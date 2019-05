¿Larreta ya ganó?: así le va a BA Taxi, la app de viajes de la Ciudad, mientras AFIP le aplica "golpe mortal" a Uber

Actualmente, diez mil choferes ya trabajan con la aplicación móvil, se realizaron más de 200 mil viajes y la utilizan más de 120 mil usuarios

La llegada de Uber llegó a la Argentina, a mediados de 2016, dio inicio a una revolución en el rígido sistema de transporte que dominaba el mercado local. Con la promesa de conectar pasajeros con conductores, la aplicación impulsó un cambio profundo -y polémico- en la forma de desplazarse en la Ciudad.

La respuesta del Gobierno porteño, que en ese entonces consideraba ilegal a la app, no tardó en llegar: a los pocos meses presentó BA Taxi, otra herramienta móvil que permite centralizar a los conductores de taxis.

Hoy, el escenario de Uber en Argentina, y especialmente en Buenos Aires, está más oscuro que nunca, pese al fallo de la Justicia porteña que dictaminó que la app es legal: la AFIP denunció a la empresa por presunta evasión de $358 millones en concepto de impuestos y obligaciones patronales, ya que considera a sus 60.000 conductores como empleados en relación de dependencia.

"En el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el servicio de transporte de pasajeros tiene un régimen especial, plasmado en el Código de Tránsito y Transporte (Ley 2.148), la Ley 3.622, la Ordenanza 47.561/94, entre otras normas", explican a iProUP fuentes de la Secretaría de Transporte.



"No pueden ser pasadas por alto cuestiones vinculadas a la administración, al transporte y a la necesidad de que el Estado intervenga y regule los lineamientos en los que se ejerce esta actividad comercial", agregan.



Por el lado de Uber, sus ejecutivos han manifestado en reiteradas ocasiones que la firma no debe ser considerada dentro de rubro transporte sino, más bien, como una empresa de servicios. Esta visión no es compartida por los funcionarios que aseguran que, por el tipo de tarea que realiza, se halla directamente comprometido el interés público.



"Aún cuando lo vean solamente desde una óptica comercial, su actividad presenta los rasgos propios de un servicio público", aseguran fuentes oficiales consultadas por iProUP.

"No paga impuestos e incumple con los controles a los conductores, quienes operan sin licencias profesionales ni vehículos habilitados. En un mercado legal donde los otros conductores abonan sus tributos y deben someterse a distintos tipos de supervisiones, nuestra función es decir que así Uber no puede operar. Hizo todo de forma ilegal", enfatizan.

BA Taxi, la respuesta del gobierno porteño

En la Capital Federal circulan a diario más de 37.000 taxis. En la búsqueda de modernizar el servicio, desde la Secretaría de Transporte impulsaron una aplicación pensada para que todos los vehículos se adaptaran a nuevos stándares acordes con la llamada "economía colaborativa", valiéndose para ello de las innovaciones tecnológicas.



"Buenos Aires es una de las ciudades más innovadoras de América Latina. Está incorporando permanentemente tecnología aplicada al transporte para mejorar la seguridad y calidad de vida de las personas", apuntan desde la Secretaría.

En este marco, el lanzamiento de "BA Taxi" fue pensado como punta de lanza para esa transformación en este rubro, ya que permite que los pasajeros puedan pagar con tarjetas de crédito y débito además de calificar sus experiencias.

En rigor, BA Taxi posibilita:

- Verificar los datos del chofer y del vehículo

- Estimar la tarifa aproximada del viaje, tanto diurna como nocturna

- Abonar el viaje a través de tarjeta de crédito y débito con Mercado Pago

- Calificar el viaje, de 1 a 5 estrellas.

- Registro del inicio, recorrido y destino del trayecto, incluyendo importe, ruta, fecha y hora y duración.

- Recuperar los objetos perdidos por los pasajeros en menor tiempo y con mayor eficacia

- Elegir a mujeres como conductoras

Entre otros filtros con los que ya cuenta la app se enumeran: viaje a provincia, mascotas, idioma inglés o portugués y tamaño del auto (grande o mediano).

Ya son más de 10.000 choferes los que trabajan con la aplicación móvil. Se realizaron más de 200.000 viajes y la utilizan más de 120.000 usuarios. Su sistema de calificación otorga al servicio una mayor transparencia sobre los conductores: sobre un puntaje de uno (malo) a cinco (muy bueno), la calificación promedio hoy día es de 4,8 estrellas.

Respecto de la centralización de sus choferes, desde la Secretaría destacan la capacidad de contar cada vez con más vehículos en la app: "Antes, existían únicamente aplicaciones desarrolladas por algunas empresas de Radiotaxi. BA Taxi extiende ese beneficio a la totalidad de la flota de la Ciudad. Cada vez son más quienes que buscan incorporar nuevas tecnologías".

Uno de las principales beneficios es el pago con tarjeta, método que los usuarios utilizan en una cuota minoritaria (solo el 16%). "La implementación de este punto estandariza el servicio, posibilitando que el pasajero no tenga la necesidad de disponer de efectivo y cuente con más alternativas", afirman las autoridades.

Al tener información sobre los choferes, los pasajeros pueden recuperar pertenencias olvidadas: en lo que va de 2019, se han restituido gran cantidad de objetos, desde mochilas hasta estudios oncológicos, tarjetas de crédito, notebooks y todo tipo de documentación.

Modernizarse al ritmo de la Ciudad

En la reciente edición de Smart City Expo, en Buenos Aires, se destacó el trabajo de la Capital Federal en lo que respecta a modernización. En comparación con el resto de las ciudades de la región, el distrito porteño encamina su transformación impulsada tanto en la movilidad como en la seguridad.

"En materia de tránsito estamos muy avanzados, con buena calidad y procesamiento de datos", asegura a iProUP Fernando Benegas, ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. Esto forma parte del plan de movilidad, por el cual se controlan más 8.500 cámaras instaladas en las calles.

En otro orden, las autoridades cerraron acuerdos con empresas como Waze y Google, con la idea de compartir datos que ayuden a la "toma de decisiones inteligentes".



En el ecosistema de taxis, fuentes de la Secretaría de Transporte indican que en 8 años se incorporaron móviles 0Km y se logró disminuir la antigüedad promedio (de casi 8 años a la mitad).

"Los conductores saben que el uso de la aplicación mejorará la calidad y transparencia de la prestación, tanto para el pasajero como para el taxista", agregan. En esta sintonía, el Gobierno porteño implementó un servicio de tótems en la parada de Aeroparque.

La Secretaría de Transporte de la Ciudad trabajó en conjunto con el Ministerio de Transporte de la Nación y Aeropuertos Argentina 2000 para mejorar el ingreso a la zona de ascenso de pasajeros, verificando que sólo ofrezcan viajes quienes cuenten con sus licencias al día. En su primer año:

En promedio, ingresan unos 800 taxis diarios, mientras que antes de la implementación de la barrera electrónica sólo entraban 130 por día, marcando un alza de más del 500%

Como meta para este año, desde BA Taxi quieren cumplir con los tiempos para la puesta en marcha del Plan de Modernización pensado para el sector.



"Este sistema busca hacer más transparente el servicio en las paradas masivas no sólo en lo relativo a la tarifa, sino con tecnología para dar mayor previsibilidad al pasajero, modernizar la prestación y tener un mayor control", aseguran de la Secretaría.



"Se trata de una medida para organizar el egreso de los pasajeros, al tiempo que los tótems ya comenzaron a funcionar en Aeroparque", concluyen.