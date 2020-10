En menos de un minuto, este emprendedor convenció a Will Smith para que invierta en su empresa: cómo lo hizo

En el marco del Moscone Conference Center en San Francisco, el actor Will Smith dijo que quería invertir en nuevas empresas y así conoció a Kofi Frimpong

Cuatro fundadores subieron al escenario. Solo uno logró una inversión de u$s 10,000 y una selfie con Will Smith. Así es cómo lo logró.

Miles de personas llenaron los asientos. Cientos más se alineaban en las paredes. En el gran escenario del Moscone Conference Center en San Francisco, el actor Will Smith y el director de cine Ang Lee hablaron sobre su próxima película, Gemini Man.

En un momento, Will Smith dijo que quería invertir en nuevas empresas. Entonces, el presentador de TechCrunch, Anthony Ha, cambió la conversación e invitó a cuatro fundadores de startups al escenario para lanzar.

Cada uno de los fundadores recibió un límite de tiempo de 40 segundos para sus lanzamientos con un corte estricto.

"Es solo una oportunidad única en la vida y todo depende de esto, así que relájate en eso", bromeó Will Smith

El primer fundador estaba tan nervioso que tenía problemas para respirar y hablar. Pero su producto fue genial.

I wasn’t even suppose to pitch yesterday but Will Smith decided to do an impromptu pitch and now he’s an advisor/investor for @socionado @TechCrunch has been dope #TCDisrupt2019 pic.twitter.com/aT2zmU2cXU — Kofi Frimpong (@eatwithkofi) October 3, 2019

Fue el turno del segundo fundador. Habló con claridad, pero su discurso superó el límite de tiempo. Su producto era demasiado complejo para un lanzamiento de 40 segundos.

El tercer fundador dio un paso al frente, tomó aire y se lanzó a una historia pulida, rítmica y concisa. En el momento en que terminó, la multitud estalló. La cara de boca abierta de Will Smith lo decía todo.

Nice. #WillSmith just invested $10,000 after a 45-second pitch. That's $800,000 per hour. Not bad - that may be the most lucrative @TechCrunch #TCDisrupt pitch I've ever seen. — Haje ???? (@Haje) October 2, 2019

El cuarto fundador también tuvo su chance, pero todos los presentes sabían que Smith ya estaba decidido.

Al final, el actor se puso de pie, anunció su elección y se tomó una selfie con Kofi Frimpong, el tercer fundador, y le dio permiso para usar la foto para promoción. Luego Smith dio un paso más y anunció que iba a invertir u$s 10,000.

Sobre Frimpong

Kofi Frimpong tiene 20 años y es el fundador de una startup llamada Socionado en Los Ángeles.

Fue a Princeton como estudiante de medicina, pero después de participar en un concurso de startupsy quedar segundo, su mundo se puso patas arriba.

"Me encantó", afirmó. "Me gusta contar y comprender historias. Es mi conjunto de habilidades".

Se sintió como una batalla de rap de estilo libre: intercambios de alta presión que fascinaron a Kofi mientras crecía. "Tienes que involucrar a la multitud", dijo. "Tienes que mantenerte concentrado mientras tu oponente te está despreciando; el tipo que está frente a ti puede hacer una mueca que te arroja".

Kofi canalizó su pasión por la narración en lanzamientos de empresas emergentes. "Un concurso de startups se reduce a quién puede contar la mejor historia", expresó.

El fundador dijo que ganó muchos concursos de lanzamiento. Así es como ha recaudado su financiación como emprendedor. Cuando tenía 22 años, ganó u$s 50,000 de Intel Innovators. El año pasado, ganó u$s 100,000 de TechSquare Labs en Atlanta.

Consejos para calmar el estrés

No se suponía que el empresario debía pitchear en TechCrunch Disrupt 2019, pero dos horas antes de que llegara Will Smith, Kofi recibió un correo electrónico.

"Recibí un correo electrónico alrededor de las 11:00 a. M. Del miércoles diciendo hola, Will Smith tiene ganas de escuchar lanzamientos. No hay ganadores ni perdedores, solo quiere escuchar lanzamientos. Queremos llevarte al escenario con otras tres personas. Tendrás 40 segundos", agregó.

Sorprendido, Kofi inmediatamente tomó asiento en una esquina de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y trabajó en la cancha.

Cuarenta segundos no es mucho tiempo. Kofi dijo que estructuró su lanzamiento en cuatro partes para asegurarse de tocar los detalles contundentes.

"Empiezo por capturar a la audiencia, comenzando con un hecho. Luego, analizo el problema, presento la solución (su empresa) y lo que nos entusiasma con esta oportunidad (tamaño de la industria)", señaló.

Por lo general, cuando da un lanzamiento, no lo memoriza. "Tengo bloques de lo que quiero hablar", dijo. "Pero quieres un poco de estilo libre porque resulta más orgánico. De lo contrario, se siente forzado y robótico ".

Detrás del escenario en el evento, TechCrunch asignó un entrenador a Kofi para ayudarlo con su lanzamiento. "Ella recomendó una serie de cambios", expresó. "Pero no cambié nada". Él sonrió. Lo sabía mejor desde la noche de su peor lanzamiento.

Su peor lanzamiento ocurrió en la universidad cuando hizo cambios de último minuto en su lanzamiento porque todos en el evento estaban adoptando un enfoque "súper técnico".

"Seguí lo que todos los demás estaban haciendo cuando debería haber contado una historia", dijo Kofi. "Hice un mal trabajo según mis estándares porque no conté una historia. Puedes hacer ambas cosas, pero para mí, tengo que hacerlo con estilo, no con regimiento ".

Pitchear frente a Will Smith

Kofi subió al escenario con los otros fundadores. Will Smith estaba sentado allí y detrás de él había decenas de miles de personas mirando.

"No vi a la multitud en absoluto", dijo Kofi. "Escuché los otros lanzamientos; parecían asustados. Me sentí tranquilo. Will es un ser humano como yo. Si él cree en esto o no, eso no me detendrá. Estaba listo para aprovechar el momento ".

That moment when you pitch your startup to Will Smith, get a selfie and an investment of $10K. #TCDisrupt pic.twitter.com/NtDIeYrT9b — Queenie Wong (@QWongSJ) October 2, 2019

La confianza de Kofi se hizo evidente en su lanzamiento. Su preparación dio sus frutos. Cuando Will Smith dijo su nombre, Kofi supo que había ganado.

Will anunció su inversión en la empresa, se tomó la selfie, dijo gracias y adiós y salió del escenario.

Para todos los que lo vieron, Kofi tuvo suerte. Para Kofi, era solo la oportunidad para la que se había estado preparando desde la universidad. Si hubo una persona que ganó una competencia de lanzamiento improvisada con Will Smith como juez, fue él.