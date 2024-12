La compañía de viajes Despegar se alió con Topsort, líder en tecnología de retail media, para incluir en su plataforma, productos patrocinados basados en inteligencia artificial (IA).

A partir de esta unión con Topsort, Despegar se convierte en la primera plataforma de viajes en América latina, que ofrece un modelo publicitario potenciado con IA, que permitirá no solo mejorar la experiencia de los usuarios, sino incrememtar el rendimiento de los anunciantes.

La tecnología aportada por retail media posibilita a las empresas monetizar el tráfico en sitios web y otros canales, y oferce a los anunciantes acceso a datos propios.

"Esta colaboración marca un antes y un después en el sector de viajes. Despegar está redefiniendo cómo las marcas interactúan con los viajeros al integrar tecnología publicitaria avanzada que no solo maximiza resultados, sino también mejora la experiencia de usuario que es relevante, no se trata solo de anuncios si no de acercar productos que el usuario ya está buscando", destacó Francisco Larraín, CTO de Topsort.

La nueva plataforma publicitaria de autoservicio permite a los anunciantes gestionar sus campañas de forma independiente, maximizando resultados gracias a herramientas como reportes en tiempo real y métricas clave, tales como clics, impresiones y retorno de la inversión (ROAS).

"Nuestro desafío es seguir creciendo exponencialmente en el negocio de media, incorporando la mejor tecnología para ofrecer una experiencia excepcional a nuestros partners", subrayó Juan Manuel Valverde, VP Global Air Travel Partners & Media Sales de Despegar.

Y agregó: "El expertise de Topsort en anuncios patrocinados y su flexibilidad como socio estratégico fueron clave en el desarrollo de nuestra propia plataforma de retail media. Con targets ambiciosos y un fuerte foco en la innovación, trabajamos para posicionarnos a la altura de los grandes players de esta industria a nivel global".

Despegar: qué nuevas funciones incorpora a su plataforma

A continuación, un breve listado con los diferenciales que ofrecerá Despegar a partir de esta nueva unión con Topsort:

-Infraestructura avanzada de medios para retail: la tecnología de Topsort habilita la integración de anuncios basados en subastas directamente en la plataforma de Despegar, ofreciendo segmentación dinámica para una experiencia publicitaria personalizada.

-Optimización con IA: algoritmos de inteligencia artificial aseguran mayor relevancia de los anuncios y optimizan el retorno de inversión para los anunciantes.

-Herramientas de self-service (autoservicio): los anunciantes tienen la capacidad de crear, gestionar y ajustar campañas en tiempo real, agilizando los procesos y eliminando la necesidad de tareas operativas manuales.

-Generación de nuevas fuentes de ingresos: la monetización del espacio digital en Despegar abre oportunidades de alto rendimiento sin afectar negativamente la experiencia del usuario.

-Experiencia orientada al cliente: los anuncios se integran de forma fluida y no intrusiva en el recorrido del usuario, ofreciendo contenido altamente relevante y mejorando la experiencia de reserva.