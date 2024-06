Google trabaja en nuevos 'chatbots' que estarán basados en famosos e influencers de YouTube.

Estos 'bots' personalizados estarán impulsados por los diferentes modelos de lenguaje de Gemini, a fin de que puedan imitar o emular el estilo de respuesta de la persona o celebridad escogida durante su uso.

El gigante tecnológico habría tomado inspiración del trabajo de otras compañías como Meta Platforms, que hace unos meses desarrolló una serie de agentes de Inteligencia Artificial dirigidos principalmente a un público joven. Además, contactó a creadores de contenido y celebridades para crear sus propios 'chatbots' para interactuar con sus seguidores

La herramienta de Google estará integrada en YouTube, lo que permitirá a los creadores desarrollar sus propios personajes de IA y mejorar la interacción con sus audiencias.

No obstante, el medio The Information indicó que es probable que estos 'chatbots' únicamente lleguen a Google Labs, la plataforma para productos experimentales de la compañía, en lugar de desplegarse de forma más amplia.

¿Cómo se monetiza en YouTube?

La plataforma YouTube, según explicó el especialista en marketing, Facundo Tula, "paga por la publicidad que coloca en los videos". Cuando un creador de contenido empieza a publicar videos en YouTube, eventualmente puede acceder a que sus videos puedan ser monetizados.

Cada vez más personas sueñan con vivir de las redes sociales

Esto implica que la plataforma de Google coloque anuncios antes, durante o después del video. La forma de pagar es en función de la cantidad de veces que esos anuncios son vistos.

"El CPM (costo por mil reproducciones del anuncio, es decir cada 1.000 veces que se ve) puede variar, pero en general va de u$s0.25 a u$s4. Depende del tipo de creador, el contenido, qué tan popular sea, qué tan grande el canal o si tiene un acuerdo especial con YouTube", destaca Tula.

Sin embargo, en algunos casos, YouTube puede pagar por cada click en los anuncios, pero no es lo más común.

"Es importante que esas mil reproducciones del anuncio, son justamente del anuncio y no del video. Con lo cual no se puede tomar la cantidad de reproducciones de un video para calcular ingresos, porque muchas personas tienen bloqueadores de publicidad, por ejemplo, con lo cual por esa vista no se computan ingresos", expresó Tula.

En el caso de las personas que pagan YouTube Premium sí, porque la empresa paga una pequeña cantidad a los creadores directamente. Además, la plataforma permite la suscripción como miembro a los canales que eso genera ingresos para el creador y también superchats que permite a las personas hacer donaciones al creador de forma directa.

También es importante considerar lo que puede pasar en paralelo al trato directo, como por ejemplo, la publicidad que los creadores pueden hacer en sus propios videos con marcas para las que ellos hagan un acuerdo para mostrar sus productos.

"Y con esto, también ingresos que pueden venir de acuerdos, eventos, y otras acciones fuera de Youtube o incluso fuera de internet", indica. Por eso es muy difícil poder definir una cantidad de visualizaciones o tamaño de un canal a partir del cual se podría vivir de YouTube.