FixUp! crece: la plataforma que cotiza online el arreglo de celulares planea facturar u$s 1 M en 2021

Actualmente, la empresa realiza una ronda de inversión para poder conseguir fondos y expandirse a otros tres países en la región. Todos los detalles.

La pandemia global de coronavirus COVID-19 golpeó con fuerza a miles de empresas alrededor del planeta. En un contexto complicado, mientras algunas compañías cerraban sus persianas ante la imposibilidad de mantener su negocio, otras consiguieron reinventarse e, incluso, hasta mejorar sus números.

En este segundo grupo se encuentran, sobretodo, las firmas nativas digitales que no debieron llevar adelante a contra reloj la transformación digital de su modelo de negocios para poder sobrevivir.

En la Argentina, una de las compañías que consiguió superar la prueba de supervivencia en 2020 fue FixUp!, la plataforma que cotiza de forma online la reparación de celulares, notebooks y otros dispositivos, y hasta los retira desde la casa del usuario.

La plataforma diagnostica los problemas que poseen los dispositivos y luego ofrece la posibilidad de repararlos de una manera sencilla.

El usuario, además, luego de recibir la cotización de manera online, tiene la chance de comparar el precio de la reparación, para luego decidir si lo pretende arreglar o no.

El proceso del modelo de negocios, 100% digital, contó con un gran crecimiento en 2020 más allá de los beneficios de ahorro de tiempo y traslado.

"El 2020 para nosotros fue excelente y se superaron los objetivos de crecimiento previstos originalmente", confió Leonardo Bandin, gerente de operaciones de FixUP!, en diálogo con iProUP.

Además de celulares, quizá los equipos que más daños pueden llegar a sufrir a partir del uso intensivo por parte de los usuarios, la firma también también repara notebooks, all in one, tabletas, impresoras, consolas de videojuegos, smartwachs, smart Tv’s y PC’s de escritorio de marcas como Samsung, Huawei, LG, Motorola, Dell, Sony, HP, Lenovo, y Apple.

"El principal foco en 2020 fue el servicio al consumidor final, si bien se comenzó a brindar servicio especial a empresas multinacionales, pymes y embajadas, para el mantenimiento de sus dispositivos electrónicos (smartphones, computadoras, impresoras y otros), el negocio B2B será uno de los que mas desarrollo tendrá en 2021, teniendo entre sus principales atributos la atención personalizada mediante un ejecutivo de cuentas, el seguimiento online en un único panel de control, garantía de 100 días y cuenta corriente para empresas", añadió Bandin.

La puesta a punto de FixUp! demandó tres años. Afortunadamente para sus creadores, antes del inicio de las restricciones sanitarias por el COVID-19 ya estaba operando.

En ese sentido, el ejecutivo reconoció que la pandemia elevó la demanda de manera exponencial y precisó que las consultas crecieron hasta en un 300%.

Próximos pasos

El ejecutivo adelantó que para 2021 desde FixUp! buscarán expandir la operación a la región, con el desembarco en dos nuevos mercados para el segundo trimestre del año.

Pero además, la firma es optimista y planea superar el u$s1 M de facturación en el transcurso del año.

"Otro negocio a expandir con fuerza en 2021 es el de los FixUP! Points: acuerdos con retailers para brindar atención de servicio técnico a sus propios clientes así como también generando nuevo y mayor tráfico hacia sus sucursales", remarcó.

En ese sentido, Bandin resaltó que "en 2021 esperamos tener 3 retailers activos con mas de 200 ubicaciones bajo esta modalidad".

"¿Cómo lo haremos? Nos encontramos realizando una ronda de inversores actualmente", reveló.

Cómo funciona FixUp!

Los usuarios deben ingresar a la página de FixUp! y seleccionar el tipo de equipo que necesita ser reparado.

Luego, deberá elegir la marca, si es posible el modelo y cuál es el problema que posee.

Estos datos le permitirán al servicio técnico crear un presupuesto para llevar adelante la reparación. Este presupuesto online, además, es sin cargo.

Desde FixUp! añadieron que todas las consultas se realizan de forma digital y resaltaron que la autogestión está disponible 24x7.

La red está compuesta con más de 30 centros especializados por tipo de equipo y marca, con repuestos homologados adquiridos a fabricantes a través de canales de importación directa, técnicos certificados y disponibilidad en más de 1.200 localidades del país.

Actualmente, la plataforma ofrece a los interesados distintas modalidades de servicio técnico para que el usuario elija la que más cómoda le queda y más de 30 centros de servicio en el país.

Otra de las características más destacadas es que la empresa tiene precios homogéneos en todo el país, acepta todos los medios de pago y ofrece cuotas sin interés.

Asimismo, el servicio también puede ser contratado desde Mercado Libre, donde FixUp posee una tienda oficial además de incluir la chance de financiar vía Mercado Pago.