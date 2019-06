Se expande el carsharing en Buenos Aires: Axion y Awto firman un acuerdo para impulsar la movilidad 4.0

Axion Energy se alió con Awto, una de las líderes en ofrecer vehículos por minutos, horas o días para brindar su servicio en estaciones de la firma

El sistema de uso compartido de automóviles, también conocido como "carsharing", tendrá a partir de este mes una nueva oportunidad de crecimiento en Buenos Aires, tras el acuerdo entre la petrolera Axion y Awto, una de las compañías líderes en movilidad.

La petrolera ofrecerá en sus estaciones de servicio puntos de "pick up y drop off" con descuentos y beneficios en los viajes para los que decidan iniciar y finalizar allí sus viajes. Las sucursales que comenzarán a ofrecer el servicio son las que están ubicadas en la avenida Libertador 7112, Cabildo 695 y Monroe 3078, en el barrio de Belgrano de la ciudad de Buenos Aires.

Awto es un aplicación que llegó en marzo a la Argentina y permite buscar el auto más cercano a la ubicación para usarlo pagando solo el costo de uso del mismo. Los autos se abren a través de la aplicación y las llaves del mismo se encuentran en su interior. Una vez alcanzado el destino, se debe cerrar el auto y el pago se acredita en la tarjeta asociada, sin trámites ni formularios complejos, eliminando toda fricción.

Cecilia Panetta, directora de Marketing de AXION energy declaró a Clarín que están "seguros de que es un sistema que tendrá una excelente receptividad y ampliaremos la oferta de estaciones a medida que pase el tiempo y corroboremos nuestras proyecciones"

Gracias al acuerdo los viajes que inicien o finalicen en una estación de servicio tendrán un 10% de descuento, en tanto que los que realicen una carga de combustible en una estación de servicio Axion ganarán 15 minutos adicionales en su próximo viaje con Awto.