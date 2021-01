Palabra de experto: este es el error que más cometen los emprendedores tecnológicos, cómo evitarlo

No todos los emprendimientos llegan a tener éxito, y muchas veces no tiene que ver con que sea una mala idea, sino por algunos errores que hay que evitar

Crear y desarrollar una startup no es fácil. No sólo se tiene que tener una buena idea, sino que hay pasos en su formación y afianzamiento que son un desafío para los que no tienen todas las herramientas para hacerlo, ya que no son su expertise.

Por ejemplo, en sus comienzos suelen necesitar bastante dinero para poder desarrollar sus soluciones. Es aquí donde aparece el primer problema: muchos emprendedores no son capaces de vender su propio producto.

El business angel Eneko Knörr explica que uno de los errores más comunes en los emprendedores tecnológicos es creer que su producto es tan bueno que se va a vender solo.

Nunca esperes a que tus inversores vengan solos, sino que tenés que salir a buscarlos

"Estas cosas son un clásico en el mundo del emprendimiento y luego no pasa nada. La gente se da contra la pared por esto, al pensar que los clientes van a venir solos y que no necesitas vender ni hacer marketing", defiende.

Knörr no es el único que ha llamado la atención sobre este problema. Los directores de la aceleradora Impulse to grow, Mireia Mir y Francisco Badía, explicaban que ese es el principal problema que tienen las spin-offs con origen universitario: la falta de perfiles comerciales y de negocio.

"Suelen ser equipos de perfil investigador y les hace falta complementar la parte de negocio", incide Mir.

El marketing es fundamental en estas compañías una vez pasan las fases iniciales de cara a conseguir clientes. El propio emprendedor es el que asume estas funciones al principio.

Para Knörr, saber vender es la habilidad clave para tener éxito. "Creo que es una cualidad superimportante que no nos han enseñado", explica. "Es muy importante saber venderte a ti mismo, ya sea en una entrevista de trabajo, un plan a tus amigos o para conseguir clientes".

El inversor añade que los emprendedores deben ser capaces de transmitir su visión y sus ganas. "Hay pocos emprendedores que sepan hacerlo, pero los que saben, tienen muchas posibilidades de triunfar", incide.

Una buena idea y un buen desarrollo son fundamentales, pero una estrategia de marketing y ventas, también

Knörr fue elegido como mejor business angel de 2018 por la Asociación Española de Business Angels Networks (AEBAN). Estos inversores aportan una cantidad que normalmente fluctúa entre los 5.000 y los 50.000 euros a las startups en su fase inicial.

La mejor inversión de Knörr, según afirma el mismo, fue la de Ticketbis, al multiplicar por 40 su inversión. "El clásico de un mercado totalmente offline que había que pasar a internet", resume.

El inversor no sólo es conocido por su faceta como inversor, sino que él mismo ha fundado varias compañías. La última es Onyze, una plataforma de custodia de criptomonedas que utiliza inteligencia artificial para proteger los archivos de sus clientes.

De momento, está pensada solamente para dar servicio a empresas, pero Knörr no descarta ampliarlo a los consumidores finales, dado el gran interés que hay en el bitcoin, indicó Business Insider.