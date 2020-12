Para inversores: los 10 puntos clave del evento más importante sobre bitcoin, criptomonedas y activos digitales

LABITCONF contó con los mayores expertos a nivel regional y global sobre estos temas. Cuál es la foto actual y qué se espera para el futuro del sector

La semana pasada, la Argentina fue la sede virtual de LABITCONF, el mayor evento sobre criptomonedas y blockchain de la región en el que participaron los principales exponentes de Latinoamérica y el mundo.

Mientras el país debate una nueva regulación para el sector, el encuentro –que contó con la cobertura exclusiva de iProUP– fue la arena elegida para la discusión de los principales temas que atañen el presente y el futuro de las tecnologías descentralizadas.

Así, los oradores plantearon la potencialidad de esta industria, que en la Argentina concentra casi a un cuarto de las empresas que componen la Cámara Fintech, y proponen al país y a la región como una de las capitales del desarrollo "cripto mundial".

A continuación, las principales conclusiones sobre el futuro de las finanzas y los negocios que dejó el evento.

1) El rol de Latinoamérica

Diego Gutiérrez Zaldívar, CEO de IOV Labs y cofundador de RSK Labs, participó de una charla en la que enumeró las amenazas y oportunidades que tiene la región para ser relevante en la industria cripto global.

"Lo primero que hay que entender es que Latinoamérica no es un bloque, hay una gran diversidad jurídica. Y los marcos jurídicos no son favorables para el empredorismo", remarcó.

"En lugares como Silicon Valley o Beijing hay fondeo, abogados, todo un ecosistema que acá no existe. Por suerte, la virtualización y la digitalización del trabajo hacen que muchas barreras se estén cayendo", señaló.

En lo positivo, mencionó que en la región hay "conexión con una necesidad real y la oportunidad de generar valor real a las personas. Brindar acceso financiero, a las Pymes a los emprendedores que no pueden acceder".

Otra de las ventajas que remarcó en la región es el capital humano. "Tenemos a OpenZeppelin, RSK, billeteras, exchange. En el fondo, las adversidades que tenemos generan que salgan a relucir los mejores talentos. Tenemos gente muy comprometida, muy resiliente y hace que Latinoamérica sea una comunidad líder", aseguró.

2) Próximos negocios: "minar" el mundo

Ignacio Plaza, Managing Partner de Cygnus Draper y presidente de la Cámara Fintech Argentina, llamó a encontrar un "punto de comunicación con el mundo cripto-blockchain" para crear un mundo mejor.

"Es lo que todos queremos: la disrupción tecnológica para ir a una era próspera y de superación", remarcó el directivo, quien llamó a "minar" la naturaleza como se mina Bitcoin para encontrar los negocios del futuro.

Para Ignacio Plaza, hay que "minar" la naturaleza para encontrar formas de producción sustentables

"Se deben minar las proteínas existentes en la naturaleza y luego, de forma sintética, crear ese tipo de productos. Eso es algo similar a lo que hace el mundo cripto", enfatizó.

De esta manera, se romperá con el esquema actual de explotación de recursos, que ya está agotado y puede hacer peligrar el futuro de la humanidad, hacia uno más sustentable y próspero.

3) Democratizar finanzas

Las criptomonedas ofrecen una forma sencilla de que la gente aproveche inversiones con un formato desconocido hasta el momento. E incluir a quienes no tienen conocimientos del mercado financiero.

"Hay todo un mundo de innovación, de programabilidad, de soluciones financieras descentralizadas, que pueden ser muy revolucionarias a la hora de servir usuarios en todo el mundo", afirmó Gabriel Kurman, CEO de Koinbanx.

Según Maximiliano Carjuzaa, CEO de Money On Chain, la importancia de las inversiones descentralizadas (DeFi) radican en que "traen un sistema financiero donde las reglas son claras, transparentes e inamovibles" y que cualquiera puede auditar.

"Esto es en contraposición al sistema financiero tradicional que va cambiando sobre la marcha, que está lleno de letra chica y que hay falta de información", sumó.

Mariano Di Pietrantonio, líder de comunidad de MakerDAO, organización detrás de la moneda DAI, aseguró que este será el futuro de las finanzas: más transparentes y accesibles para todos.

"Creo que los banqueros se dieron cuenta que era mejor unirse que competir. Si nos guiamos por las noticias, vemos que varios players institucionales quieren remar a favor y no en contra", agregó.

4) Regulación cripto

Durante el panel sobre regulación de las criptomonedas y el blockchain, la principal duda del ecosistema es cómo harán los Estados para crear leyes que expandan la industria en lugar de "matarla".

"Yo veo que ya existe un marco regulatorio, debemos ir a la materia sustancia de las operaciones y de los títulos. Ahí nos encontramos con el mercado de capitales, el financiero y el control de lavado de dinero. En estos tres rubros ya existen normas", explicó el abogado Ricardo Mihura Estada.

