla, debemos estar en donde suceden los mayores aportes tecnológicos del mundo moderno.