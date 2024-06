Cuando somos niños es común que los adultos nos pregunten reiteradamente qué queremos ser cuando somos grandes, y si bien la respuesta depende de cada persona, en los últimos años se comenzó a notar un claro interés hacía un área específica: la de las redes sociales.

Remitly analizó los volúmenes de búsqueda anual para la frase "cómo ser [trabajo]" en diversos países del mundo. En este sentido, el trabajo más buscado se usó para determinar la carrera favorita de las personas en el país.

En su mayoría, en Latinoamérica se buscan carreras relacionadas con las redes sociales. En Argentina, Paraguay, Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá desean ser influencers. En cambio, en México, Perú, Bolivia, Chile e Indonesia sueñan con ser youtubers.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por NMás (@n.mas)

Cuánto se gana siendo influencer

En diálogo con iProUP, Facundo Tula, Fundador de Diacrítica Consultores, explica que no existe un tarifario definido, sino que "cada influencer decide precios de forma variable e individual".

Según indica el especialista, esos precios pueden subir o bajar en función de la cantidad de seguidores, engagement, clicks promedio que genera a la web de una campaña, mensajes privados que se pueden generar, o cualquiera que sea la métrica objetivo de la campaña de la marca con el influencer.

En este sentido, Tula ejemplifica: "Un reel puede costar $50.000 o $1.000.000, en función del influencer, sus seguidores, grado de participación de su audiencia y resultados potenciales a generar".

Cada vez más jóvenes sueñan con vivir de las redes sociales

Por otro lado apunta que "un influencer de menos de 100.000 seguidores posiblemente cobre unos $50.000/$80.000 cada reel. Uno de unos 500.000 seguidores unos $200.000/$400.000, y uno que supere el millón de seguidores puede cobrar incluso $1.000.000 por reel".

Sin embargo, es normal que se defina una secuencia de acciones y no un único contenido. Con lo cual se defina el valor por un paquete entre reels, historias, quizás algún posteo de fotos, o incluso la generación de algún contenido para las redes de la marca.

Cómo se monetiza en YouTube

En el caso de YouTube, Tula explica que esta plataforma "paga por la publicidad que coloca en los videos". Cuando un creador de contenido empieza a publicar videos en YouTube, eventualmente puede acceder a que sus videos puedan ser monetizados.

Esto implica que la plataforma de Google coloque anuncios antes, durante o después del video. La forma de pagar es en función de la cantidad de veces que esos anuncios son vistos.

"El CPM (costo por mil reproducciones del anuncio, es decir cada 1.000 veces que se ve) puede variar, pero en general va de u$s0.25 a u$s4. Depende del tipo de creador, el contenido, qué tan popular sea, qué tan grande el canal o si tiene un acuerdo especial con YouTube", destaca Tula.

Sin embargo, en algunos casos, YouTube puede pagar por cada click en los anuncios, pero no es lo más común.

En México las personas sueñan con ser youtubers

"Es importante que esas mil reproducciones del anuncio, son justamente del anuncio y no del video. Con lo cual no se puede tomar la cantidad de reproducciones de un video para calcular ingresos, porque muchas personas tienen bloqueadores de publicidad, por ejemplo, con lo cual por esa vista no se computan ingresos", expresa Tula.

En el caso de las personas que pagan YouTube Premium sí, porque la empresa paga una pequeña cantidad a los creadores directamente. Además, la plataforma permite la suscripción como miembro a los canales que eso genera ingresos para el creador y también superchats que permite a las personas hacer donaciones al creador de forma directa.

También es importante considerar lo que puede pasar en paralelo al trato directo, como por ejemplo, la publicidad que los creadores pueden hacer en sus propios videos con marcas para las que ellos hagan un acuerdo para mostrar sus productos.

"Y con esto, también ingresos que pueden venir de acuerdos, eventos, y otras acciones fuera de Youtube o incluso fuera de internet", indica. Por eso es muy difícil poder definir una cantidad de visualizaciones o tamaño de un canal a partir del cual se podría vivir de YouTube.

Como para tener un ejemplo, si el CPM de un canal es de u$s1.5 aproximadamente y tiene unas 1.500.000 visitas al mes, el máximo ingreso posible va a ser de u$s2.250, pero tomando en cuenta que muchas visualizaciones no van a estar monetizadas por bloqueadores de anuncios o políticas de Youtube, puede que genere más o menos unos u$s1.800 al mes. Número al que además hay que descontarle los costos e impuestos para cobrarlo.