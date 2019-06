Confirmado: Lime, la app de monopatines financiada por Uber y Google, llega a Argentina

Se trata de Lime, uno de los principales jugadores del sector a nivel global, que ofrecerá su servicio en la Ciudad en las próximas semanas

Global Lime, una startup que comenzó hace dos años en San Francisco y hoy está presente en más de 100 ciudades, llegará próximamente a Buenos Aires ofreciendo monopatines eléctricos de alquiler para moverse en la ciudad. La firma recibió recientemente inversiones por parte de gigantes como Uber y Google y comenzó a expandirse por América Latina ya que ofrece alquileres en Chile, México, Bogotá y Montevideo.

Si bien no hay fecha concreta, la empresa asegura que dentro de seis semanas estará ofreciendo su servicio en Buenos Aires, luego de haber llegado a San Pablo. Joe Kraus, presidente de Lime a nivel global, explicó que "las ciudades necesitan soluciones pero eso no pasa por agregar más millones de autos al mundo, lo que genera más congestión y polución. Nosotros sumamos 100.000 vehículos en el período de un año que resuelven el problema de la congestión de tránsito y de llegar al trabajo más rápido. Hoy realmente con un teléfono celular no se necesita ser dueño de un auto para poder movilizarse".

Según Kraus las condiciones de Buenos Aires "son las correctas para el uso de estos servicios. Buenos Aires ya tiene desarrolladas inversiones en infraestructura, con kilómetros de ciclovías y el compromiso del Gobierno de que se sigan ampliando". El ejecutivo agregó que ya se reunieron con funcionarios locales para conocer las regulaciones y asegurarse de que el servicio pueda funcionar correctamente.

El sistema funciona a través de una app que permite encontrar los monopatines (llamados "scooters") que estén disponibles, se paga una tarifa según el tiempo de uso aunque los precios para Buenos Aires aún no fueron difundidos. Para tener una comparación, en México o Montevideo la tarifa actual en pesos argentinos es de $22 para el desbloqueo y los $6 por minuto, según informó Infobae.

Los vehículos llegan a velocidades de 24 km/h y poseen una autonomía de 50 km. "En muchas ciudades, los monopatines eléctricos circulan por las ciclovías, ya que tienen la misma velocidad que una bicicleta. Anticipamos que Buenos Aires será un mercado muy exitoso", indicó Kraus. Según el directivo el éxito de Lime se debe, en parte, a que desarrollaron vehículos específicos para moverse en la ciudad.

Desde su creación, la compañía recibió inversiones por u$s 77 millones provenientes de diversos inversores, entre los que se destacan Alphabet (matriz de Google) y Uber.