Error de Rappi: regaló a sus usuarios 80.000 rappicréditos

El miércoles por la noche, sucedió algo inesperado para los usuarios de la plataforma de comercio electrónico Rappi: recibieron 80.000 rappicréditos, según reportaron en redes sociales.

Estos rappicréditos se deben al sistema de saldo que utiliza la compañía, que la semana pasada recibió una inversión por 1.000 millones de dólares de parte de Softbank, para las cuentas con tarjeta de crédito. Con ellos se pueden realizar compras dentro de la aplicación o con tiendas aliadas.

De acuerdo a lo que dieron a conocer los usuarios, el mensaje decía "acabamos de cargar a tu cuenta 80.000 pesos para que los gastes en lo que más te gusta en las próximas dos horas! Pide ahora! Aplican T&C".

oigan miren lo que me dió Rappi aún no me lo creo pic.twitter.com/jXcgduUMvp