Según el letrado, los proyectos que circulan en el país fijan una "enorme delegación al ejecutivo" y alertó: "Si cae en las manos de cualquiera terminás echando a Mercado Libre de la Argentina".

Por su parte, el experto Juan Llanos advirtió que "la tecnología blockchain es global, entonces toda regulación es incompatible con el derecho por naturaleza porque las criptomonedas son suprajurisdiccionales, cuando la ley es jurisdiccional".

Carlos Valderrama, de Legal Paradox, llamó a los gobiernos a implementar un "sandbox regulatorio", es decir, un entorno de testeo, con el fin de que "puedan hacerse pruebas de servicios financieros para crear innovación en ambiente controlado".

"Tiene que haber una regulación, pero con participación de la comunidad. Tiene que haber conocimiento sobre bitcoin y criptomonedas tanto de parte del Estado, como de privados", concluyó.

Por su parte, Andreas Antonoupolos, el evangelizador cripto más reconocido del mundo, mostró su reticencia a que las empresas –especialmente, las financieras–ingresen al negocio, por lo que llamó a "cuidar a Bitcoin".

"Se quieren sumar pero no por su protocolo y su justicia, no es su objetivo. No tardarán en usarlo para aplicar su viejo sistema. No lo entienden", remarcó.

"El problema, y creo que los argentinos me entenderán bien, es que los gobiernos agarran todos los recursos, mientras los niños mueren de hambre", apuntó.

5) Inversiones para todos

Las inversiones en criptomonedas son una vía para que cualquier persona, aún sin conocimientos de mercados, pueda apostar a diversos instrumentos que ofrecen rendimientos más elevados que en las finanzas tradicionales.

En este sentido, José Ignacio Trajtenberg, CEO de XCapit, afirmó que "en Latinoamérica se puede acceder de un punto de vista mucho más democrático. Las posibilidades son infinitas".

Así, el experto remarcó que las inversiones robotizadas en cripto analizan un mercado que opera las 24 horas y los 7 días de la semana, evaluando más de 5.500 activos listados, que es muy difícil de seguir de manera manual.

"La criptomoneda es un vehículo, Bitcoin es una inversión. Es importante el hecho de que uno pueda acceder de cualquier moneda local, habla de la democratización", remarcó.

Además, señaló que las plataformas brindan herramientas automatizadas para establecer nivel máximo de riesgo y en qué momento tomar ganancias. Y afirmó que "aún sin saber cómo operar, se establece el límite de la operatoria, lo cual da tranquilidad: si no tenés experiencia puede ser muy complicado".

"Latinoamérica no tiene inversiones claras, fáciles ni una cultura fuerte del ahorro y la inversión. Pero si nos valemos de los smartphones y la posibilidad de invertir a través de ellos estamos cada vez más cerca de brindar herramientas que reditúen valor", concluyó.

6) Monedas digitales de banco central

Tal como viene adelantando iProUP, las principales potencias avanzan en sus proyectos de crear una moneda digital de curso legal para aprovechar las posibilidades de Bitcoin, Ether y otras divisas. China, Estados Unidos, Rusia y la Unión Europea ya plantearon su deseo de acuñar una divisa virtual.

"Los gobiernos están enfrentando, por primera vez, una amenaza a su monopolio y no quieren perder esa conexión con los habitantes. Se utilizan cada vez más los pagos digitales, hay nuevas monedas, como la china", señaló Juan Camilo Gutiérrez, de Vailu.

Los expertos afirman que una moneda digital de banco central no ofrecerá el anonimato que brinda el efectivo

En Latinoamérica, el país más avanzado en el tema es Brasil, que pretende convertir su plataforma de pagos inmediatos PIX en un esquema basado en la blockchain.

"¿Por qué no tener un área de Euro común en la región? Nosotros lo pensamos en códigos y algoritmos y se puede hacer automáticamente. Hay que hacer una política para esto. En Sudamérica, todos somos cuasi independientes. Podemos ser una gran región si pensamos unirnos", indicó Roberto Guirimandes, de la firma brasileña BRQ.

Por su parte, Gutiérrez planteó que "los bancos centrales no van a crear un CBDC anónimo, sí están considerando diferentes niveles de privacidad", por lo que el efectivo será siendo el único medio de pago anónimo.

7) El futuro de Bitcoin

Mauro Peretti, de la firma Bitrefill, resaltó que Bitcoin es todavía una forma de reserva de valor, pero que debería apoyarse su uso como medio de pago cotidiano.

"Apoyamos el consumismo y también apoyamos que la gente cobre en Bitcoin. Además, privilegiamos la conveniencia de que sea utilizado como método de pago. Las critpo valen porque se puede transaccionar", argumentó.

