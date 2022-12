La Selección Argentina goleó a Croacia, Messi brilló y es finalista del Mundial Qatar 2022

El conjunto argentino se impuso por 3 a 0 ante el buen combinado europeo. Julián Álvarez, en dos ocasiones, y Messi marcaron los goles argentinos.

La Selección Argentina se clasificó a la final del Mundial Qatar 2022 tras golear por 3 a 0 a Croacia, en la primera semifinal del certamen.

Lionel Messi, de penal, y Julián Álvarez, en dos ocasiones, marcaron los goles del conjunto argentino.

El próximo rival de la Argentina será el ganador del encuentro que jugarán mañana Marruecos y Francia.

El primer tiempo contó con un trámite complejo en los primeros minutos para el equipo argentino.

Recién a los 24 minutos, la Selección llegó con algo de peligro contra el arco de Croacia mediante un derechazo desde afuera del área de Enzo Fernández que el arquero Dominik Livakovic consiguió rechazar cerca de su palo izquierdo.

Diez minutos después, Julián Álvarez consiguió aprovechar un pase largo, ganarle la espalda a su marcador y definir ante la salida de Livakovic, que debió derribarlo.

Messi y De Paul se funden en un abrazo. La Argentina jugará una vez más la final de un Mundial

El juez italiano Daniele Orsato sancionó penal, amonestó al portero y Messi fue el encargado de canjear la falta por gol con un potente zurdazo que ingresó cerca del ángulo izquierdo.

Croacia sintió el golpe y salió con todo en busca de la igual. Sin embargo, apenas 5 minutos después, el equipo argentino amplió el marcador: Álvarez encaró en velocidad hasta llegar dentro del área, aprovechó un par de rebotes fortuitos y clavó la pelota cerca del palo derecho.

Con la diferencia en el marcador a su favor, la Selección se serenó y contó con otra chance clara de ampliar el marcador, pero el arquero Livakovic, en esta ocasión, consiguió enviar la pelota al córner.

En el complemento, la Selección aseguró la clasificación con buen fútbol

Argentina arrancó mejor parado la segunda parte. A los 57, Livakovic le sacó el tercero a Messi, luego de una excelente combinación del equipo albiceleste, gracias a presionar unos metros más arriba.

Croacia siguió yendo en busca de la igualdad y cada contragolpe daba la sensación de que la Argentina ampliaría la diferencia en cualquier momento.

A los 69, Messi aguantó la marca de Joško Gvardiol en el borde del área, construyó una jugada fantástica cerca de la línea de fondo y habilitó a Julián Álvarez que, con un toque certero anotó el tercer gol argentino.

#ARG 3-0 #HRV | 68’ | ¡GOOOOOOOOOOOOL! La gambeta de nuestro capitán y la definición de Julián Álvarez. La araña no para de picar.???? Mirá el Mundial en vivo en https://t.co/fnEKkurOHH #SomosMundiales #TVPenQatar #Qatar2022 pic.twitter.com/T02TtUY2v6 — Televisión Pública (@TV_Publica) December 13, 2022

El director técnico Lionel Scaloni entendió que era momento de empezar a resguardar energía y comenzó a mover el banco de suplentes.

Lisandro Martínez reemplazó a Leandro Paredes; Ezequiel Palacios sustituyó a Rodrigo De Paul; mientras que Paulo Dybala ingresó en lugar del goleador Julián Álvarez.

Messi realizó una jugada magnífica por la derecha y Julán Álvarez selló el resultado con un toque certero

A los 82, Dybala asistió con calidad a Alexis Mac Allister y remate del exjugador de Boca pasó muy cerca del palo izquierdo de Livakovic.

Un par de minutos después, el delantero Ángel Correa entró por Mac Allister y Juan Foyth hizo lo propio con Nahuel Molina.

El pitazo final del partido encontró a la Selección Argentina con un nuevo festejo ante más de 65.000 aficionados que volvieron a recordar la ilusión de todo un país: volver a levantar el trofeo más deseado por tercera vez en la historia.

La Selección Argentina goleó a Croacia: Messi volvió a brillar

Al término del partido ante Croacia, Messi se mostró muy emocionado con el pase a la final del Mundial.

"Estoy muy emocionado. Ver a toda esta gente en el estadio, a la familia. Durante todo el Mundial fue algo increíble lo que vivimos. Ahora el domingo vamos a intentar llevarnos lo que vinimos a buscar", destacó.

El capitán argentino reconoció que está "disfrutando muchísimo" desde que empezó el torneo.

"Jugamos un partido muy serio ante un muy buen rival como Croacia. Ahora tenemos que disfrutar", remarcó el capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, al término del encuentro

Y añadió: "Le pedimos a la gente que confíe después de la derrota en el debut. Y por suerte lo pudimos hacer. Una vez más la Argentina está en una final del Mundo y eso es muy importante".

"No sé si es mi mejor versión (mundialista). Por suerte me siento bien y fuerte para afrontar cada partido. Venimos de jugar un alargue (con Países Bajos) que no fue nada fácil", remarcó.

Al ser consultado sobre el partido con Croacia, apuntó: "Hoy hicimos un partido muy serio, sabíamos que íbamos a tener que correr porque ellos manejan muy bien la pelota. Pero sabíamos que alguna íbamos a tener"

"Ahora pienso en mi familia, lo más importante para mí. Hemos pasado duras, hemos pasado muy buenas. Y ahora, por suerte, vivimos otro muy buen momento", reconoció.

"Es un plantel muy inteligente, que sabe leer los momentos de los partidos. Que sabe cuando tiene que atacar, cuándo replegarse. Tenemos un cuerpo técnico muy bueno, que no deja nada librado al azar", resaltó Messi al ser consultado sobre Lionel Scaloni.

"En cada momento sabemos lo que tenemos que hacer. Sabíamos que el partido iba a ser de esta manera. Sabíamos que manejar la pelota era el fuerte de ellos. Pero también sabíamos que ese también iba a ser el fuerte nuestro, porque si salíamos rápido sabíamos que se desordenaban", agregó.

"Este triunfo queremos festejarlo con todo este grupo y con toda la gente que está en la Argentina, que imagino que debe ser una locura también. Sabíamos que no éramos lo máximos candidatos, pero que le íbamos a jugar y pelear al máximo cada partido", agregó.

El crack de PSG precisó que "es un logro extraordinario para todos" volver a jugar una final del mundo. "Disfrutemos. Vamos a dar el máximo en la final para intentar llevarla", resaltó.

"Llegamos al Mundial con un invicto largo y sabíamos que íbamos a jugar un partido muy duro ante un campeón como Arabia Saudita. Muchos pensaban que no podíamos perder y quizá nos jugó en contra. A partir de ahí, empezamos a jugar finales. Venimos jugando 5 finales después del primer partido. Ojalá podamos también ganar la última que queda", completó.