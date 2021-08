Mundo Cripto: ¿por qué miles de personas usan dinero real para comprar ropa virtual?

En plena pandemia global de coronavirus COVID-19, en Decentraland, la ropa para avatares -conocida como 'wearables- puede comprarse y venderse a través del blockchain en forma de un criptoactivo llamado token no fungible (NFT).

La popularidad de los NFT se disparó a principios de este año, ya que los especuladores e inversores entusiastas de las criptomonedas acudieron en masa a comprar este nuevo tipo de activo que permite la propiedad de artículos sólo en línea, como arte digital, tarjetas de intercambio y terrenos en mundos en línea.

El nicho de los criptoactivos también capta actualmente la atención de algunas de las mayores empresas de moda del mundo, deseosas de asociarse con una nueva generación de jugadores, pese a que la mayoría de sus incursiones hasta el momento fueron de marketing.

Louis Vuitton, propiedad de LVMH, lanzó un juego metaverso en el que los jugadores pueden coleccionar NFT; Burberry creó accesorios de NFT de marca para Blankos Block Party -un juego propiedad de Mythical Games-; mientras que Gucci vendió ropa no NFT para avatares dentro del juego Roblox.

Louis Vuitton is issuing its first NFT collection along with, "Louis The Game". WENEW is proud to partner on #LOUIS200 by presenting the NFTs minted from the Louis Vuitton Ethereum wallet. Download the game here: https://t.co/zlErBe7t7e pic.twitter.com/sD3SzgCXxm — WENEW (@wenewmoments) August 4, 2021