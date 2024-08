La movilidad 4.0 dio un nuevo pasó en la Argentina en este último tiempo, con la aparición de múltiples soluciones de traslado que no requieren que el conductor sea el dueño del vehículo para implementarlas.

Una de las tantas es el "carsharing", un método que posibilita alquilar automóviles por tiempo limitado y se basa en el uso compartido de coches, de la mano de plataformas como Uber, Cabify o DiDi.

En este contexto, una startup argentina del rubro trajo un nuevo concepto al ecosistema automotor nacional: "Rent to Own" (alquiler con opción a compra), que ofrece una solución práctica y flexible para quienes desean adquirir un automóvil a largo plazo mientras generan ingresos.

Startup lanza solución para alquilar autos y generar ingresos con Uber

Se trata de DeRentas, una empresa del rubro de la tecnología aplicada a la movilidad, la cual selló una alianza con Uber a finales del año pasado y ahora lanzó esta nueva solución al mercado.

'Rent to Own' permite a los usuarios alquilar un vehículo con opción de compra, alternativa útil para aquellos que buscan una forma accesible de adquirir un 0Km sin necesidad de un gran desembolso inicial. A diferencia de los métodos tradicionales, esta opción combina la flexibilidad del alquiler con la oportunidad de inversión a largo plazo.

"Con esta nueva solución, queremos ofrecer diferentes alternativas a nuestros clientes y adaptarnos a sus necesidades específicas. La posibilidad de adquirir un vehículo mientras se generan ingresos nos parece una opción atractiva para quienes no tengan un auto", adelanta Ignacio Mazzieri, COO de la compañía.

DeRentas lanza modelo que permite alquilar un auto, generar ganancias cómo chofer de Uber y tener la posibilidad de comprarlo terminado el contrato de alquiler

"Nuestro programa de 'Rent to Own' no requiere de un costo inicial, solo implica un alquiler mensual con un incremento del 20% sobre la tarifa básica, lo que facilita el acceso a un auto propio de una manera accesible y flexible", añade.

Con este programa, los usuarios pueden obtener su propio vehículo 0Km en un plazo de 36 meses mientras lo utilizan para conducir. Con la posibilidad de generar un ingreso potencial de hasta $200.000 semanales mediante 40 horas de trabajo en la plataforma, los conductores tienen la oportunidad de asegurar su futuro financiero y estar preparados para enfrentar imprevistos.

Juan de la Cruz, Founder de DeRentas, comenta a iProUP que la funcionalidad está disponible para todos los usuarios de su plataforma y, para aquellos que deseen alquilar o comprar, los únicos requisitos son tener Licencia de Conducir y una cuenta Uber activa.

Rent to Own: todos los beneficios del sistema de movilidad de la startup DeRentas

Con la caída de las ventas de 0 km, donde se proyecta un derrumbe de 25% interanual, la propuesta llevada adelante por DeRentas y Uber aparece como una solución con múltiples ventajas.

Según describen desde la compañía, esta solución está pensada en base a beneficios para conductores de Uber como:

Flexibilidad financiera: está diseñado para aquellos que pueden tener dificultades para obtener crédito o que no cuentan con los fondos necesarios para un pago inicial. Permite a los usuarios alquilar un vehículo y comenzar a generar ingresos de inmediato, facilitando el acceso a la propiedad del automóvil sin las barreras financieras tradicionales.

Prueba del vehículo : Los clientes tienen la posibilidad de utilizar el vehículo durante el período de alquiler para evaluar si cumple con sus expectativas. Si el automóvil no se ajusta a sus necesidades, pueden cambiarlo por otro modelo, lo que les brinda la tranquilidad de saber que su inversión estará respaldada por una experiencia de uso real.

Acumulación de crédito: Una parte de los pagos mensuales se destina al precio de compra del vehículo.

Otra de las grandes ventajas de uso es que no requiere de un pago inicial: los usuarios simplemente abonan una tarifa de alquiler mensual con un incremento del 20% sobre la tarifa básica, mientras que DeRentas se encarga de todos los trámites administrativos necesarios para transferir la titularidad del vehículo al conductor, sin costos adicionales ocultos.

Además, los conductores tienen la posibilidad de dar de baja el contrato en cualquier momento sin penalizaciones, lo que posibilita adaptarse a cambios en torno a la situación crediticia del usuario.

DeRentas, a raíz de su alianza con Uber, también garantiza que los conductores puedan operar y tener la oportunidad de generar ingresos suficientes para cubrir los costos del alquiler y obtener ganancias adicionales.

A esta solución se le suman los beneficios que ya ofrece DeRentas, como el recupero del automóvil en caso de emergencias, scoring para conocer las destrezas del conductor y minimizar accidentes, trazado de rutas, monitoreo, entre otras.