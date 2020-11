5 startups cordobesas compiten por un millón de dólares: ¿qué hace cada una de ellas?

Este club de inversores ángeles está conformado por 25 empresarios y ejecutivos de firmas y organizaciones locales de la Provincia de Córdoba

Cinco startups argentinas, emprendimientos de base tecnológica, buscan un financiamiento por u$s 935.000 entre inversores cordobeses.

Los cinco proyectos seleccionados se presentaron en el marco del lanzamiento oficial del Addventure Angel Club & Academy, realizado hoy martes a través de YouTube y del que participó el vicegobernador Manuel Calvo.

El concurso

Esta iniciativa, que comenzó a partir de un diálogo entre Luis Bermejo (Alaya) y el Icda, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), tiene como actividad principal incentivar el desarrollo de los llamados "inversores ángeles", personas que invierten en emprendedores, en general a cambio de una porción de las acciones.

Este club de inversores ángeles está conformado por 25 empresarios y ejecutivos de firmas y organizaciones locales, de la provincia de Córdoba, y varios de ellos ligados al desarrollo emprendedor desde hace varios años, como Juan Santiago, Luciano Nicora, Gabriel Florenza, Daniel Gandara, Mario Postay, Lucas Emma, Rafael Ibañez, Mario Barra, Horacio Parga, Gisela Veritier, Carlos Galander y Juan Carlos Rabbat, entre otros.

"La actividad de los inversores ángeles se viene duplicando año tras año en Latinoamérica. Con esta iniciativa, el objetivo es acortar la brecha entre las necesidades de financiamiento de las startups locales y los potenciales inversores que están interesados en apoyarlas", aseguró Bermejo, presidente de la entidad.

Además de conectar, el ejecutivo agregó que, la propuesta de la entidad incluye capacitar y realizar un seguimiento de los proyectos invertidos.

Exposiciones

El plan del Addventure Angel Club & Academy es realizar por año cuatro demo days, encuentros en el que evaluarán emprendedores que necesitan financiamiento.

En el marco de la presentación, se realizó un pitching, como se conoce en la jerga emprendedora a la presentación de proyectos en busca de inversores.

En esta presentación, actuaron como jurado el vicegobernador; los inversores y emprendedores Postay, Emma, Nicora y la encargada de Desarrollo de Startup de Amazon Web Service (AWS), Karen Mirkin.

Entre los nuevos emprendimientos que se presentaron estuvo Samply, una plataforma omnicanal B2B (conecta a empresas entre sí) para firmas dedicadas al comercio electrónico de productos de consumo, dedicada a mejorar la experiencia de compra y empoderar a los vendedores, que busca fondos por u$s 200 mil.

También estuvo Cárbula, un market place mendocino de comercio de automóviles usados, que necesita u$s 150 mil para financiar su plan de expansión por varias plazas latinoamericanas, entre ellas Córdoba.

Otro que expuso fue Lixi, el nuevo producto de los hermanos Carlos y Héctor Costa, fundadores de Ottaa Project, que desarrollan sistemas de comunicación para personas que no pueden movilizarse.

Bermejo aseguró que el próximo demo day se realizaría en marzo del año que viene

En este caso, presentó un casco no invasivo que genera una interfaz entre el cerebro y la computadora, en forma tal que permite a los acompañantes terapéuticos comunicarse con pacientes que no pueden hablar. El proyecto requiere u$s 300 mil en su fase actual.

Otro de los emprendimientos fue Belo, una billetera digital para hacer operaciones en diferentes criptomonedas, encabezado por uno de los fundadores de Bitex, Manuel Beaudroit, que busca u$s 220 mil.

Finalmente, se presentó Wombo, una plataforma cordobesa de entrenamiento para jugadores de deportes electrónicos que buscan profesionalizarse. El proyecto está aliado a jugadores profesionales, cuenta con más de 100 usuarios en la actualidad y necesita fondos por 65 mil dólares.

En el marco del evento, los asistentes virtuales votaron en cuál de los cinco emprendimientos invertirían, elección en la cual Samply resultó ganador.

Addventure Angel Club & Academy se completa con un equipo ejecutivo integrado por Natalia Bartolomei, como directora ejecutiva, y Carolina Costa como scouting y Victoria Onieva, como encargadas de Operaciones.

Pero además, según Bermejo, el próximo demo day se realizaría en marzo del año que viene, publicó el sitio de La Voz.