El "superclásico" que se vivió en Labitconf 2022: DeFi vs. DeFi y las consecuencias del colapso de FTX

Ejecutivos de varias plataformas de criptomonedas debatieron sobre las ventajas para el usuario de las finanzas centralizadas y descentralizadas

El colapso y posterior quiebra del exchange FTX encendió nuevamente la discusión sobre la seguridad de las plataformas de finanzas descentralizadas (DEFI) con respecto a las centralizadas (CEFI).

En este Labitconf, que se desarrolla este fin de semana en Buenos Aires, el panel Herramientas Financieras sobre Cripto se enfocó en esta temática, en la que debatieron:

Federico Prado Suarez, de NEXO; Mauricio Tovar, de Tropykus; y Edan Yago, de Sovryn; bajo la moderación de Jeremy Berrington, de Wachsman.

Finanzas cripto: qué dijo el ejecutivo de NEXO

Prado Suarez diferenció los tres tipos de servicio que existen en la actualidad:

CeFi : "Son las finanzas tradicionales , como bancos, fintech y todas las empresas que brindan servicios financieros"

: "Son las , como bancos, fintech y todas las empresas que brindan servicios financieros" DeFi : "Son los servicios que se basan en la blockchain , eliminando el intermediario"

: "Son los , eliminando el intermediario" ReFi: "Viene a solucionar los problemas de liquidez porque falta definición en los incentivos y los proveedores de liquidez: el mismo protocolo provee la liquidez"

Con respecto a la "Prueba de Reserva" que anunció Binance tras el colapso de FTX, destacó: "Celebro que todas las plataformas están comunicando sus Proof of Reserves. Nosotros lo hacemos hace más de un año".

"Es importante que se tengan buenos estándares para transmitirle seguridad y transparencia al acceder a buenos servicios. El mayor uso de protocolos DeFi vendrá de plataformas centralizadas porque es la forma que facilitamos el acceso: ¿cuántos de ellos pueden leer un protocolo?, planteó.

Finalmente, indicó que no los afectó la crisis de FTX porque no tienen "exposición a $FTT: en Nexo, no importa quién seas, no te presta sin colateral".

Según los expertos, los servicios CeFi (bancos, fintech) ofrecen servicios más fáciles de usar, pero DeFi ofrece más control y transparencia

Finanzas cripto: qué dijo el ejecutivo de Tropykus

Tovar aseguró que "hay ciertas ventajas del mundo centralizado, no sólo por la facilidad de uso sino por la conexión con lo que es natural: el dinero en efectivo. Todavía es un proceso, en el que la mayoría de la población trabaja en un lo tradicional".

También destacó que "los exchanges están publicando una prueba de reservas, algo que en DeFi es permanente: cuánto hay en ahorro y cuánto en préstamos".

Sin embargo, precisó que el colapso de FTX "afecta a todos porque es un tema de ecosistema. Para el público, es todo lo mismo: la confianza no es en una empresa, sino en el ecosistema".

"Muchas empresas de FTX y eso es inevitable. Pero en nuestra región, Bitcoin y DeFi resuelven problemas reales. Seguro habrá más regulación. Pero en los países en los que la adopción crece es porque hay algún tipo de restricción", indicó.

Además, adelantó que "si esto sigue resolviendo problemas, vamos a seguir construyendo. Cada vez que hay un problema, el ecosistema saprende y se hace más robusto. El potencial no va a cambiar nadie. Bitcoin está mejor que hace un año, cuando estuvo en máximos, y al tecnología está evolucionando fuertemente que es lo fundamental. El futuro es muy positivo".

Finanzas cripto: qué dijo el ejecutivo de Sovryn

Yago fue el más crítico del universo CeFi, al resaltar que "sus desventajas son claras: las venimos sufriendo desde siempre, es dinero que usan los bancos centrales, con inflación y otros problemas. FTX es el ejemplo perfecto: le dimos una persona que se llama Bankman, (banquero, por Sam Bankman-Fried, CEO del exchange en bancarrota) que estaba regulado.

En cambio, remarcó que "en un sistema descentralizado las reglas no cambian y son justas para todos. DeFi son finanzas para todos nosotros en lugar de finanzas para todos ellos".

"Los sistemas centralizados son más simples para usar, pero es cuestión de tiempo. CeFi es rápido y Defi es más lento, pero confiable. ¿Debemos confiar nuestro futuro a un tercero: a lo que es simple y más rápido?", agregó.

Por último, subrayó el desempeño de un criptomoneda a pesar de la debacle. "Vimos algo remarcable: imaginen una industria en la que todo colapse, como Lehman Brothers. Tuvimos dos en un año. Pero Bitcoin sólo perdió 10%".

"Eso muestra su solidez. Es un mercado que confía en el código y no en las regulaciones. Un sistema que resiste y otro (por el de la banca) que deja pobre a la gente", concluyó.