El CEO de Twitter critica que se imite la jornada laboral de Elon Musk de 20 horas por día: "Es una tontería"

El CEO de Twitter critica que se imite la jornada laboral de Elon Musk de 20 horas por día: "Es una tontería"

Jack Dorsey indicó en el podcast "The Boardroom: Out of Office" que él no es partidario de trabajar todo el día para salir adelante

Por iProUP • 18.08hs • Leaders 15.08.2020