En el mismo sentido, Arley Lozano, de XPay, remarcó que "el límite de qué se puede hacer con el bitcoin debe usarlo cada persona que posea". Aunque la clave será ofrecer herramientas que puedan aprovechar tanto el usuario experimentado como el novato.

Los expertos coincidieron en que, luego del avance de pagos móviles por la pandemia, 2021 será el año en el que las criptomonedas crezcan en la región como medio de pago.

Pero en 2021 también podría haber una fuerte suba de su cotización. Iván Tello, del exchange Decrypto, indicó que "en noviembre de 2012 fue el primer halving de Bitcoin (cuando se baja a la mitad su emisión) y ahí rompió el máximo precio. El segundo repunte del precio fue con otro halving, que luego llevó al bitcoin a u$s20.000". El último, fue en mayo.

Tello comentó que tras el primer halving, bitcoin creció un 5.500% hasta alcanzar su pico histórico. Luego de la caída y el segundo halving, la criptomoneda trepó hasta un 1.700%.

"Hoy pienso que es probable que entre septiembre de y noviembre de 2021, la moneda alcance un nuevo pico histórico y su precio ronde entre los u$s130.000 y u$s170.000", reitera.

8) El caso Argentina

Al igual que en otros países de la región, el uso de criptomonedas en la Argentina aumentó considerablemente durante la pandemia, una tendencia acelerada por la devaluación y las trabas para acceder a moneda estadounidense.

En el panel dedicado al caso local, el economista Javier Milei arremetió con que el país es "tierra fértil para el bitcoin porque el peso vale menos que el excremento, ya que el excremento al menos se usa como abono".

Manuel Beaudroit, CEO de Belo, reforzó esta tendencia, indicando que ya no sólo opera el público especializado, sino que "ministros, médicos, enfermeras y gente de la televisión ya tienen a Bitcoin como herramienta de inversión".

Por su parte, Florencia Ravenna, gerenta de Operaciones de la billetera Munn, afirmó que la Argentina tiene una oportunidad para llevar innovación al mundo:

Posee una comunidad muy activa

Cuenta con talento en seguridad, criptografía y algoritmos

Sufre los problemas que Bitcoin resuelve. "Las crisis económicas son pasado, presente y futuro de los argentinos", ironizó

"El emprendedor argentino siempre mira afuera para ver qué puede copiar. En Bitcoin es al revés, tenemos mucho para aportar. Argentina es potencia cripto en el mundo", finalizó Gonzalo Blousson, gerente de Marketing de Bitex.

9) Identidad y privacidad

Un tema que siempre está en discusión sobre plataformas digitales es la privacidad: cómo se garantiza el manejo de datos para que puedan ejercer una libertad plena en el uso de herramientas digitales.

"Facebook es como un Estado virtual: que tiene información sobre todos nosotros, lo sabe todo y a la vez tiene sus propias reglas, y si las violás, estas afuera", disparó Javier Palleros, director de políticas públicas de Access Now.

Por lo tanto, afirmó que "tenemos que estar atentos a cómo será la nueva generación de Internet, que va a ser la nueva generación del mundo".

Federico Ast, CEO de Kleros, coincidió en que la red social sabe todo de sus usuarios y remarcó que "la identidad de mi teléfono, todo sobre mí está en Internet".

"Pero puedo compartir una pequeña parte, porque a la vez mi identidad está dividida en varios grupos, en varios perfiles. Si quiero puedo compartir una pequeña parte o crear varios seudónimos para proteger a la persona física", agregó.

Sin embargo, aclaró que las nuevas tecnologías pueden proteger a los usuarios permitiendo que manejen diferentes identidades y dedidan qué comparten en cada plataforma.

10) El futuro de Ethereum

Vitalik Buterin, el creador de Ethereum, estuvo también presente en LABITCONF y ofreció algunas claves sobre el futuro sobre la blockchain que hoy es la base de las finanzas descentralizadas (DeFi) y que migró a su versión 2.0.

"Hay un gran progreso en comparación con la anterior, con respecto a privacidad y las utilidades. La comunidad Ethereum no solo se ocupa de hacer pagos, nos ocupamos, también de los smart contacts, de DeFi, y otros proyectos como predicciones de mercados", aseguró.

Además, remarcó que el ecosistema debe "llevar billeteras simples" a los usuarios para incluir a más personas, pero sin "minimizar riesgos ni sobreestimar oportunidades".

"Nuestra industria crea cosas que generan valor a las finanzas de todas las personas y no sólo a un grupo. Creo que deberíamos focalizar en las estafas y tratar de erradicarlas", remarcó el fundador de Ethereum.

Así, la Argentina volvió a ser la sede –esta vez, virtual– de la conferencia sobre criptomonedas y blockchain más longeva del mundo, con sus ocho ediciones. Y dejo en claro que lo mejor está por venir.